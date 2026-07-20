 Florin Cîțu avertizează românii să pună bani deoparte: „Trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare” | adevarul.ro
search
Luni, 20 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Florin Cîțu avertizează românii să pună bani deoparte: „Trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fostul premier Florin Cîțu a avertizat luni, 20 iulie, că viitoarea lege a salarizării ar putea aduce noi majorări de taxe și le-a recomandat românilor să înceapă să economisească.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

„Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare. Pe termen scurt: taxe mai mari.

Pe termen mediu: inflație mai mare — așa cum ne-au obișnuit deja. Doar așa știu socialiștii să reducă cheltuielile și deficitul ca % din PIB”, a transmis Florin Cîțu într-o postare pe Facebook.

Fostul premier adaugă că, anul trecut, Guvernul a justificat majorarea TVA prin riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk” de agențiile de rating, deși bugetul fusese construit pe o creștere economică de peste 2% și fără costurile suplimentare generate de noua lege a salarizării.

„Azi avem o economie mai slabă, perspective mai proaste și cheltuieli suplimentare (cel puțin 8 miliarde lei). Teoretic ar trebui să fim mai aproape de downgrade.

Dar asta ar presupune ca agențiile de rating să fie independente și pro-active, nu instrumente de narativ guvernamental”, precizează acesta.

Vineri, 17 iulie, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că solicitările venite din partea instituțiilor din sectorul public și a sindicatelor privind noua lege a salarizării depășesc 20 de miliarde de lei, în timp ce jalonul din PNRR permite un impact bugetar de doar 12,1 miliarde de lei, echivalentul a 7,3% din PIB.

Forma actualizată a proiectului Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată, vineri, pe site-ul Ministerului Muncii.

În proiect se precizează că, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute de prezenta lege, drepturile salariale în plată neputând, în nicio situaţie, să fie mai mari decât cele stabilite potrivit legii.

Ministerul Muncii a transmis că proiectul noii legi a salarizării respectă cerințele Jalonului 420 din PNRR și a primit avizul Ministerului Finanțelor, în condițiile respectării țintelor fiscal-bugetare.

Totodată, instituția precizează că salariile și alte drepturi salariale negociate prin contracte colective sau individuale de muncă nu vor putea depăși prevederile legii, iar eventualele modificări vor fi discutate în cadrul procedurii parlamentare.

Documentul poate fi consultat AICI.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
digi24.ro
image
Bușteniul a fost distrus de viitura extraordinară. Șuvoaiele au săpat în asfalt și au măturat totul în cale
stirileprotv.ro
image
Arsenalul condamnărilor la omor și violențe grave al membrilor clanului Buricea. Încercau să facă o alianță cu gruparea „Corbu”
gandul.ro
image
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
mediafax.ro
image
După finala CM 2026, Mitică Dragomir știe cine este cel mai bun fotbalist din istorie. Mulți români nu vor fi de acord cu el când vor auzi numele
fanatik.ro
image
„Mi-am lăsat copiii bolnavi acasă!” Grevă în sănătate: Poveștile tulburătoare ale cadrelor medicale care au protestat la Spitalul Floreasca
libertatea.ro
image
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
Gestul "jenant" al lui Leo Messi face înconjurul lumii: "E trist să-l vezi așa!" / "Dacă și el a ajuns să facă asta"
digisport.ro
image
Salvatore Ganacci a respectat tradiția la Galaxia Festival. Manelele au răsunat la NIBIRU. Cum au reacționat fanii
click.ro
image
Pisicul de la metroul Titan a fost salvat după patru ani printre șine. Acum îl cheamă Mișu și are deja un stăpân care îl așteaptă
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Vremea de mâine 21 iulie. România, împărţită între caniculă, furtuni violente şi grindină. Maxime de 34°C
observatornews.ro
image
Misterul sosiei Shakirei la CM 2026 a fost deslușit în finală: 'Chiar a fost o impostoare'
cancan.ro
image
Avertisment despre pensie. Recalcularea nu aduce mereu bani în plus. Ce să verifice pensionarii înainte?
newsweek.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
prosport.ro
image
De ce au fost arestați frații Tate în SUA. Ce infracțiuni susțin procurorii britanici că ar fi comis
playtech.ro
image
Mitică Dragomir știe ce antrenor ar fi avut curajul să-l schimbe pe Leo Messi în finala Cupei Mondiale 2026. ”După 15 minute”
fanatik.ro
image
Turistă arestată pe aeroport, după ce a vrut să plece fără să achite sejurul all inclusive. La cât se ridica factura pentru cele 11 zile
ziare.com
image
Recep Tayyip Erdogan n-a stat deloc pe gânduri: mesaj tranșant, după ce Spania a învins Argentina în finala CM 2026
digisport.ro
image
Perseidele 2026. Când se atinge punctul maxim al ploii de stele
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cheloo a ajuns de nerecunoscut după internarea la psihiatrie. Fanii aproape că nu l-au mai recunoscut la concertul de pe Arena Națională
romaniatv.net
image
Ce se va întâmpla la Cupa Mondială 2030. Infantino susține că s-ar putea extinde la 64 de țări
mediaflux.ro
image
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
gsp.ro
image
Imagini cu Jador în timp ce este bătut înaintea unui concert în Torino. Artistul a fugit cu ajutorul unor români, însă agresorii au lovit inclusiv mașina în care se afla un copil
actualitate.net
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Medana, soția lui Alin Oprea, victorie în instanță în fața Larisei Uță! Primele declarații ale soției solistului de la Talisman: „Am avut încredere în Dumnezeu și în dreptate”
click.ro
image
Doliu în teatrul românesc. Actrița Dana Tapalagă a pierdut lupta cu boala la 57 de ani
click.ro
image
Gestul viral cu Messi și Yamal. Spaniolul l-a ridicat și îmbărbătat pe argentinian
click.ro
FotoJet (82) jpg
Ouăle la micul dejun sunt alegerea numărul 1 la Palat. Un bucătar regal dezvăluie trucul: ”Dacă le vreți perfecte, scăpați pentru totdeauna de acest ingredient!”
okmagazine.ro
young couple having picnic forest jpg
Nu infidelitatea este cel mai mare pericol pentru o căsnicie. Obiceiul care distruge încet cele mai solide mariaje
clickpentrufemei.ro
„Ulise arând țărmul mării”, de Heywood Hardy (© New York Public Library)
Plaja nu a fost mereu o destinație de vacanță. Pentru grecii din Antichitate era un loc înspăimântător
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adriana Bahmuțeanu, declarație controversată despre infidelitate: „Noi suntem poligami”
image
Medana, soția lui Alin Oprea, victorie în instanță în fața Larisei Uță! Primele declarații ale soției solistului de la Talisman: „Am avut încredere în Dumnezeu și în dreptate”

OK! Magazine

image
Regina dominatoare și desfrânată! Partenerii săi de iatac erau ridicați în rang sau eliminați, în funcție de cât de mult o satisfăceau

Click! Pentru femei

image
Nu infidelitatea este cel mai mare pericol pentru o căsnicie. Obiceiul care distruge încet cele mai solide mariaje

Click! Sănătate

image
Ai peste 50 de ani? Nu ar trebui să mergi desculţ vara!