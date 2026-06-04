Video Supraviețuire incredibilă pe Everest: un ghid montan a fost găsit în viață după șase zile. Soția îi făcuse ritualurile de înmormântare

Un ghid montan nepalez, dat dispărut și presupus mort pe Everest, a fost găsit în viață după șase zile petrecute la peste 7.500 de metri altitudine.

Dawa Sherpa a fost observat ultima dată deasupra Taberei 3, în timp ce cobora după o ascensiune reușită. În condiții extreme, cu oxigen extrem de redus și temperaturi scăzute, șansele sale de supraviețuire erau considerate minime.

Totuși, joi, 4 iunie, o echipă de curățenie l-a descoperit coborând lent spre Tabăra de Bază, în zona ghețarului Khumbu. Potrivit martorilor, acesta avea degerături la mâini, însă era conștient și într-o stare generală surprinzător de bună.

„Este un miracol. Dawa a supraviețuit împotriva tuturor șanselor și a reușit o auto-salvare”, a declarat Pemba Sherpa, director executiv al companiei 8K Expeditions, implicată în operațiunile de căutare, scrie BBC.

Bilanțul sezonului de ascensiuni de pe Everest (8.849 m) a ajuns la cel puțin cinci morți, dintre care trei erau cetățeni nepalezi implicați în pregătirea expedițiilor.

În același timp, peste 1.000 de alpiniști au atins vârful în acest sezon, un record al ultimilor ani.

Dawa Sherpa, cunoscut și ca „Hillary Dawa Sherpa”, nume primit în onoarea alpinistului Edmund Hillary, a fost descris de echipele de intervenție ca fiind observat în timp ce cobora lent și cu mari dificultăți prin ghețar, spre Tabăra de Bază..

Medicii din Kathmandu au confirmat că acesta este conștient, primește tratament și comunică. Familia sa a confirmat că a fost recunoscut și că starea lui este stabilă.

Înainte de a fi găsit, familia îl considerase pierdut, iar soția sa a participat la ritualuri funerare.

„M-a recunoscut… este bine și vorbește. Suntem fericiți.”, a spus fiica sa, Mhendo Lhamo Sherpa, pentru Reuters după ce l-a vizitat.

Un alpinist britanic, Chris Thrall, a relatat ulterior că Dawa Sherpa a rămas în urmă în timpul coborârii de la Tabăra 4, în condiții extrem de dificile, ascensiunea durând mult peste planul inițial din cauza vremii nefavorabile.

Operațiunea de căutare a fost criticată de unele rude pentru întârziere, însă salvarea a fost în cele din urmă posibilă datorită intervenției echipei 8K Expeditions, care a reușit evacuarea acestuia.