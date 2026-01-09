Funcție special creată pentru fiica lui Putin: Maria Vorontsova va coordona medicina regenerativă la Universitatea din Moscova

Fiica cea mare a președintelui rus Vladimir Putin, Maria Vorontsova, a fost numită într-o funcție de conducere nou-creată la Universitatea de Stat din Moscova „Lomonosov”, unde va coordona domeniul medicinei regenerativе.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Facultății de Medicină Fundamentală, Maria Vorontsova a devenit director al Institutului Medical Științific și Educațional (MNOI) al Universității de Stat din Moscova.

Numirea vine în contextul unei reorganizări recente. Așa cum a explicat Maria Pevchih, președinta Fundației pentru Combaterea Corupției, MNOI a fost creat prin comasarea Facultății de Medicină Fundamentală, a Centrului de Medicină Regenerativă și a Clinicii Universitare a Universității de Stat din Moscova într-o singură structură. În prezent, noul institut este responsabil de „tot ceea ce ține de medicină” în cadrul universității, a subliniat Pevchih.

Parcursul profesional al Mariei Vorontsova

Maria Vorontsova a absolvit Facultatea de Medicină Fundamentală a Universității de Stat din Moscova, apoi a urmat rezidențiatul și doctoratul la FGBU „NMITS Endocrinologie”. În 2017, și-a susținut teza de doctorat pe tema tratamentului copiilor cu nanism hipofizar. Din 2018, lucrează ca cercetător principal la NMITS Endocrinologie, iar din 2022 a ocupat funcții de conducere în cadrul Facultății de Medicină Fundamentală și al MNII al Universității de Stat din Moscova.

Granturi, controverse și sancțiuni

În martie 2025, Vorontsova a obținut o bursă de 30 de milioane de ruble de la Fondul Științific Rus pentru cercetări în domeniul regenerării celulare, în ciuda unui indice Hirsch considerat scăzut, de aproximativ 5, după cum a scris publicația T-Invariant. Aceeași sursă a menționat că ea este văzută drept curatoarea programului de stat pentru dezvoltarea geneticii, care are un buget de 127 de miliarde de ruble.

Din primăvara anului 2022, Maria Vorontsova se află sub sancțiuni impuse de Uniunea Europeană, Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Japonia. Ministerul Finanțelor al Statelor Unite a justificat aceste măsuri afirmând că ea „conduce programele de cercetare genetică finanțate de stat, care sunt supravegheate personal de Putin”.