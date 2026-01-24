search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România rămâne țara din UE cu cea mai mare pondere a proprietarilor de locuințe. Unde se trăiește cel mai mult în chirie

0
0
Publicat:

România, Slovacia și Ungaria sunt țările în care se trăiește cel mai puțin în chirie. 68% dintre persoanele care locuiesc în gospodăriile din UE dețin în proprietate locuințele și doar 32% au calitatea de chiriași.

România rămâne țara proprietarilor de locuințe FOTo: Shutterstock
România rămâne țara proprietarilor de locuințe FOTo: Shutterstock

Cu o singură excepție, Germania, în țările din Uniunea Europeană cetățenii care locuiesc într-o gospodărie pe care o dețin în proprietate sunt majoritari. Cea mai mare pondere a proprietarilor de locuințe se înregistrează în România – 94%, urmată de Slovacia - 93%, Ungaria - 92% și Croația - 91%.

Germania este în schimb singura țară în care chiriașii au pondere mai mare decât proprietarii, persoanele care locuiesc cu chirie reprezentând 53% din populație. Cifre mari în privința ponderii chiriașilor mai înregistrează Austria - 46% și Danemarca – 39%, potrivit datelor Eurostat.

Distribuția în funcție de tipul de locuință este echilibrată la nivelul UE. În 2024, 51% din populația UE trăia într-o casă, 48% - într-un apartament, iar 1% în alte tipuri de cazare.

Casele sunt cel mai mult preferate în Irlanda, unde 90% din populație locuiește într-un astfel de imobil. În Țările de Jos și Belgia locuiesc în case 77% dintre cetățeni și de asemenea un procent ridicat se mai întâlnește în Croația – 76. În schimb, 65% dintre cetățenii din Spania, 64% în Letonia și 63% în Malta preferă să locuiască în apartament.

Proporția celor care locuiesc în apartament este mai mare în orașele mari – 73%, în timp ce datele încep să scadă pentru orașele mici și suburbii, pentru ca în zonele rurale cifrele să se inverseze (83% din populație locuiește în case).

Când vine vorba de mărimea locuinței, datele arată că, în medie, unui cetățean din UE îi revin 1,7 camere. Cele mai mari cifre sunt în dreptul Maltei - 2,2 camere/persoană, urmată de Belgia, Luxemburg și Țările de Jos - 2,1 camere.

Și dacă în România se regăsește cea mai mare pondere a proprietarilor, tot noi suntem și țara cu cele mai mici cifre privind dimensiunea locuinței. Unui român îi revin, în medie, 1,1 camere, la fel ca unui slovac. Situația este asemănătoare și în Polonia și Letonia - ambele cu 1,2 camere în medie/ persoană.

În privința numărului de persoane care împart locuința, medie UE era în 2024 de 2,3 persoane/gospodărie. Cel mai mare număr de persoane/gospodărie se înregistra în Slovacia - 3,1 persoane, urmat de Polonia – 2,9, Croația și Irlanda – 2,7, scăzând la sub 2 persoane în Germania, Danemarca, Suedia, Finlanda și Lituania.

În case supraaglomerate locuia, în 2024, 17% din populația UE, în scădere de la 19% în 2015.

Și aici suntem pe primul loc, 41% din populația din România locuind în gospodării supraaglomerate, date apropiate fiind înregistrate de asemenea de Letonia – 39% și Bulgaria – 34%. La polul opus, Cipru are cei mai puțini locuitori care trăiesc în gospodării supraaglomerate – 2%, urmat de Malta (4%) și Țările de Jos (5%).

Un indicator care s-a menținut la aceeași valoare în ultimii 15 ani este cel care măsoară subocuparea caselor. O treime din populația UE trăiește în case subocupate, fiind situația clasică a persoanelor în vârstă sau a cuplurilor care rămân în locuința lor după ce copiii au crescut și au plecat.

În 2024, cele mai mari ponderi ale locuințelor subocupate au fost înregistrate în Cipru - 70%, Irlanda - 67% și Malta -64%, iar cele mai mici în România - 7%, Letonia - 10% și Grecia - 13%.

Care dintre europeni reușesc cel mai greu să-și încălzească locuința

Tot datele Eurostat arată că în 2024, 9% din populația UE nu reușea să-și încălzească suficient locuința, un indicator cu impact asupra calității vieții.

În Bulgaria și Grecia s-au înregistrat cele mai ridicate cifre în privința imposibilității de a menține locuința la un nivel adecvat de căldură – 19%, urmate de Lituania și Spania – 18%. Cele mai mici ponderi au fost în schimb în Finlanda, Slovenia și Polonia, toate cu sub 3%.

Citește și: Care sunt străzile din Braşov unde nu ar fi bine să stai, din cauza zgomotului care depăşeşte limitele şi pe timp de noapte

În privința poluării generată de încălzirea și răcirea populației, media emisiilor de gaze cu efect de seră în UE a fost de 607 kg/cap de locuitor, în scădere de la 921 kg în 2010. Cele mai mari valori le-a înregistrat Luxemburg – 1.257, în vreme ce Suedia a înregistrat cel mai mic nivel al emisiilor – 29 kg/cap locuitor. Valori mari au înregistrat de asemenea Belgia – 1.104 și Irlanda – 1.007, iar poluare redusă din încălzirea/răcirea locuinței s-a înregistrat în Malta - 77) și Finlanda - 117.

