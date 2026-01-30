ANAF va înființa o divizie pentru criptomonede, vizând frauda și spălarea de bani, anunță șeful instituției

Președintele ANAF, Adrian Nica, a vorbit vineri, 30 ianuarie, despre noile controalele care vor fi realizate în cazul românilor cu averi nejustificate. Acesta a anunțat că Fiscul își va face pentru prima dată o divizie de criptomonede.

„Evident că înainte de a demara orice control facem o analiză de risc pe baza datelor pe care le avem, profitând de partea asta de digitalizare pe care o punem la punct pas cu pas. Nu e un proiect ușor și un proiect continuu digitalizarea, așa cum am comunicat public, o să prezentăm rezultatele după fiecare acțiune.

În ceea ce privește persoanele fizice cu averi justificat versus veniturile pe care le încasează, e un proces continuu de lucru.

Sunt vizați în principal cei cu autoturisme, partea de OnlyFans, unde sperăm ca, în cel mai scurt timp să venim cu noi declarații, să prezentăm ce s-a întâmplat”, a spus președintele Fiscului vineri, răspunzând la întrebările jurnaliștilor prezenți la Academia de Studii Economice (ASE) la lansarea unui studiu realizat pentru Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR), scrie Mediafax.

Întrebat dacă inspectorii ANAF vizează și zona proprietăților imobiliare, Adrian Nicușor Nica a confirmat că acest segment e în analiză.

„În momentul acesta avem doar o analiză în curs și pe proprietăți imobiliare, însă suntem departe de a demara acțiunile de control, deoarece, așa cum am făcut în partea de transport alternativ – unde în acest moment există o acțiune la nivel național – echipele noastre pe subiectul transport alternativ, echipele din antifraudă au undeva la două luni un control constant – constatăm că foarte puțini oameni aleg să intre în legalitate și fenomenul continuă.

Așteptăm în acest sens modificări legislative pe care să le propunem, să încercăm să descurajăm și atunci pe partea aceasta cumva începem treptat cu fiecare domeniu și vrem ca atunci când facem analize de risc să mergem țintit”, a confirmat președintele ANAF.

Sunt vizate și firmele de pază

Adrian Nicușor Nica a anunțat o acțiune națională a ANAF și Antifraudei în firmele de pază împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), pentru a controla salariile și munca la negru.

„Ce facem astăzi față de ce făcea ANAF în trecut și îmi place să cred că ăsta este un rezultat care se vede într-o mai bună colectare: noi nu mai facem acțiuni insularizate.

O acțiune de control care vizează firmele de bază are aceleași obiective știsde la Arad la București, de la Suceava la Deva, toți colegii din control acționează pe aceleași obiective, pe aceleași criterii, pe aceleași firme, atunci când vorbim de același domeniu de activitate.

Cred că asta a adus nou, iar în curând ANAF-ul va avea un singur plan de control la nivel național. N-o să mai permitem ceea ce s-a întâmplat până acum, ca fiecare județ să-și facă control unde dorește, cum dorește și după criterii care să nu fie transparente”, a detaliat președintele ANAF.

Adrian Nica a mai anunțat că instituția va publica rapoarte semestriale și că antreprenorii onești vor fi tratați diferit, în timp ce controalele și analiza de risc centralizată vizează în special eliminarea muncii la negru și a evaziunii fiscale.

Instituția se sesizează în toate cazurile din competență, indiferent de statutul contribuabilului.

ANAF va avea o divizie de criptomonede

Acesta a mai dezvăluit că, în urma reorganizării în care va intra, ANAF își va face pentru prima dată o divizie de criptomonede.

„Vreau să vă spun un lucru: poate astăzi nu suntem atât de bine pregătiți cum ne dorim pe partea de cripto, dar faptele pe care diverși contribuabil aleg să le facă ascunzându-le în partea de cripto, în următoarea perioadă, că va fi un an, că vor fi doi, vor fi vizate de ANAF.

Pentru că vreau să vă spun așa: avem perioada de 5 ani, termenul de prescripție. Asta e termenul cu care lucrează ANAF. Imaginați-vă atunci când faceți o faptă azi și vă credeți că nu știe nimeni ce faceți dumneavoastră cu criptomonede, timp de cinci ani avem suficient timp să devenim și noi mai bine pregătiți și să prindem pe fiecare atunci când într-o parte de fraudă utilizează, în partea de spălare de bani, partea de cripto”, a declarat șeful ANAF.

Demnitarul a evitat să dea deocamdată o estimare a posibilelor fraude prin criptomonede.

„Suntem în perioadă de pionierat. Analizăm, o să avem o structură în cadrul ANAF pe partea de cripto, o să comunicăm fiecare pas și o să vă prezentăm de fiecare dată ce urmează să facem și rezultatul a ceea ce facem.

Nu vreau să fac afirmații, nu vreau să arunc cifre în spațiul public. Deocamdată vă spun că ANAF anul trecut a realizat planul de încasări 102%, un rezultat foarte bun realizat alături de colegii mei și fără munca lor din fiecare zi nu am fi reușit asta”, a conchis șeful ANAF.