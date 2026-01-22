search
Noi sancțiuni drastice pentru firme: amenzi între 10.000 și 200.000 de lei pentru nereguli legislative

Publicat:

Legea societăților comerciale a fost modificată odată cu pachetul 2 fiscal de anul trecut, iar activul net contabil al firmelor a devenit astfel indicator de risc, lucru care va afecta companiile și antreprenorii în același timp, mai ales dacă ne referim la distribuirile de dividende, dar și la restituirile de creditări.

Un calculator pus pe o hârtie gradată pe care este și un pix negru
Legea societăților comerciale a fost modificată odată cu pachetul 2 fiscal. Foto arhivă

Pe scurt, activul net contabil (ANC) reprezintă diferența dintre totalul activelor și datoriilor, fiind valoarea economică reală a companiei, adică ceea ce rămâne acționarilor/asociaților după ce sunt achitate toate obligațiile.

Având în vedere noile contexte fiscale, în mod cert și controalele ANAF devin mai stricte și riguroase, iar proprietarii firmelor sunt nevoiți să înțeleagă și să monitorizeze acest indicator cu o atenție mai deosebită decât până acum sau să colaboreze mai îndeaproape cu profesioniștii contabili, indiferent că sunt interni sau externi”, a declarat expertul contabil Cosmin Dumitrașcu.

În ultimii ani (inclusiv în 2025), multe firme au avut capitaluri proprii mici și au distribuit dividende agresiv, având în vedere creșterea de procente de la 5% la 8%, apoi la 10%, iar din 2026 am trecut la 16%. În plus, au fost acordate împrumuturi frecvente de la și către acționari/asociați, în unele cazuri fără a reflecta realitatea financiară a societății.

Acum, în 2026, activul net contabil a devenit și indicator de conformitate, contabil, fiscal, precum și juridic.

Astfel, nu se pot distribui dividende dacă activul net contabil este negativ și, în plus, nu se pot restitui creditări către asociați/acționari. Practic, până la remedierea situației, activul net contabil trebuie să fie la minim 50% din valoarea capitalului social.

„Avem de-a face cu limitări extrem de clar evidențiate cu privire la ridicarea de dividende.

În caz contrar, conform noii legislații, sunt amenzi foarte mari. Sancțiunea în caz de nerespectare este între 10.000 lei – 200.000 lei”, a mai arătat Cosmin Dumitrașcu.

Pe lângă amenzi, trebuie luate în considerare adăugarea de către ANAF a dobânzilor și penalităților de întârziere, reclasificarea dividendelor la un eventual control, ajungându-se chiar la situația ca sumele să fie reîncadrate de către inspectorii fiscali ca venituri impozabile suplimentar.

În plus, poate fi atrasă răspunderea reprezentanților legali (administratorilor) pentru distribuiri ilegale.

De asemenea, împrumuturile către asociați/acționari intră într-o stare din ce în ce mai sensibilă, devenind un alt subiect critic, în strânsă legătură cu activul net contabil.

„În activitatea de zi cu zi, companiile folosesc împrumuturile ca variantă în loc de dividende. Și această abordare datorită activtului net contabil devine extrem de riscantă, deoarece acestea pot fi interpretate ca distribuiri mascate de profit. De asemenea, se poate interpreta și în sensul lipsei capacității reale de finanțare a firmei”, a explicat expertul.

În astfel de cazuri inspectorul poate:

• reîncadra împrumutul ca dividende, cu impozitul aferent în procent de 16%, la care se adăugă și penalități;

• impune răspunderea solidară a administratorului.

