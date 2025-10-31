O mare companie metalurgică din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a achiziționat ArcelorMittal Tubular Products Iași, companie metalurgică din România specializată în producerea de țevi din oțel sudate.

Informația a fost dezvăluită de Ziarul de Iași, care adaugă că fosta fabrică Metalurgica (TEPRO) era deținută de firme controlate de miliardarul britanic de origine indiană Lakshmi Mittal, care a deținut și Sidex Galați.

Rinat Ahmetov mai are investiții în România, în special în zona investițiilor verzi (eoliene).

Recent acesta a făcut încă un pas important în dezvoltarea energiei regenerabile în România prin conectarea la rețea a parcului fotovoltaic Glodeni II și începutul livrării energiei către operatorul național de transport.

Pe lângă Glodeni I și II, DRI operează în România și parcul eolian de 60MWp din Ruginoasa, județul Iași, primul parc eolian construit în țară în ultimul deceniu, care a devenit operațional în decembrie 2023. Pe lângă Ruginoasa, Glodeni I și Glodeni II, DRI începe construcția celui de-al patrulea proiect în România, un parc fotovoltaic de 126MWp în Văcărești, județul Dâmbovița.

Cine este Rinat Ahmetov

Născut pe 21 septembrie 1966, Rinat Ahmetov este un om de afaceri, fost politician, și cel mai bogat om din Ucraina.

Ahmetov este fondatorul și președintele companiei System Capital Management (SCM) și este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. Este, de asemenea, președintele clubului de fotbal Șahtiar Donețk.

Potrivit Forbes, Ahmetov se afla pe locul 457 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, cu un capital de 7,9 miliarde de dolari. Forțele ruse au distrus fabricile deținute de compania sa de minerit și oțel, Metinvest, și au devastat stațiile firmei sale de producere a energiei DTEK, provocând moartea a peste 500 de angajați.

Akhmetov spune că firmele sale, care încă funcționează, au donat 150 de milioane de dolari în bunuri și servicii și au produs aproape 200.000 de veste antiglonț și adăposturi blindate pentru armată.

Fiul unui miner, Akhmetov și-a început cariera cumpărând active miniere în perioada privatizării din anii ’90.

Se pare că așteaptă livrarea unui iaht de 145 de metri, numit Project Luminance, care a costat 500 de milioane de dolari. Deține, de asemenea, o vilă în Franța și un apartament în Londra.