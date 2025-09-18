search
Joi, 18 Septembrie 2025
Directorul general al Romaero a demisionat. Ministrul Economiei spune că a aflat din presă

Publicat:

Bogdan Costaș a demisionat de la conducerea Romaero, acuzând lipsa de sprijin din partea Ministerului Economiei și avertizând că instabilitatea poate afecta redresarea companiei revenite pe profit după ani de pierderi.

Bogdan Costaș a demisionat de la șefia Romaero FOTO Facebook
Bogdan Costaș a demisionat de la șefia Romaero FOTO Facebook

"Nu vizez nicio funcție, nu am plecat pentru că am vrut eu sau pentru că vizez o altă funcție, ci pentru că viziunea mea și a acționarului principal nu coincid, pentru că propagarea de informații eronate în spațiul public deteriorează relația Romaero cu partenerii, de aceea mai bine plec eu și poate că Romaero se va salva cu noua viziune. Am adus-o din groapă, poate alții vor continua.

Nu am nimic în plan pentru viitor, dar, specializându-mă pe management de criză, orice companie mi s-ar propune să preiau (dacă ar veni această propunere) nu poate fi într-o situație mai dificilă decât cum era Romaero în 2023, când am preluat conducerea", a declarat Bogdan Costaș pentru Profit.ro.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a precizat că a aflat din presă acest lucru.

”Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a luat act, din informaţiile apărute în presă, de demisia domnului Bogdan Costaş din funcţia de director general al Romaro”, se arată într-un comunicat.

Romaero este o companie de stat din România, care operează în două domenii majore ale industriei aerospaţiale, şi anume servicii de întreţinere şi reparaţii pentru aeronave de transport comercial şi militar, precum şi producţia de ansamble, subansamble şi componente ale structurilor aeronavelor.

”Nu am avut încă vreo discuţie cu domnul Costaş cu privire la plecarea sau rămânerea dumnealui la conducerea Romaero. Am desemnat un coleg care, împreună cu viitorul administrator special, Cătălin Prunariu, să analizeze situaţia financiară şi contractele. Era planificată o întâlnire de analiză luni. Brusc, domnul Costaş, din câte înţeleg, vrea să plece. Domnia sa ştie de ce si mai ales de ce se grăbeşte să facă asta. Eu nu fac speculaţii, vorbesc pe date. Şi datele din raportul administratorului judiciar, publicat acum două zile, arată că datoriile curente, născute după data intrării în insolvenţă, au crescut într-o singură lună de la 15 la 19 milioane de lei”, a declarat ministrul Radu Miruţă, potrivit News.ro.

Ministrul Radu Miruţă a anunţat recent desemnarea lui Cătălin Prunariu în calitate de administrator special al companiei de stat Romaero mandat ce urmează să fie supus aprobării Adunării Generale a Acţionarilor în data de 29 septembrie.

”Dacă unii se retrag atunci când compania nu mai oferă spaţiu pentru jocuri de culise, există profesionişti care vin să pună umărul la reconstrucţia ei şi să caute soluţii reale pentru viitor. Îi mulţumesc lui Cătălin Prunariu că a acceptat provocarea de a se implica direct şi de a contribui la transformarea Romaro într-o companie-model. Nu e vorba de politică, nu ne ştiam înainte, e vorba de profesionişti care vor să facă treabă”, a mai spus ministrul Radu Miruţă.

Numirea, făcută de ministrul Radu Miruţă, are ca obiectiv salvarea şi redresarea companiei, care are un potenţial strategic pentru industria aeronautică din România şi pentru securitatea economică naţională.

”Romaero are potenţialul să devină un jucător european de top în industria de reparaţii şi mentenanţă aviatică. Analizele arată clar asta. Lupta mea e simplă: să scoatem la lumină ce are România mai bun şi să punem pe picioare companii care pot străluci în Europa”, a mai spus ministrul.

Romaero a intrat oficial în insolvență pe 17 ianuarie 2024, după ce Tribunalul București a admis cererea companiei de deschidere a procedurii de reorganizare judiciară. Potrivit legislației în vigoare, perioada maximă pentru implentarea unui plan de reorganizare este de trei ani de la deschiderea procedurii.

Romaero, companie aeronautică de stat, anunța recent un rezultat pozitiv în prima jumătate a lui 2025, după ce în urmă cu doi ani raporta cea mai mare pierdere din istoria recentă și întârzieri salariale de aproape cinci luni. Directorul general spunea că măsurile de renegociere a contractelor, diversificarea portofoliului și parteneriatele internaționale au fost decisive.

Economie

Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
