Lista proiectelor de investiții publice prioritizate în anul 2025

Ministerul Finanțelor a publicat lista actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative. Documentul centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecție și prioritizare.

„Publicarea acestei liste reprezintă un instrument de monitorizare a eficienței cheltuielilor de capital și a impactului acestora în economie”, a informat vineri Ministerul Finanțelor.

În prezent, portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde lei, ierarhizate după punctajul obținut în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici.

În cadrul procesului de ierarhizare realizat la nivelul ordonatorilor principali de credite, următoarele obiective de investiții ocupă poziții prioritare:

Infrastructură Rutieră: Autostrada A7 (Ploiești – Pașcani), Autostrada A1 (Secțiunile Sibiu – Pitești) și Autostrada A8 (Târgu Mureș – Iași – Ungheni).

Infrastructură Feroviară: Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș – Timișoara – Arad și reabilitarea liniei Brașov – Sighișoara.

Sănătate: Construcția celor trei Spitale Regionale de Urgență (Iași, Cluj-Napoca și Craiova) și a unităților spitalicești noi finanțate prin programe strategice.

Transport Urban: Extinderea rețelei de metrou prin Magistrala 6 (Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă).

Mediu și Managementul Apelor: Proiecte de protecție a zonei costiere și amenajări hidrotehnice în bazinele hidrografice cu risc ridicat de inundații.

Ministerul Finanțelor monitorizează permanent execuția acestor proiecte pentru a asigura o alocare bugetară optimă și pentru a sprijini ordonatorii de credite în atingerea jaloanelor de performanță. Prioritizarea corectă permite direcționarea resurselor către proiectele cu cea mai mare rată de rentabilitate socială și economică.

Întreaga listă poate fi văzută AICI

Amintim că, spre finalul anului trecut, premierul Ilie Bolojan a declarat că una din problemele majore pe care le au de gestionat este supracontractarea pe proiectele de investiții, precizând că este important ca lucrările care sunt astăzi începute să aibă finanțare.

Șeful Executivului a mai spus că tot spațiul bugetar pe care-l are România este ocupat în prezent de lucrări începute și pe acestea trebuie să le eșaloneze, după un anumit criteriu de priorități.

„Una din problemele majore pe care le avem noi de gestionat este supracontractarea pe proiectele de investiții. Vă rog să vă gândiți că am avut peste 28 de miliarde de euro din PNRR pe fonduri europene și am semnat contracte de 47 de miliarde de euro, deci peste 20 de miliarde de euro suplimentar, ceea ce face ca finanțarea tuturor acestor lucrări să nu fie posibilă, în actualul context de constrângeri financiare”, a declarat premierul, la șantierul Autostrăzii A3.

El a precizat că a convenit cu Ministerul Transporturilor ca toate lucrările care nu sunt astăzi începute să înceapă în 2027, 2026 fiind un an de constrângeri importante.