Prețul locuințelor a crescut cu 53% în EU în ultimii 10 ani

Evoluția prețurilor locuințelor și a chiriilor din 2010 până în 2024, un indicator care analizează cât de accesibile sunt locuințele în orașe și în zonele rurale, arată că prețurile locuințelor au crescut cu 53% în UE.

În UE, între 2010 și 2024, s-a înregistrat o tendință ascendentă între 2013 și 2022, cu creșteri anuale semnificative de 8% atât în ​​2021, cât și în 2022. În 2023, prețurile au înregistrat o ușoară scădere de 0,3%, urmată de o creștere de 3% în 2024. În total, s-a înregistrat o creștere de 53% între 2010 și 2024. Au existat creșteri în toate țările UE, cu excepția Italiei și Ciprului. Cele mai mari creșteri au fost observate în Ungaria (+231%), Estonia (+228%) și Lituania (+179%)”, arată Eurostat în raportul „Locuințele în Europa – ediția 2025”.

Și chiriile au crescut la nivelul UE între 2010 și 2024, cu 25%. Creșterea a fost înregistrată în toate țările UE, cu excepția Greciei, care a înregisterat o scădere de 16%. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Estonia (+208%), Lituania (+177%), Irlanda (+108%) și Ungaria (+107%).

România, care cu cea mai mare pondere a proprietarilor, este printre primele țări și în privința restanțelor pe care locutorii le înregistrează la creditele ipotecare, chirii sau facturi de utilități. Media UE este de 9% locuitori care locuiesc în gospodării cu restanțe la creditele ipotecare, chirie sau facturi la utilități, cea mai mare pondere a datornicilor fiind în Grecia – 43%, urmată de Bulgaria - 19% și România - 15%. Țările cu cei mai puțini datornici sunt Cehia - 3%, Olanda și Polonia - 4%.

Citește și: 10 trenduri în construcția de locuințe. Ce influență vor avea alegerile și Inteligența Artificială FOTO

Chiar dacă prețurile locuințelor au crescut în perioada 2010-2024, ponderea persoanelor care locuiesc în gospodării cu restanțe la creditele ipotecare, chirie sau facturi la utilități a scăzut în UE de la 12% în 2010 la 9% în 2024. Ponderile au scăzut în 20 de țări ale UE și au crescut în 7. Cea mai mare scădere a fost observată în Croația (de la 30% în 2010 la 9% în 2024), în timp ce cea mai mare creștere a fost constatată în Grecia (de la 31% la 43%)”, se precizează în raportul Eurostat.

În 2024, țările care au acordat cele mai multe autorizații de construire au fost Polonia – 287.000 (din totalul de 1,5 milioane de al nivelul UE), urmată îndeaproape de Franța, cu 284.000. Cele mai puține autorizații de construire a acordat Luxemburg - 3.900. Cele mai multe autorizații s-au acordat în ultimii 10 ani în anul 2021, când s-a atins un vârf de aproape 2 milioane.

Per total, între 2010 și 2024, s-a înregistrat o creștere de 5% a numărului de autorizații de construire pentru locuințe în UE. Printre țările UE, numărul a crescut în 18 țări ale UE și a scăzut în 9. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Bulgaria (+211%), urmată de Malta (+98%), Spania (+96%). Scăderi au fost observate în Italia (-50%), Finlanda (-49%) și Franța (-36%)”, mai arată Eurostat.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Cea mai ieftină destinație turistică din Europa în 2026. Berea costă doi euro, iar cazarea este de la 40 de euro pe noapte
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
mediafax.ro
image
Cea mai frumoasă jucătoare de fotbal are o relație cu ispita de la Insula Iubirii. Anunțul care uimește pe toată lumea
fanatik.ro
image
Motivele pentru care adolescenții din Timiș l-ar fi ucis pe Mario. Crima ar fi fost plănuită cu o lună înainte
libertatea.ro
image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei"
observatornews.ro
image
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
prosport.ro
image
Principalele schimbări privind acordarea concediilor medicale în 2026. Ce drepturi se pierd și ce obligații apar
playtech.ro
image
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Trump s-a hotărât și a surprins pe toată lumea: ”Este prea departe”. Președintele SUA nu s-a putut abține: ”Decizie absolut ridicolă”
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
A fost deschis un dosar in rem în urma crimei din Timiș. Surse: Tatăl lui Mario ar plănui răzbunarea fiului său
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total față de acum 20 de ani, după ce s-a lăsat pe mâna esteticianului și merge la sală. Nu degeaba are iubit cu 20 de ani mai mic
romaniatv.net
image
Bani pentru românii care vor o familie! Se dau 15.000 lei
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
vedete fit colaj jpg
Cultul corpului perfect la peste 45 de ani. Ce-au testat divele pe propria piele, ca să arate atât de bine
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Tancuri sovietice în timpul Bătăliei de la Halhin Gol, în 1939 (© Pavel Troshkin / Wikimedia Commons)
Iosif Vissarionovici Stalin și matematica militară la 1 iunie 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!