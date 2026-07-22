 Transgaz extinde magistralele pentru alimentarea cu gaze a populației și companiilor din Bihor | adevarul.ro
search
Miercuri, 22 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Transgaz extinde magistralele pentru alimentarea cu gaze a populației și companiilor din Bihor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ion Sterian, directorul General al Transgaz, a anunțat marți, la Oradea, alături de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, un amplu program de investiții destinat extinderii Sistemului Național de Transport al gazelor naturale în județul Bihor.

Anunțul a fost făcut marți, la Oradea. FOTO FB CJ Bihor
Anunțul a fost făcut marți, la Oradea. FOTO FB CJ Bihor

Cel mai important proiect îl reprezintă extinderea cu 70 km a conductei magistrale DN 400 între Lugașu de Jos (Bihor) și Huedin (Cluj), o investiție de 195,1 milioane de lei (fără TVA), ce urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027.

„Prin această investiție strategică, rețeaua magistralelor de gaze din județul Bihor va crește de la 263 km la aproape 338 km;  peste 47.180 de gospodării și 175 de instituții publice vor avea posibilitatea de a beneficia de acces la gaze naturale; conducta va traversa 13 unități administrativ-teritoriale, contribuind la dezvoltarea economică și la creșterea calității vieții pentru comunitățile locale”, se arată pe pagina de Facebook a Transgaz Magistrala Energiei

Tot până la finalul anului 2027, Transgaz va realiza alte două investiții importante:

Pocola – Remetea (12 km) – investiție de 22,464 milioane lei, care va permite alimentarea cu gaze naturale a 3.517 gospodării, 52 de instituții publice și a agenților economici din zonă.

Căpâlna – Ceica (23 km) – investiție de 43,056 milioane lei, destinată alimentării a 11.066 gospodării, 131 de instituții publice și a mediului economic din mai multe localități bihorene.

„Prin construirea a trei noi magistrale cu o lungime totală de peste 72 de kilometri pe teritoriul județului Bihor, zeci de mii de gospodării și sute de instituții publice din zeci de comune și orașe vor beneficia de acces la rețeaua de gaze până la finalul anului 2027”, a precizat Consiliul Județean Bihor pe Facebook.

„Strategia de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale este pentru toate regiunile istorice și geografice ale țării”

Directorul general al Transgaz a subliniat importanța investițiilor și rolul strategic al companiei.

„Strategia de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale este pentru tot ce  înseamnă toate regiunile istorice și geografice ale țării (…) săptămână trecută am vizitat șantierele Transgaz din 5-6 județe. Suntem ancorați în primul rând pentru dezvoltarea sistemului național de transport aici în România. (…) În județul Bihor astăzi a fost o vizită foarte importantă. Am întâlnit pe domnul președinte al Consiliului Județean, un manager exceptional, pe care îl interesează dezvoltarea județului”, a declarat Ion Sterian, potrivit  Mediafax.

Proiectul care poate schimba harta gazelor din Europa. România își consolidează rolul în Coridorul Vertical

Transgaz, considerată prima companie multinațională a României după extinderea operațiunilor în Republica Moldova, este operatorul național al sistemului de transport al gazelor naturale din cele două țări. Compania este controlată de statul român prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care deține 58,5% din acțiuni. În calitate de unic operator al rețelei naționale de transport al gazelor, Transgaz gestionează aproximativ 90% din volumele de gaze naturale consumate în România.

„Județul Bihor este un județ bine dezvoltat din punct de vedere al sistemului național de transport al gazelor naturale. Aveți peste 263 de kilometri de conducte, peste 23 de kilometri de racorduri de alimentare, peste 28 de stații de reglare măsurare gaze. (…) Faptul că aici, pe zona aceasta din județul Bihor, avem sediu de sector în localitatea Marghita, iar aceasta este o localitate cu populație din ce în ce mai redusă, este foarte greu de recrutat forță de muncă.(…) Faptul că Oradea s-a dezvoltat economic, industrial foarte mult, am constatat că e necesar să mutăm sediul de la Marghita la Oradea, ca să se poată interveni și remedia repede  în cazul în care apare ceva în SNT (…. ) Când Oradea a primit acel grant din fonduri europene pentru centrala electrică și termificare cu cogenerare a municipiului, am colaborat foarte bine cu autoritățile locale și am dat accesul rapid, respectând toate procedurile legale de acces la sistemul național de transport și s-a eliminat acel tarif pe partea de distribuție, eliminând acel tarif pe partea de distribuție, gigacaloria are prețul mai mic”, a mai spus directorul general al Transgaz.:

„Accesul la gaze naturale înseamnă condiții mai bune de viață pentru bihoreni”

Mircea Malan, președintele CJ Bihor a vorbit despre importanța investiției pentru județ.

