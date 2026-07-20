Florin Cîțu avertizează românii să pună bani deoparte: „Trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare”

Fostul premier Florin Cîțu a avertizat luni, 20 iulie, că viitoarea lege a salarizării ar putea aduce noi majorări de taxe și le-a recomandat românilor să înceapă să economisească.

„Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare. Pe termen scurt: taxe mai mari.

Pe termen mediu: inflație mai mare — așa cum ne-au obișnuit deja. Doar așa știu socialiștii să reducă cheltuielile și deficitul ca % din PIB”, a transmis Florin Cîțu într-o postare pe Facebook.

Fostul premier adaugă că, anul trecut, Guvernul a justificat majorarea TVA prin riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk” de agențiile de rating, deși bugetul fusese construit pe o creștere economică de peste 2% și fără costurile suplimentare generate de noua lege a salarizării.

„Azi avem o economie mai slabă, perspective mai proaste și cheltuieli suplimentare (cel puțin 8 miliarde lei). Teoretic ar trebui să fim mai aproape de downgrade.

Dar asta ar presupune ca agențiile de rating să fie independente și pro-active, nu instrumente de narativ guvernamental”, precizează acesta.

Vineri, 17 iulie, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că solicitările venite din partea instituțiilor din sectorul public și a sindicatelor privind noua lege a salarizării depășesc 20 de miliarde de lei, în timp ce jalonul din PNRR permite un impact bugetar de doar 12,1 miliarde de lei, echivalentul a 7,3% din PIB.

Forma actualizată a proiectului Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată, vineri, pe site-ul Ministerului Muncii.

În proiect se precizează că, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute de prezenta lege, drepturile salariale în plată neputând, în nicio situaţie, să fie mai mari decât cele stabilite potrivit legii.

Ministerul Muncii a transmis că proiectul noii legi a salarizării respectă cerințele Jalonului 420 din PNRR și a primit avizul Ministerului Finanțelor, în condițiile respectării țintelor fiscal-bugetare.

Totodată, instituția precizează că salariile și alte drepturi salariale negociate prin contracte colective sau individuale de muncă nu vor putea depăși prevederile legii, iar eventualele modificări vor fi discutate în cadrul procedurii parlamentare.

Documentul poate fi consultat AICI.