 Transgaz accelerează investițiile strategice: stadiul lucrărilor la conductele Ghercești-Jitaru și Prunișor-Orșova-Jupa | adevarul.ro
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Transgaz accelerează investițiile strategice: stadiul lucrărilor la conductele Ghercești-Jitaru și Prunișor-Orșova-Jupa

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Transgaz accelerează lucrările la conducta Ghercești–Jitaru, un proiect care va conecta infrastructura de transport gaze din Oltenia cu cea din sudul României și va crește capacitatea de alimentare a regiunii.

Lucrări la conducta Ghercești-Jitaru FOTO Facebook / Transgaz Magistrala Energiei
Lucrări la conducta Ghercești-Jitaru FOTO Facebook / Transgaz Magistrala Energiei

Desemnat proiect de importanță națională, gazoductul Ghercești–Jitaru este una dintre investițiile majore aflate în derulare în prezent de către Transgaz, operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al gazelor naturale din România. Proiectul va conecta infrastructura de transport din Oltenia cu cea din sudul României, contribuind la creșterea securității energetice și la dezvoltarea capacității de alimentare cu gaze naturale în regiune, potrivit Energy Industry Review.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a verificat stadiul lucrărilor, analizând modul de organizare a șantierului din localitatea Osica de Sus, județul Olt, precum și evoluția lucrărilor pe Lotul 1, unde se desfășoară operațiuni pentru montarea conductei DN 600 și realizarea traversărilor pe sub sistemele de irigații.

Ion Sterian a evaluat, de asemenea, progresul lucrărilor la Stația de Reglare și Măsurare (SRM) Craiova 1, o instalație care va avea o capacitate de debit de 20.000 de metri cubi pe oră și care va fi alimentată printr-o conductă de înaltă presiune DN 250, conectată la conducta de transport DN 600 Panou Ghercești–SDE Craiova.

Investiția care va alimenta Craiova și localitățile din zonă

Potrivit Transgaz, conducta de distribuție DN 400 din polietilenă extrudată, destinată completării rețelei de distribuție, se află într-un stadiu avansat de execuție, termenul estimat pentru finalizare fiind sfârșitul lunii august 2026.

Punerea în funcțiune a SRM Craiova 1 va permite alimentarea cu gaze naturale a viitoarelor centrale termice dezvoltate de Primăria Craiova, proiecte incluse în programul de modernizare a sistemului de termoficare al municipiului.

FOTO Facebook / Transgaz Magistrala Energiei
Imaginea 1/8: FOTO Facebook / Transgaz Magistrala Energiei
FOTO Facebook / Transgaz Magistrala Energiei
FOTO Facebook / Transgaz Magistrala Energiei
Ion Sterian, vizită pe șantier la conductele de transport gaze naturale
Ion Sterian, vizită pe șantier la conductele de transport gaze naturale
Ion Sterian, vizită pe șantier la conductele de transport gaze naturale
Ion Sterian, vizită pe șantier la conductele de transport gaze naturale
Ion Sterian, vizită pe șantier la conductele de transport gaze naturale
Ion Sterian, vizită pe șantier la conductele de transport gaze naturale

Investiția Ghercești–Jitaru are o valoare estimată de aproximativ 71,4 milioane de euro și beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 8,04 milioane de euro prin Fondul pentru Modernizare, diferența fiind asigurată din fondurile proprii ale Transgaz și prin alte instrumente financiare.

Potrivit datelor companiei, noua conductă va permite alimentarea cu gaze naturale a aproximativ 132.000 de consumatori casnici și a 251 de instituții publice din cele 18 unități administrativ-teritoriale traversate de traseul proiectului.

Vizita directorului general al Transgaz s-a încheiat la noul sediu al Centrului Regional de Operare Craiova al companiei, unde au fost analizate investițiile realizate pentru modernizarea infrastructurii operaționale din regiune.

FOTO Facebook / Transgaz Magistrala Energiei
FOTO Facebook / Transgaz Magistrala Energiei

În ultimii ani, Transgaz a direcționat o parte importantă a programului său de investiții către dezvoltarea infrastructurii de transport, în concordanță cu obiectivele României privind creșterea securității energetice, integrarea piețelor regionale și extinderea accesului la gaze naturale.

