Inflația a trecut pragul de 10%. Explozie de prețuri la curent (+54%) și chirii cu 44% mai scumpe în doar un an

Inflația a crescut din nou în România în luna aprilie, din cauza scumpirii accelerate a motorinei provocată de criza din Orientul Mijlociu, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică.

În aprilie, rata anuală a inflației a atins 10,7% în aprilie, de la 9,87% în martie și 9,3% în februarie, cele mai mari scumpiri înregistrându-se la energia electrică - 54,18% și motorină 32,68%.

⁠La alimente, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la cafea - 21,76%, ouă - 14,78%, carnea de vită - 12,24%, zahăr - 11,09%, laptele de vacă - 10,97%, pâinea - 8,96%, fructele proaspete - 11,77% și carnea de pasăre - 7,04%.

Berea s-a scumpit cu 8,04%, vinul cu 7,02%, peștele proaspăt - 7,93%, uleiul - 6,00%, citricele - 7,38%, brânza de vacă - 6,52%.

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai mari scumpiri înregistrate în aprilie 2026 față de aprilie 2025 au fost la energia electrică, al cărei tarif a crescut cu 54,18%, după eliminarea schemei de plafonare a prețurilor. Au urmat majorările de preț la motorină, cu 32,68%, și la benzină, cu 22,42%. Energia termică s-a scumpit cu 10,7%, cărțile, ziarele și revistele cu 10,37%, detergenții cu 9,45%, tutunul și țigările cu 7,42%, iar gazele cu 6,38%. De asemenea, articolele de igienă și cosmeticele au înregistrat o creștere de 6,5%, iar medicamentele s-au scumpit cu 4,37%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de tarife în aprilie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut s-au înregistrat la chirii, care s-au majorat cu 43,78%. Au urmat serviciile de igienă și cosmetică, cu un avans de 15,07%, și serviciile de apă, canal și salubritate, cu 15,05%. Serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte s-au scumpit cu 14,66%, iar cele de reparații auto cu 14,65%. Asistența medicală a înregistrat o creștere de 12,61%, transportul interurban rutier de 11,11%, iar tarifele serviciilor poștale de 9,92%. Totodată, transportul urban s-a scumpit cu 8,56%. Singura ieftinire din această categorie a fost consemnată la serviciile de transport aerian, ale căror tarife au scăzut cu 4,69% față de aprilie 2025. Comparativ însă cu luna martie 2026, transportul aerian s-a scumpit cu 27,58%, în principal pe fondul majorării costurilor cu combustibilii.

„Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%. Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 - aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 - aprilie 2025) a fost 9,0%", a informat miercuri INS.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,73%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,5%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 - aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 - aprilie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,0%.