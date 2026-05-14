Prețurile foarte mari ale locuințelor vor continua să crească până la finalul anului. Unde s-au înregistrat cele mai mari scumpiri

Prețurile locuințelor sunt percepute ca fiind „foarte mari” de marea majoritate a românilor interesați de achiziții imobiliare, iar cei mai mulți se așteaptă ca scumpirile să continue până la finalul anului 2026.

Potrivit unui sondaj realizat de Imobiliare.ro, aproximativ 90% dintre respondenți consideră că nivelul actual al prețurilor este exagerat, în timp ce doar 6% îl văd ca fiind echitabil.

Doar 4% mai cred că locuințele sunt accesibile. În același timp, 76% dintre potențialii cumpărători se tem că prețul cerut nu reflectă valoarea reală a proprietății.

Din cauza contextului economic tensionat, mulți amână decizia de cumpărare. Potrivit sondajului, românii ar acționa imediat doar dacă ar găsi o ofertă excelentă sau dacă prețurile ar scădea brusc cu cel puțin 15%.

„În acest moment, cumpărătorii sunt mai degrabă reticenți să treacă la acţiune. Neîncrederea în ziua de mâine, sentiment întărit de efectele imediate reflectate în evoluția cursului valutar ale recentei crize guvernamentale, se alătură unei serii de nelinişti provocate de inflaţia ridicată, dobânzi, schimbările pe piaţa muncii. Cumpărătorii au nevoie de timp şi fapte pentru a-şi recăpăta încrederea în economia şi siguranţa zilei de mâine”, explică Daniel Crainic, directorul de marketing al platformei, într-un comunicat.

Crainic subliniază că „tocmai în momente ca acestea se pot face achiziții bune, deoarece, obiectiv vorbind, apartamentele în România rămân în continuare accesibile, iar puterea de negociere este la cumpărătorul determinat”.

Capitala a înregistrat cele mai mari scumpiri

Indicele Imobiliare.ro arată că prețul mediu solicitat la nivel național a ajuns la 2.025 euro/mp util, în creștere cu 12% într-un an. Bucureștiul a înregistrat cele mai mari scumpiri: +26% la apartamentele noi și +12% la cele vechi, la care se adaugă și efectul fluctuațiilor cursului valutar.

În privința evoluției viitoare, 33% dintre respondenți cred că prețurile vor continua să crească până la finalul lui 2026, 27% anticipează doar o corecție ușoară, iar 24% nu pot estima direcția pieței.

Motivațiile cumpărătorilor sunt diverse: 44% caută un upgrade imobiliar, 32% vor să devină proprietari pentru prima dată, 14% văd achiziția ca pe o investiție de protecție, iar 10% urmăresc obținerea de venituri din chirii.

A crescut interesul pentru locuințele vechi

În Capitală, interesul pentru locuințele vechi (mai ieftine decât cele noi) a crescut cu 26%, în timp ce cererea pentru cele noi a scăzut cu 11%. Zone precum Timpuri Noi, Drumul Taberei, Dristor și Bucureștii Noi se numără printre cele mai dinamice, fiecare atrăgând între 4 și 6 potențiali cumpărători per apartament listat.

Când vine vorba de piața chiriilor, cererea a crescut cu 20% în București, însă oferta a scăzut cu 27%, ceea ce a accentuat competiția pentru locuințele disponibile. Zone precum Militari, Dristor, Piața Iancului și Constantin Brâncoveanu rămân printre cele mai căutate.

Sondajul a fost realizat în luna mai pe un eșantion de 1.420 de utilizatori activi ai platformei, interesați de achiziția unei locuințe noi sau vechi.