„Noile magistrale vor fi realizate pe trei direcții: Huedin – Lugașu de Jos, pentru Aleșd și comunele Bratca, Borod, Vadu Crișului, Măgești, Aștileu, Țețchea și Lugașu de Jos – peste 34.000 de gospodării; Căpâlna – Ceica, pentru comunele Holod, Sâmbăta, Pomezeu, Răbăgani, Ceica, Dobrești, Lăzăreni și Drăgești – aproximativ 11.000 de gospodării; Beiuș – Căbești, pentru comunele Pocola, Remetea, Curățele, Căbești și Roșia – peste 3.500 de gospodării.

Transgaz accelerează investițiile strategice: stadiul lucrărilor la conductele Ghercești-Jitaru și Prunișor-Orșova-Jupa

Pentru ca aceste investiții să fie finalizate cât mai repede, este nevoie ca fiecare dintre noi – Transgaz, Consiliul Județean și primăriile – să își facă partea, fără întârzieri și fără blocaje. CJ Bihor va trata aceste investiții ale Transgaz ca pe propriile sale proiecte și va acorda tot sprijinul necesar pentru obținerea autorizațiilor, eliberarea terenurilor și derularea lucrărilor. Accesul la gaze naturale înseamnă condiții mai bune de viață pentru bihoreni, costuri mai mici pentru încălzirea instituțiilor publice, mai puțină presiune asupra pădurilor și șanse mai mari de a atrage investiții și de a dezvolta afaceri în industrie și turism”, a subliniat Mircea Malan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
digi24.ro
image
Rodrigo De Paul, mesaj pentru Argentina după finala pierdută: Zâmbetele noastre îi deranjează, manierele noastre îi enervează
stirileprotv.ro
image
„București, în șantier”. Episodul 4. Cum se lucrează pe eterna Prelungirea Ghencea. Diferențe foarte mari de la un tronson la altul. Pe o porțiune activitatea e la foc automat, pe alta nu e picior de muncitor
gandul.ro
image
A scăpat de sub CONTROL în timpul testelor! Un agent autonom AI a COMPROMIS infrastructura Hugging Face
mediafax.ro
image
Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva problema
fanatik.ro
image
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
libertatea.ro
image
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene
digi24.ro
image
Cristian Bivolaru, informatorul Securității sub pseudonimul „George”. Coincidențele stranii între predarea dosarului său către CNSAS și momentul demisiei bruște de la FRF
gsp.ro
image
Ines Garcia a primit "ignore" de la Lamine Yamal
digisport.ro
image
Prețurile la carburanți au explodat din nou. Cât costă astăzi, în România, benzina și motorina
click.ro
image
Băiatul care a cumpărat cu 3 dolari o geacă dintr-un second-hand a vândut-o, până la urmă, cu 90.000 de dolari
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Topul liceelor din România în funcție de media de admitere. Două colegii, pe primul loc, la egalitate
observatornews.ro
image
Nevoiașilor le împărțea mâncare, iar acasă...🥺 Ce i-a făcut soției 'Bărbosul cu suflet mare'
cancan.ro
image
În ce condiții vor crește vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare la pensie? Legea e foarte clară
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
prosport.ro
image
ANM a emis noi coduri portocalii și roșii de furtuni. În unele zone va ploua cât într-o lună
playtech.ro
image
Câți fani va avea Universitatea Craiova la meciul cu Levski Sofia de pe stadionul „Georgi Asparuhov”. Exclusiv
fanatik.ro
image
3 reguli de „aur” pentru a evita un accident auto în România. Titi Aur: „Acestea sunt cele mai mari greșeli”
ziare.com
image
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
digisport.ro
image
Cum să faci focaccia cu ierburi aromatice
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Monicăi Bîrlădeanu. Imagini extrem de rare cu locuința sa și a lui Valeriu Gheorghiță. Locul arată splendid. Șemineul e preferatul ei din toată casă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Bani pentru elevii care au dat examene. Ministerul Educației propune între 2.000 - 5.000 de lei
mediaflux.ro
image
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Tânăr de 25 de ani din Iași, găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii lângă trupul său
click.ro
image
Dragoș Bucur, despre retragerea Danei Nălbaru din showbiz: „Poți avea milioane, dar să nu fii fericit”
click.ro
image
O zodie va avea lumea la picioare în august. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Totul despre sex foto Profimedia jpg
Sex simbol în „Totul despre sex”, vagabond în viața reală. Vedeta a dormit pe stradă și n-avea ce să mănânce
clickpentrufemei.ro
rocio espin pinar artemision jpg
21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
VIDEO. Un autoturism Mercedes a luat foc pe Bulevardul Ion Mihalache din București. A cui e mașina și de unde a pornit incendiul?
image
Tânăr de 25 de ani din Iași, găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii lângă trupul său

OK! Magazine

image
"Creierul Chemo", un termen care descrie agonia bolnavilor de cancer. Kate Middleton a explicat ce a însemnat asta pentru ea

Click! Pentru femei

image
Au eclipsat mirii? Ce cuplu și-a serbat aniversarea mariajului în timpul nunții lui Taylor Swift

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!