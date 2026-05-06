Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Cât gaz mai are România după iarnă: situația stocurilor din depozitele Depogaz. „Accentul este pus pe utilizarea etapizată a acestora”

România a ieșit din sezonul rece 2025–2026 cu aproximativ 24% din capacitatea de stocare a gazelor încă disponibilă, potrivit datelor transmise de directorul general al Depogaz Ploiești, Mădălina Moise, la solicitarea Mediafax.

Depogaz Ploiești. FOTO Depogaz
Chiar și în contextul temperaturilor foarte scăzute din luna ianuarie, consumul a fost acoperit fără probleme, iar depozitele au funcționat „în parametri normali”.

În perioada noiembrie 2025 - martie 2026, România a consumat 6,46 miliarde mc de gaze, un nivel ușor sub cel din sezonul anterior, dar cu 4% peste media ultimilor trei ani, din cauza frigului accentuat, arată o analiză Transgaz.

Extracțiile din depozite au însumat 2,36 miliarde mc, cu 5,3% mai puțin decât în sezonul 2024–2025, însă cu 17% peste media ultimilor ani. La finalul lunii martie 2026, stocurile rămase erau de 769 milioane mc, echivalentul unui grad de umplere de 24,3%.

Depozitele, operate coordonat și flexibil

Depogaz, care gestionează peste 90% din capacitatea de înmagazinare a țării, a intrat în sezonul rece cu depozitele aproape pline - 97,84% grad de umplere la 1 noiembrie 2025, peste pragul european obligatoriu de 90%.

După 1 aprilie, începutul oficial al ciclului de injecție, depozitele continuă să fie operate flexibil, în funcție de cererea clienților și de condițiile pieței.

„Depozitele Depogaz sunt operate într-un mod coordonat, iar accentul este pus pe utilizarea etapizată a acestora”, a explicat Mădălina Moise.

Conducerea Depogaz precizează că nu există presiuni care să impună extracții urgente și că sistemul funcționează normal.

Investiții majore

Depogaz operează cinci depozite subterane,  Bilciurești, Urziceni, Bălăceanca, Ghercești și Sărmășel, care au o capacitate totală activă de peste 2,8 miliarde mc.

Capacitatea zilnică de extracție este în prezent de 29,2 milioane mc, însă aceasta scade pe măsură ce depozitele se golesc.

Compania anunță investiții majore:

Una dintre ele este modernizarea depozitului Bilciurești, care ar putea crește capacitatea zilnică de extracție cu până la 6 milioane mc/zi până în 2027.

O alta se referă la extinderea depozitului Ghercești, proiect aflat în faza de identificare a finanțării, care ar adăuga 350 milioane mc/an la capacitatea totală și ar crește debitul zilnic cu 4 milioane mc/zi.

„Strategia noastră urmărește majorarea capacității de înmagazinare și a capacității zilnice de extracție, pentru a reduce variațiile sezoniere și a consolida securitatea energetică”, a declarat Moise.

Dpogaz Ploiești este principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România și aparține companiei de stat Romgaz. (Gazul extras din producție sau import este transportat prin rețeaua Transgaz până la punctele de intrare în depozitele Depogaz).

Amintim că Transgaz și-a propus ca până în 2035 să implementeze un program de investiții strategice estimat la peste 9 miliarde de euro,,Printre investiții se numără extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, inclusiv dezvoltarea coridorului vertical", a declarat Cătălin Tuță, director al Direcției Relații cu Investitorii și Sustenabilitate, din cadrul Transgaz, la evenimentul ,,Energy Forward by Adevărul".  În următorii doi ani, ar urma să fie gata peste 700 de kilometri de conductă, a spus reprezentantul companiei. 

