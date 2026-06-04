Un turist străin beat a fost lăsat fără bani și carduri după ce a fost racolat în Centrul Vechi

Două persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul București, după ce ar fi racolat în Centrul Vechi din Capitală un cetățean străin aflat sub influența alcoolului şi i-ar fi sustras cardurile bancare, banii şi ceasul.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul D.G.P.M.B. - Serviciul Investigații Criminale, au efectuat în cursul zilei de miercuri cinci percheziții domiciliare pe raza municipiului București, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea unor infracțiuni contra patrimoniului, precum şi a unor infracțiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice.

Miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală faţă de trei persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, precum şi complicitate la aceste infracţiuni, după caz.

"Din probatoriul administrat până la acest moment a rezultat că, în cursul zilei de 2 mai, doi dintre inculpaţi, respectiv un bărbat şi o femeie, au profitat de starea vădită de intoxicaţie şi vulnerabilitate a unei persoane vătămate, cetăţean străin, cauzată de consumul de alcool. Astfel, după ce persoana vătămată s-a aflat anterior în zona Centrului Istoric, inclusiv în mai multe localuri, cei doi inculpaţi au abordat-o în zona centrală a municipiului Bucureşti şi au condus-o într-un imobil situat în aceeaşi zonă, într-un apartament folosit de unul dintre inculpaţi. Pe fondul stării în care se afla persoana vătămată, cei doi inculpaţi şi-au însuşit fără drept mai multe bunuri aparţinând acesteia, respectiv carduri bancare şi de transport, o sumă de bani în valută, un ceas. În continuare, inculpaţii au accesat fără drept aplicaţia bancară instalată pe terminalul mobil al persoanei vătămate şi au efectuat un transfer în valoare de 10.000 de euro dintr-un cont bancar gestionat de persoana vătămată către un cont bancar deschis pe numele celui de-al treilea inculpat, sumă de bani ce a fost convertită automat în lei, rezultând suma de 51.628,86 lei. Ulterior, din contul bancar deschis pe numele celui de-al treilea inculpat a fost retrasă în numerar suma de 3.800 lei", informează procurorii.

Cu privire la a treia persoană, anchetatorii susţin că aceasta ar fi sprijinit activitatea infracţională prin punerea la dispoziţie a contului bancar deschis pe numele său şi a mijloacelor de acces aferente, cont utilizat pentru primirea sumei transferate fraudulos şi pentru valorificarea ulterioară a banilor, inclusiv prin retrageri de numerar şi transferuri succesive către alte conturi aparţinând aceluiaşi titular.

Joi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a dispus luarea măsurii arestării preventive faţă de primele două persoane menţionate şi faţă de cea de-a treia, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, precizează sursa citată.