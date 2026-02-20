Apartamente „sub prețul pieței”, dar inexistente: bărbat arestat după ce ar fi păcălit 15 chiriași printr-o schemă online

Un bărbat acuzat că a înșelat mai multe persoane prin anunțuri fictive de închiriere a unor apartamente din București, promovate la prețuri mai mici decât cele din piață, a fost arestat preventiv pentru înșelăciune și fals informatic în formă continuată. Anchetatorii spun că acesta ar fi folosit o schemă bine pusă la punct, prin care obținea bani pentru chirie și garanție fără ca victimele să primească, în realitate, locuințele promise.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat și a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile, propunere care a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți.

Conform referatului cu propunerea de arestare, în perioada 15 octombrie 2025 – 8 februarie 2026, bărbatul ar fi indus în eroare 15 persoane, susținând în mod fals că oferă spre închiriere pe termen lung mai multe apartamente din București. Acesta ar fi publicat anunțuri fictive în mediul online și s-ar fi prezentat folosind identitatea reală a unei alte persoane, presupus proprietar al locuințelor, încheind contracte de închiriere false în format electronic, cu ajutorul unei alte persoane.

„În concret, ca mod de operare, inculpatul identifica în mediul online imobile disponibile pentru închiriere în regim hotelier şi le închiria în mod real pentru câteva zile, iar după ce obţinea astfel cheile de acces în apartamente, prelua anunţurile de închiriere şi le publica pe diverse site-uri de profil, menţionând că apartamentele ar fi ale sale şi sunt disponibile pentru închiriere pe termen lung, chiria solicitată fiind sub preţul pieţei”, arată anchetatorii, citați de News.ro.

Ulterior, acesta discuta cu potențialii chiriași prin aplicații de comunicare la distanță și le spunea că nu se află în România, dar că pot viziona singuri apartamentele, deoarece cheile s-ar afla în lockere speciale, urmând să le trimită codul de acces. În realitate, victimele nu primeau niciodată acces la locuințele respective.

„În continuare, acesta discuta cu persoanele interesate prin intermediul unei aplicaţii de comunicare la distanţă, ocazie cu care le transmitea că nu se află în România, dar că acestea pot viziona singure imobilele întrucât cheile uşilor de acces în apartamente se află în lockere speciale şi că le va furniza codul de deblocare, cu toate acestea victimele neprimind în folosinţă niciunul dintre apartamentele închiriate”, precizează sursa citată.

Conturi de criptomonede create în numele victimelor

Anchetatorii mai spun că, pentru a-și ascunde identitatea, bărbatul trimitea victimelor un link sub pretextul obținerii unui certificat de semnătură electronică necesar semnării contractelor. În realitate, acesta crea conturi de criptomonede pe numele victimelor și le solicita ulterior să transfere acolo banii pentru chirie și garanție.

„În baza contractelor încheiate, inculpatul a primit diverse sume cuprinse între 370 de euro şi 800 de euro reprezentând chiria aferentă primei luni şi o garanţie, producând persoanelor vătămate un prejudiciu total în cuantum de 6.889 euro şi 15.400 lei”, explică sursa citată.

Cercetările sunt continuate de Poliția Sectorului 5 – Serviciul Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.