Transgaz extinde magistralele pentru alimentarea cu gaze a populației și companiilor din Bihor

Ion Sterian, directorul General al Transgaz, a anunțat marți, la Oradea, alături de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, un amplu program de investiții destinat extinderii Sistemului Național de Transport al gazelor naturale în județul Bihor.

Cel mai important proiect îl reprezintă extinderea cu 70 km a conductei magistrale DN 400 între Lugașu de Jos (Bihor) și Huedin (Cluj), o investiție de 195,1 milioane de lei (fără TVA), ce urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027.

„Prin această investiție strategică, rețeaua magistralelor de gaze din județul Bihor va crește de la 263 km la aproape 338 km; peste 47.180 de gospodării și 175 de instituții publice vor avea posibilitatea de a beneficia de acces la gaze naturale; conducta va traversa 13 unități administrativ-teritoriale, contribuind la dezvoltarea economică și la creșterea calității vieții pentru comunitățile locale”, se arată pe pagina de Facebook a Transgaz Magistrala Energiei

Tot până la finalul anului 2027, Transgaz va realiza alte două investiții importante:

Pocola – Remetea (12 km) – investiție de 22,464 milioane lei, care va permite alimentarea cu gaze naturale a 3.517 gospodării, 52 de instituții publice și a agenților economici din zonă.

Căpâlna – Ceica (23 km) – investiție de 43,056 milioane lei, destinată alimentării a 11.066 gospodării, 131 de instituții publice și a mediului economic din mai multe localități bihorene.

„Prin construirea a trei noi magistrale cu o lungime totală de peste 72 de kilometri pe teritoriul județului Bihor, zeci de mii de gospodării și sute de instituții publice din zeci de comune și orașe vor beneficia de acces la rețeaua de gaze până la finalul anului 2027”, a precizat Consiliul Județean Bihor pe Facebook.

„Strategia de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale este pentru toate regiunile istorice și geografice ale țării”

Directorul general al Transgaz a subliniat importanța investițiilor și rolul strategic al companiei.

„Strategia de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale este pentru tot ce înseamnă toate regiunile istorice și geografice ale țării (…) săptămână trecută am vizitat șantierele Transgaz din 5-6 județe. Suntem ancorați în primul rând pentru dezvoltarea sistemului național de transport aici în România. (…) În județul Bihor astăzi a fost o vizită foarte importantă. Am întâlnit pe domnul președinte al Consiliului Județean, un manager exceptional, pe care îl interesează dezvoltarea județului”, a declarat Ion Sterian, potrivit Mediafax.

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Transgaz, considerată prima companie multinațională a României după extinderea operațiunilor în Republica Moldova, este operatorul național al sistemului de transport al gazelor naturale din cele două țări. Compania este controlată de statul român prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care deține 58,5% din acțiuni. În calitate de unic operator al rețelei naționale de transport al gazelor, Transgaz gestionează aproximativ 90% din volumele de gaze naturale consumate în România.



„Județul Bihor este un județ bine dezvoltat din punct de vedere al sistemului național de transport al gazelor naturale. Aveți peste 263 de kilometri de conducte, peste 23 de kilometri de racorduri de alimentare, peste 28 de stații de reglare măsurare gaze. (…) Faptul că aici, pe zona aceasta din județul Bihor, avem sediu de sector în localitatea Marghita, iar aceasta este o localitate cu populație din ce în ce mai redusă, este foarte greu de recrutat forță de muncă.(…) Faptul că Oradea s-a dezvoltat economic, industrial foarte mult, am constatat că e necesar să mutăm sediul de la Marghita la Oradea, ca să se poată interveni și remedia repede în cazul în care apare ceva în SNT (…. ) Când Oradea a primit acel grant din fonduri europene pentru centrala electrică și termificare cu cogenerare a municipiului, am colaborat foarte bine cu autoritățile locale și am dat accesul rapid, respectând toate procedurile legale de acces la sistemul național de transport și s-a eliminat acel tarif pe partea de distribuție, eliminând acel tarif pe partea de distribuție, gigacaloria are prețul mai mic”, a mai spus directorul general al Transgaz.:

„Accesul la gaze naturale înseamnă condiții mai bune de viață pentru bihoreni”

Mircea Malan, președintele CJ Bihor a vorbit despre importanța investiției pentru județ.

„Noile magistrale vor fi realizate pe trei direcții: Huedin – Lugașu de Jos, pentru Aleșd și comunele Bratca, Borod, Vadu Crișului, Măgești, Aștileu, Țețchea și Lugașu de Jos – peste 34.000 de gospodării; Căpâlna – Ceica, pentru comunele Holod, Sâmbăta, Pomezeu, Răbăgani, Ceica, Dobrești, Lăzăreni și Drăgești – aproximativ 11.000 de gospodării; Beiuș – Căbești, pentru comunele Pocola, Remetea, Curățele, Căbești și Roșia – peste 3.500 de gospodării.

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Pentru ca aceste investiții să fie finalizate cât mai repede, este nevoie ca fiecare dintre noi – Transgaz, Consiliul Județean și primăriile – să își facă partea, fără întârzieri și fără blocaje. CJ Bihor va trata aceste investiții ale Transgaz ca pe propriile sale proiecte și va acorda tot sprijinul necesar pentru obținerea autorizațiilor, eliberarea terenurilor și derularea lucrărilor. Accesul la gaze naturale înseamnă condiții mai bune de viață pentru bihoreni, costuri mai mici pentru încălzirea instituțiilor publice, mai puțină presiune asupra pădurilor și șanse mai mari de a atrage investiții și de a dezvolta afaceri în industrie și turism”, a subliniat Mircea Malan.