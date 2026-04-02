Chiriile la stat se dublează, după 19 ani: noul tarif pentru un apartament cu 3 camere

Guvernul a aprobat joi, 2 aprilie, actualizarea tarifului lunar al chiriei pentru locuințele aflate în domeniul public sau privat al statului, precum și pentru cele aparținând unităților administrativ-teritoriale. Noi tarife se vor aplica și locuințelor de serviciu, locuințelor de intervenție, căminelor pentru salariații companiilor și regiilor autonome, precum și curților și grădinilor aferente acestora.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, legislația prevede ca tariful de bază al chiriei, exprimat în lei pe metru pătrat, să fie actualizat anual în funcție de rata inflației, până la 31 ianuarie. Cu toate acestea, ultima actualizare a fost făcută în 2007, ceea ce a impus o corecție semnificativă.

„Această decizie era necesară întrucât ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul 2007. De exemplu, în prezent, chiria pentru o locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de 50 mp este de 42 de lei, iar după actualizarea tarifului aceasta va fi de 101,08 lei", a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, citat în comunicat.



Conform noilor calcule, un apartament cu trei camere și o suprafață locuibilă de 80 mp va avea o chirie de 161,73 lei, față de 67,20 lei în prezent. Pentru un apartament cu patru camere și 120 mp, chiria va crește de la 100,80 lei la 242,60 lei.

Ministerul precizează că noile tarife nu se aplică locuințelor pentru tineri construite de ANL și nici celor administrate de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru care chiriile sunt calculate conform legislației modificate în 2018.