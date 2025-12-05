search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Platforma X, amendată cu 120 de milioane de euro. TikTok scapă după ce și-a asumat angajamente față de Comisia Europeană

0
0
Publicat:

Comisia Europeană sancționează platforma X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și acceptă angajamentele obligatorii asumate de platforma TikTok pentru a asigura respectarea cerințelor de transparență în materie de publicitate.

Litera X, simbolul platformei X
Platforma X, amendată cu 120 milioane de euro. Foto arhivă

Cele două decizii emise astăzi de Comisia Europeană reprezintă pași importanți în consolidarea unui mediu online sigur, transparent și responsabil în Uniunea Europeană, a informat vineri ANCOM.

Decizia de sancționare a platformei X pentru încălcarea Regulamentului DSA

Comisia Europeană a decis sancționarea platformei X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro, aceasta fiind prima decizie de neconformitate adoptată în temeiul Regulamentului DSA.

Procedura de verificare a fost deschisă în decembrie 2023 și a vizat posibile încălcări privind moderarea conținutului, combaterea informațiilor ilegale, transparența în materie de publicitate, utilizarea designului înșelător și accesul la date pentru cercetare.

Încălcările constatate de Comisie includ:

• Utilizarea înșelătoare a marcajului „blue checkmark”, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Regulamentul DSA privind interzicerea designului înșelător. Marcajul de verificare poate fi obținut contra cost fără un proces real de verificare a identității, ceea ce poate induce în eroare utilizatorii în privința autenticității conturilor și crește semnificativ posibilitatea expunerii utilizatorilor la fraude prin impersonare, înșelătorii și alte acțiuni malițioase.

• Lipsa de transparență și accesibilitate a registrului de publicitate, cu încălcarea art. 39 din Regulamentul DSA. Existența unor bariere tehnice și întârzieri exagerate în procesarea interogărilor aplicate registrului și lipsa unor informații obligatorii precum conținutul exact al reclamelor, tematica acestora sau identitatea plătitorului duc la dificultăți în identificarea riscurilor asociate publicității online, cum ar fi campaniile coordonate de manipulare sau reclame înșelătoare.

• Nerespectarea obligațiilor privind accesul la date publice pentru cercetători, prevăzute la art. 40 alin. (12) din Regulamentul DSA. Interzicerea accesării independente a datelor publice, prin termeni de utilizare restrictivi (ex. scraping) și proceduri interne care impun bariere nejustificate de acces, afectează activitatea de cercetare privind riscuri sistemice precum manipularea informațională, interferențe externe și amenințări la procesele democratice.

Comisia Europeană impune prin decizie platformei X următoarele măsuri:

• în 60 de zile lucrătoare, platforma X trebuie să transmită măsuri clare pentru încetarea utilizării înșelătoare a „blue checkmark”;

• în 90 de zile lucrătoare, platforma trebuie să trimită un plan de acțiune privind conformarea registrului de publicitate și asigurarea accesului la date pentru cercetători. Planul de acțiune elaborat de platforma X va fi supus analizei Comitetului European pentru Servicii Digitale (Digital Services Board), din care și ANCOM face parte, în calitate de coordonator al serviciilor digitale (DSC).

Acceptarea angajamentelor asumate de TikTok 

Comisia Europeană a acceptat setul de angajamente obligatorii propus de TikTok în temeiul art. 71 din DSA, acestea răspunzând tuturor preocupărilor formulate în investigația inițială și în constatările preliminare din mai 2025.

Principalele angajamente asumate de TikTok includ:

• transparența completă a conținutului publicitar - includerea în registrul de publicitate a conținutului integral al reclamelor, exact cum apar în fluxul utilizatorilor, și furnizarea linkurilor și URL-urilor asociate reclamelor;

• actualizarea accelerată a registrului - publicarea informațiilor despre reclame în maxim 24 de ore;

• transparența criteriilor de targetare și a datelor agregate despre audiență - prezentarea criteriilor de targetare utilizate de advertiser și furnizarea de date agregate privind genul, grupa de vârstă și statul membru al utilizatorilor ajunși la reclamă;

• îmbunătățirea funcției de căutare a registrului de publicitate - introducerea unor opțiuni suplimentare de filtrare și căutare pentru facilitarea accesului la informații.

TikTok are un termen cuprins între 2 și 12 luni pentru implementarea angajamentelor asumate, în funcție de complexitatea măsurilor presupuse de fiecare angajament, Comisia Europeană monitorizând îndeaproape conformarea platformei.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
digi24.ro
image
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”
stirileprotv.ro
image
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
gandul.ro
image
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
mediafax.ro
image
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
fanatik.ro
image
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
libertatea.ro
image
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Tradiții și obiceiuri de Sf. Nicolae. Ce cadouri să evităm și de ce nu se oferă lucruri negre
observatornews.ro
image
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Militarii, polițiștii și funcționarii cu statut special: ce perioade necontributive sunt recunoscute în mod diferit
playtech.ro
image
Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo: „E favorită!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"STOP!" Nicușor Dan are petiția pe masă
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum! Familia și-a dorit discreție la înmormântarea fostei sportive
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Adio, cartofi romanești! Cea mai mare lovitură pentru români
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Situl istoric „După Ziduri”, distrus după reparațiile Primăriei Brașov? George Scripcaru: „Lucrurile sunt în regulă ca și procedură și etapă”. Ministerul Culturii: „Nu s-a respectat acordul. DJC Brașov a solicitat oprirea de urgență a lucrărilor”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
click.ro
image
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
click.ro
image
Cât ne costă masa de Crăciun? Bugetul total pentru friptură, sarmale, piftie, salata de boeuf și cozonac
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional

OK! Magazine

image
Plânge inima în Regele Charles, cancerul amenință iar! O nouă îngrijorare sfâșietoare legată de sănătate la Palatul regal britanic

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Poți urca 4 etaje în 60 de secunde? Testul banal care arată cum stai cu inima