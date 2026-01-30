search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

ANAF va înființa o divizie pentru criptomonede, vizând frauda și spălarea de bani, anunță șeful instituției

0
0
Publicat:

Președintele ANAF, Adrian Nica, a vorbit vineri, 30 ianuarie, despre noile controalele care vor fi realizate în cazul românilor cu averi nejustificate. Acesta a anunțat că Fiscul își va face pentru prima dată o divizie de criptomonede.

Adrian Nica/FOTO: Facebook/George Sergiu Niculescu
Adrian Nica/FOTO: Facebook/George Sergiu Niculescu

„Evident că înainte de a demara orice control facem o analiză de risc pe baza datelor pe care le avem, profitând de partea asta de digitalizare pe care o punem la punct pas cu pas. Nu e un proiect ușor și un proiect continuu digitalizarea, așa cum am comunicat public, o să prezentăm rezultatele după fiecare acțiune.

În ceea ce privește persoanele fizice cu averi justificat versus veniturile pe care le încasează, e un proces continuu de lucru.

Sunt vizați în principal cei cu autoturisme, partea de OnlyFans, unde sperăm ca, în cel mai scurt timp să venim cu noi declarații, să prezentăm ce s-a întâmplat”, a spus președintele Fiscului vineri, răspunzând la întrebările jurnaliștilor prezenți la Academia de Studii Economice (ASE) la lansarea unui studiu realizat pentru Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR), scrie Mediafax.

Întrebat dacă inspectorii ANAF vizează și zona proprietăților imobiliare, Adrian Nicușor Nica a confirmat că acest segment e în analiză.

În momentul acesta avem doar o analiză în curs și pe proprietăți imobiliare, însă suntem departe de a demara acțiunile de control, deoarece, așa cum am făcut în partea de transport alternativ – unde în acest moment există o acțiune la nivel național – echipele noastre pe subiectul transport alternativ, echipele din antifraudă au undeva la două luni un control constant – constatăm că foarte puțini oameni aleg să intre în legalitate și fenomenul continuă.

Așteptăm în acest sens modificări legislative pe care să le propunem, să încercăm să descurajăm și atunci pe partea aceasta cumva începem treptat cu fiecare domeniu și vrem ca atunci când facem analize de risc să mergem țintit”, a confirmat președintele ANAF.

Sunt vizate și firmele de pază

Adrian Nicușor Nica a anunțat o acțiune națională a ANAF și Antifraudei în firmele de pază împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), pentru a controla salariile și munca la negru.

Ce facem astăzi față de ce făcea ANAF în trecut și îmi place să cred că ăsta este un rezultat care se vede într-o mai bună colectare: noi nu mai facem acțiuni insularizate.

O acțiune de control care vizează firmele de bază are aceleași obiective știsde la Arad la București, de la Suceava la Deva, toți colegii din control acționează pe aceleași obiective, pe aceleași criterii, pe aceleași firme, atunci când vorbim de același domeniu de activitate.

Cred că asta a adus nou, iar în curând ANAF-ul va avea un singur plan de control la nivel național. N-o să mai permitem ceea ce s-a întâmplat până acum, ca fiecare județ să-și facă control unde dorește, cum dorește și după criterii care să nu fie transparente”, a detaliat președintele ANAF.

Adrian Nica a mai anunțat că instituția va publica rapoarte semestriale și că antreprenorii onești vor fi tratați diferit, în timp ce controalele și analiza de risc centralizată vizează în special eliminarea muncii la negru și a evaziunii fiscale.

Instituția se sesizează în toate cazurile din competență, indiferent de statutul contribuabilului.

ANAF va avea o divizie de criptomonede

Acesta a mai dezvăluit că, în urma reorganizării în care va intra, ANAF își va face pentru prima dată o divizie de criptomonede.

Vreau să vă spun un lucru: poate astăzi nu suntem atât de bine pregătiți cum ne dorim pe partea de cripto, dar faptele pe care diverși contribuabil aleg să le facă ascunzându-le în partea de cripto, în următoarea perioadă, că va fi un an, că vor fi doi, vor fi vizate de ANAF.

Pentru că vreau să vă spun așa: avem perioada de 5 ani, termenul de prescripție. Asta e termenul cu care lucrează ANAF. Imaginați-vă atunci când faceți o faptă azi și vă credeți că nu știe nimeni ce faceți dumneavoastră cu criptomonede, timp de cinci ani avem suficient timp să devenim și noi mai bine pregătiți și să prindem pe fiecare atunci când într-o parte de fraudă utilizează, în partea de spălare de bani, partea de cripto”, a declarat șeful ANAF.

Demnitarul a evitat să dea deocamdată o estimare a posibilelor fraude prin criptomonede.

Suntem în perioadă de pionierat. Analizăm, o să avem o structură în cadrul ANAF pe partea de cripto, o să comunicăm fiecare pas și o să vă prezentăm de fiecare dată ce urmează să facem și rezultatul a ceea ce facem.

Nu vreau să fac afirmații, nu vreau să arunc cifre în spațiul public. Deocamdată vă spun că ANAF anul trecut a realizat planul de încasări 102%, un rezultat foarte bun realizat alături de colegii mei și fără munca lor din fiecare zi nu am fi reușit asta”, a conchis șeful ANAF.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
digi24.ro
image
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
stirileprotv.ro
image
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Vremea extremă lovește iar România: mercurul din termometre coboară până la -20 de grade. Meteorolog: ”Inclusiv în Capitală așteptăm ger”
fanatik.ro
image
Toate numele grele vehiculate de avocata Adriana Georgescu: de la Nicușor Dan până la Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” | Interceptări
libertatea.ro
image
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
digi24.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
observatornews.ro
image
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Certificatul de moștenitor în 2026: cum îl obții, ce acte sunt necesare și ce pași urmează pentru recunoașterea drepturilor
playtech.ro
image
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 41 de ani, marea campioană a suferit un accident grav și a venit anunțul
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Buzău a fost împușcat la vânătoare. Cum s-a petrecut tragedia
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul. Preşedintele nu se poate opune fenomenul care riscă să paralizeze România
romaniatv.net
image
Persoanele fizice vor fi obligate să emită e-Factura. Ce venituri trebuie declarate, conform deciziei Guvernului
mediaflux.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
click.ro
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară

OK! Magazine

image
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă

Click! Pentru femei

image
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea