Cum ajungi în vizorul ANAF. Criteriile care au dus la sechestre pe mașini de lux și amenzi de 127.000 de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat amenzi de peste 127.000 de lei și a pus sechestru pe autoturisme de lux, inclusiv BMW și Porsche de peste 100.000 de euro, în urma unor controale la 66 de persoane care nu au putut demonstra proveniența legală a fondurilor folosite pentru achiziții.

Fiscul a detaliat criteriile care trezesc suspiciuni și în baza cărora sunt identificați contribuabilii cu risc fiscal ridicat: lipsa veniturilor declarate, a contractului de muncă, a contului bancar sau plățile în numerar peste plafoanele legale, anunțând extinderea controalelor și la alte tipologii de tranzacții cu risc fiscal.

„Printre factorii care determină existența unui risc fiscal ridicat se enumeră și lipsa unui venit impozabil declarat în perioada anterioară, inexistența unei forme de autorizare sau de activitate independentă, lipsa calității de asociat sau de administrator la o societate comercială, lipsa unui contract individual de muncă, lipsa unui cont bancar. Până în prezent, au fost finalizate mai multe verificări, în urma cărora au fost constatate abateri de la legislația fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale”, au transmis oficialii ANAF într-un răspuns la solicitarea Mediafax.

În ceea ce privește identitatea celor 66 de persoane controlate – nume, prenume, CNP, vârstă, cetățenie, categorie socioprofesională, cuantumul veniturilor declarate – toate informațiile intră sub incidența secretului fiscal, a transmis ANAF, invocând art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Amenzi de peste 127.000 de lei

Cuantumul sancțiunilor contravenționale aplicate în această acțiune este în valoare de 127.250 lei, au transmis oficialii ANAF. Această sumă este valabilă până luni, data transmiterii răspunsului.

În paralel, s-a pus sechestru asigurător și agenția statului este în curs de evaluare a sumelor pe care contribuabilii trebuie să le plătească pentru veniturile pe care au omis să le declare, se arată în răspunsul ANAF.

Cazurile selecționate de ANAF din cele 66 identificate au fost:

- Achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste proveniența legală și trasabilitatea fondurilor.

- Tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile.

- Achiziția unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, în absența unei justificări obiective a resurselor financiare utilizate.

- Achiziționarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 lei, cu plata în numerar, în cadrul unei tranzacții în care niciuna dintre părțile implicate nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor.

Mașini de lux, puse sub sechestru

„În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanțelor fiscale. De asemenea, într-un caz distinct, controalele antifraudă au condus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism de lux (BMW 740 – n.r.), evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului”, au transmis oficialii agenției.

În ceea ce privește cuantumul sumelor ce vor fi recuperate de stat în contul obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, ANAF a transmis că în prezent aceste aspecte nu pot fi încă evaluate

„Având în vedere confirmarea riscurilor fiscale evaluate, DGAF va continua acest tip de acțiuni și are în vedere extinderea semnificativă a numărului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal”, au avertizat oficialii.