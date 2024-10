Încălzirea locuinței nu ar trebui să fie un lux. 3,5 milioane de gospodării încă folosesc lemne de foc

În România există aproximativ 3.5 milioane de gospodării care se încălzesc cu lemne de foc, dintre care cca. 80.000 sunt localizate în București și Ilfov, potrivit datelor Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Asociația Energia Inteligentă a lansat miercuri, 23 octombrie 2024, la București, cea de-a doua ediție a proiectului „Case cu Căldură” prin care își propune să vină în sprijinul unor familii aflate în dificultate, prin distribuirea de lemne de foc necesare încălzirii locuințelor pe timp de iarnă. Startul proiectului a fost dat la prima casă beneficiara, locuită de o femeie în vârstă de 75 ani, singură, fără surse de venit exceptând ajutorul social. Nu este un caz aparte, astfel de situații sunt frecvente în marile orașe, ceea ce fac să adâncească discrepanța dintre imaginea ideală a unei mari metropole și realitatea care se găsește nu departe de centrul capitalei.

În cadrul acestei acțiuni a fost lansat „Registrul Caselor fără Căldură”, realizat de Asociația Energia Inteligentă în parteneriat cu Crucea Roșie Română, o situație la nivel național, structurată pe județe, a locuințelor care folosesc ca sursă de încălzire sobe pe lemne, locuite de persoane sau familii vulnerabile precum bătrâni, persoane cu handicap, familii monoparentale sau familii cu copii numeroși și posibilități materiale limitate.

Au dus lemne de foc familiilor nevoiașe

Potrivit unei estimări a Asociației Energia Inteligentă, în România există la ora actuală aproximativ 3.5 milioane de gospodării care se încălzesc cu lemne de foc, dintre care cca. 80.000 sunt localizate în București și Ilfov, dintre care, conform registrului menționat peste 7.300 sunt locuite de familii vulnerabile, pentru care încălzirea locuințelor este o problemă reală. Teleorman și Bacău sunt județele cu cel mai multe gospodării care folosesc ca sursă de încălzire sobe pe lemne, locuite de persoane care trăiesc la limita sărăciei, cu peste 1600, respectiv 1400. La polul opus se afla județele Argeș, Bihor, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Neamț, Satu Mare, Vâlcea și Vrancea cu cel mai mic număr de gospodării raportate ca fiind locuite de persoane vulnerabile, sub 100.

„În ultimul an, am avut ocazia să particip la acțiuni care au făcut o reală diferență: am dus lemne familiilor care nu aveau cu ce să se încălzească iarna și am montat panouri fotovoltaice pe casele celor care nu au avut niciodată acces la curent electric. Ceva ce noi considerăm banal, lumină, căldură, pentru mii de oameni din România reprezintă o șansă la o viață normală. Sunt convins că orice acțiune contează. Chiar și cele care par mărunte pot face diferența între o iarnă grea și un cămin cald. De aceea, vreau să-mi reafirm sprijinul total pentru lupta împotriva sărăciei energetice. Ministerul Energiei va rămâne un partener de nădejde pentru toate organizațiile care se dedică acestei cauze, și vom face tot posibilul să accelerăm atingerea obiectivelor noastre.”, a declarat Sebastian Burduja, Ministrul Energiei.

Casele din București care se încălzesc cu lemne, locuite de oameni extrem de săraci

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Organizației Națiunilor Unite prevede principiul ˂Leave No One Behind˃, care promovează reducerea inegalității sociale, eradicarea sărăciei și acordarea de sprijin în dezvoltare a persoanelor vulnerabile.

„Este responsabilitatea noastră, ca societate, să îi sprijinim pe cei aflați în nevoie. Ceea ce am văzut astăzi la livrarea primului palet cu lemne de foc din proiectul „Case cu Căldură” este o alta față a Bucureștiului, un oraș al contrastelor, unde nu numai că există gospodării care se încălzesc cu lemne de foc, dar sunt locuite de oameni aflați la limita sărăciei, la doar câțiva kilometri de centrul capitalei. Încălzirea cu lemne este cea mai răspândită modalitate a oamenilor de a se încălzi în România. Lemnul de foc, folosit responsabil, reprezintă o resursă regenerabilă și prietenoasă cu mediu – lemnul de foc distribuit în cadrul proiectului nostru provine din așa numita “răritură” și este uscat. În România 39% dintre români se găsesc în categoria oamenilor săraci energetici. Este foarte posibil ca aceștia, în momentul în care nu au efectiv cu ce se încălzi, să folosească lemn verde cu o eficiență scăzută din punct de vedere energetic și care generează în atmosferă un grad mare de poluare, punând în pericol sănătatea populației sau să taie arbori protejați prin lege. Așadar, proiectul nostru, pe langă latura socială, promovează reducerea emisiilor de CO2 și protejarea biodiversitații.”, a declarat Dumitru Chisăliță, Președinte, Asociația Energia Inteligentă.

Crucea Roșie: Încălzirea locuinței nu ar trebui să fie un lux

La rândul său, Adrian Halpert, director Crucea Roșie România, a arătat că accesul la resursele esențiale, cum este încălzirea locuinței în sezonul rece, nu ar trebui să fie un lux pentru nimeni.

„Proiectul „Case cu Căldură” este derulat în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, sub umbrela Parteneriatului pentru Combaterea Sărăciei Energetice încheiat în toamna anului trecut între Asociația Energia Inteligentă și Ministerul Energiei, cu scopul de a identifica gospodăriile aflate în situația de sărăcie energetică extremă, de a prezenta de programe și politici adecvate și de a propune soluții efective de reducere a acestui fenomen în România, într-o manieră sustenabilă.

„Case cu Căldură”, ediția I, a fost derulat în iarna 2023-2024 și s-a bucurat de sprijinul a 9 companii și 9 donatori persoane fizice care au adus o rază de speranță în viața a peste 2200 persoane ce locuiesc în cele 546 de clădiri beneficiare ale acestei etape. Aflat la cea de-a doua ediție, proiectul a fost primit cu mult entuziasm de către companiile din sectorul energetic și nu numai, care și-au arătat deschiderea de a se alătura și de aceasta dată campaniei, așadar ne așteptăm ca proiectul să ia amploare și să fie de un real succes. Compania Electrica Furnizare a fost prima care s-a alăturat demersului Asociației Energia Inteligentă și a făcut posibilă demararea celei de-a doua ediții a proiectului „Case cu Căldură”, a adăugat Halpert.