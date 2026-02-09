Evaziune de 12 milioane de lei la o firmă din Giurgiu specializată în exploatarea mineralelor

Un operator din judeţul Giurgiu, activ în extracţia şi comercializarea agregatelor minerale, a cauzat statului un prejudiciu de 12,466 milioane de lei, rezultat din neplata impozitului pe profit şi TVA, după ce a exploatat ilegal peste 500.000 mc de agregate minerale în perioada 2022-2024, a informat luni ANAF.

„Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat în luna februarie o serie de verificări la un operator economic din judeţul Giurgiu, activ în extracţia şi comercializarea agregatelor minerale, constatând astfel sustragerea de la plata impozitului pe profit şi TVA în valoare totală de 12.466.395 lei. Controlul a vizat activităţi desfăşurate de societatea comercială în cauză în perioada 2022-2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societăţii, precum şi demersuri pentru recuperarea redevenţelor datorate exploatării fără permis", a informat ANAF.

Potrivit sursei citate, inspectorii ANAF Antifraudă au verificat operatorul economic care desfăşura activităţi de extracţie a pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului, precum şi producţia şi comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriş) în judeţul Giurgiu.

Astfel, cercetările au evidenţiat că, în perioada august 2022 - mai 2024, operatorul economic a exploatat şi comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidenţa contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obţinut venituri totale de 32,4 milioane lei, fără declararea sumelor, prejudiciind bugetul de stat cu 11,3 milioane lei, reprezentând 6,1 milioane lei TVA de plată şi 5,18 milioane lei impozit pe profit.

În luna aprilie 2025, aceeaşi societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara şi achita impozitul pe profit şi TVA aferente, în sumă totală de 1,12 milioane lei (670.741 lei impozit pe profit şi 453.423 lei TVA).

De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17 iunie 2023.

Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenţei aferente cantităţii exploatate (500.692 mc), estimate la 1,4 milioane lei.

„Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând societăţii verificate. În acest context, ANAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea instituţiei în combaterea evaziunii fiscale şi în asigurarea echităţii fiscale pentru toţi contribuabilii", se mai arată în comunicat.