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Beneficiile aduse de proiectul conductei Ghercești–Jitaru

Conducta de transport gaze naturale Ghercești–Jitaru contribuie la reducerea emisiilor de carbon în regiunea Olteniei de Sud-Vest și urmărește înlocuirea utilizării combustibililor fosili (lignit) în centralele electrice, precum centrala de la Ișalnița și centrala de la Turceni, cu gaze naturale.

Pe lângă debitul necesar alimentării Depozitului de Înmagazinare a Gazelor Naturale, proiectul ia în calcul și necesarul de gaze pentru alimentarea localităților aflate de-a lungul traseului conductei: municipiul Slatina (Olt), orașul Scornicești (Olt), orașul Balș (Olt), Osica de Sus (Olt), Fălcoiu (Olt), Mărunței (Olt), Coteana (Olt), Ipotești (Olt), Brebeni (Olt), Milcov (Olt), Valea Mare (Olt), Bobicești (Olt), Barza (Olt), Pârșcoveni (Olt), Șopârlița (Olt), Ghercești (Dolj), Pielești (Dolj) și Robănești (Dolj).

Prin această investiție vor fi deserviți aproximativ 146.587 de locuitori, 259 de instituții publice (școli, primării, cabinete medicale, centre comunitare, unități sanitare etc.) și aproximativ 150 de operatori economici.

Proiectul contribuie, totodată, la atingerea obiectivului de creștere a eficienței energetice prin economii de energie primară estimate la 37.545 tone echivalent petrol pe an (436.651 MWh/an) și prin reducerea emisiilor de CO₂ cu 147.642,41 tone pe an.

În scenariul în care conducta va fi utilizată pentru transportul unui amestec de gaze naturale și hidrogen, reducerea emisiilor de CO₂ ar urma să ajungă la 152.071,68 tone pe an pentru un amestec cu 10% hidrogen și la 156.500,96 tone pe an în cazul unui amestec cu 20% hidrogen.

Un nou coridor de gaze pentru vestul și sud-vestul României

În continuarea programului privind vizitele pe șantierele de lucru ale Transgaz, pentru monitorizarea stadiului lucrărilor de execuție la obiectivele de investiții, directorul general al companiei, Ion Sterian, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul conductei de transport gaze naturale Prunișor–Orșova–Băile Herculane–Jupa.

Vizita a inclus întâlnirea de lucru de la Primăria Orșova, cu primarul Adrian Cican, precum și deplasări la organizările de șantier de la Topleț și Mehadia, județul Caraș-Severin, la depozitul de material tubular de la Mehadia și inspecții ale sudurilor realizate la tronsoanele 16, 20 și 22 ale traseului conductei.

FOTO Facebook / Transgaz Magistrala Energiei
FOTO Facebook / Transgaz Magistrala Energiei
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Conducta Prunișor–Orșova–Băile Herculane–Jupa a fost declarată proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale prin HG 616 din 31 iulie 2020. Investiția are o lungime de 177,5 kilometri, diametrul DN 600 și presiunea nominală de 40 de bari și traversează 25 de unități administrativ-teritoriale din județele Mehedinți și Caraș-Severin.

Prin realizarea acestei conducte se asigură alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona de interes a proiectului și crearea premiselor interconectării zonei de vest a țării (Caransebeș) cu zona de sud-vest (Drobeta-Turnu Severin).

Un număr de aproximativ 74.491 de consumatori casnici și 232 de instituții publice – unități de învățământ, unități de cult, cămine culturale și unități medicale – vor beneficia de asigurarea alimentării cu gaze naturale.

Valoarea investiției este de 682 milioane de lei (aproximativ 130,2 milioane de euro), proiectul beneficiind de o finanțare nerambursabilă de aproximativ 229,11 milioane de lei prin Fondul pentru Mediu. Diferența de finanțare va fi acoperită printr-un mix financiar competitiv, inclusiv din surse proprii.

Lucrările de execuție și punerea în funcțiune a conductei Prunișor–Orșova–Băile Herculane–Jupa urmează să fie finalizate la sfârșitul anului 2027, iar orașul Orșova va beneficia de alimentare cu gaze naturale.

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