Platforma X, amendată cu 120 de milioane de euro. TikTok scapă după ce și-a asumat angajamente față de Comisia Europeană

Comisia Europeană sancționează platforma X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și acceptă angajamentele obligatorii asumate de platforma TikTok pentru a asigura respectarea cerințelor de transparență în materie de publicitate.

Cele două decizii emise astăzi de Comisia Europeană reprezintă pași importanți în consolidarea unui mediu online sigur, transparent și responsabil în Uniunea Europeană, a informat vineri ANCOM.

Decizia de sancționare a platformei X pentru încălcarea Regulamentului DSA

Comisia Europeană a decis sancționarea platformei X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro, aceasta fiind prima decizie de neconformitate adoptată în temeiul Regulamentului DSA.

Procedura de verificare a fost deschisă în decembrie 2023 și a vizat posibile încălcări privind moderarea conținutului, combaterea informațiilor ilegale, transparența în materie de publicitate, utilizarea designului înșelător și accesul la date pentru cercetare.

Încălcările constatate de Comisie includ:

• Utilizarea înșelătoare a marcajului „blue checkmark”, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Regulamentul DSA privind interzicerea designului înșelător. Marcajul de verificare poate fi obținut contra cost fără un proces real de verificare a identității, ceea ce poate induce în eroare utilizatorii în privința autenticității conturilor și crește semnificativ posibilitatea expunerii utilizatorilor la fraude prin impersonare, înșelătorii și alte acțiuni malițioase.

• Lipsa de transparență și accesibilitate a registrului de publicitate, cu încălcarea art. 39 din Regulamentul DSA. Existența unor bariere tehnice și întârzieri exagerate în procesarea interogărilor aplicate registrului și lipsa unor informații obligatorii precum conținutul exact al reclamelor, tematica acestora sau identitatea plătitorului duc la dificultăți în identificarea riscurilor asociate publicității online, cum ar fi campaniile coordonate de manipulare sau reclame înșelătoare.

• Nerespectarea obligațiilor privind accesul la date publice pentru cercetători, prevăzute la art. 40 alin. (12) din Regulamentul DSA. Interzicerea accesării independente a datelor publice, prin termeni de utilizare restrictivi (ex. scraping) și proceduri interne care impun bariere nejustificate de acces, afectează activitatea de cercetare privind riscuri sistemice precum manipularea informațională, interferențe externe și amenințări la procesele democratice.

Comisia Europeană impune prin decizie platformei X următoarele măsuri:

• în 60 de zile lucrătoare, platforma X trebuie să transmită măsuri clare pentru încetarea utilizării înșelătoare a „blue checkmark”;

• în 90 de zile lucrătoare, platforma trebuie să trimită un plan de acțiune privind conformarea registrului de publicitate și asigurarea accesului la date pentru cercetători. Planul de acțiune elaborat de platforma X va fi supus analizei Comitetului European pentru Servicii Digitale (Digital Services Board), din care și ANCOM face parte, în calitate de coordonator al serviciilor digitale (DSC).

Acceptarea angajamentelor asumate de TikTok

Comisia Europeană a acceptat setul de angajamente obligatorii propus de TikTok în temeiul art. 71 din DSA, acestea răspunzând tuturor preocupărilor formulate în investigația inițială și în constatările preliminare din mai 2025.

Principalele angajamente asumate de TikTok includ:

• transparența completă a conținutului publicitar - includerea în registrul de publicitate a conținutului integral al reclamelor, exact cum apar în fluxul utilizatorilor, și furnizarea linkurilor și URL-urilor asociate reclamelor;

• actualizarea accelerată a registrului - publicarea informațiilor despre reclame în maxim 24 de ore;

• transparența criteriilor de targetare și a datelor agregate despre audiență - prezentarea criteriilor de targetare utilizate de advertiser și furnizarea de date agregate privind genul, grupa de vârstă și statul membru al utilizatorilor ajunși la reclamă;

• îmbunătățirea funcției de căutare a registrului de publicitate - introducerea unor opțiuni suplimentare de filtrare și căutare pentru facilitarea accesului la informații.

TikTok are un termen cuprins între 2 și 12 luni pentru implementarea angajamentelor asumate, în funcție de complexitatea măsurilor presupuse de fiecare angajament, Comisia Europeană monitorizând îndeaproape conformarea platformei.