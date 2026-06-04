Un accident grav s-a produs, joi, 4 iunie, în complexul comercial Dragonul Roșu, unde o șoferiță a pierdut controlul autoturismului și a intrat în mai multe mașini parcate. Cel puțin două persoane au fost rănite.

Sursa Tiktok / botantextil

Din primele informații, 11 autoturisme au fost afectate. În urma impacturilor, două persoane care se aflau în două vehicule diferite au fost rănite și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, transmite Antena 3.

Accidentul a avut loc în parcarea centrului comercial din județul Ilfov, martorii susținând că femeia a pierdut controlul mașinii și a intrat în alte autoturisme care erau parcate.

Mai multe dintre autoturismele implicate au fost grav avariate. Imagini publicate pe rețelele de socializare arată amploarea distrugerilor.

Sursa Tiktok / visangina

La fața locului au intervenit de urgență poliția și ambulanța, care a acordat primul ajutor persoanelor rănite. De asemenea, autoritățile au început cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

"Din primele verificări a reieșit faptul că un autoturism condus de o femeie de 52 de ani, aflat în deplasare, pe fondul vitezei neadaptate și al pierderii controlului asupra direcției de mers, ar fi intrat în coliziune cu 12 autoturisme parcate. În urma evenimentului, două persoane care s-ar fi aflat în unele dintre autoturismele în cauză au solicitat îngrijiri medicale", au transmis reprezentanții poliției.

Sursa Tiktok / botantextil

Anchetatorii urmează să stabilească dacă versiunea prezentată de șoferiță, potrivit căreia accelerația mașinii s-ar fi blocat, se confirmă în urma verificărilor tehnice ale autoturismului. Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.