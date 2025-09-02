Demisie surpriză în Guvernul Bolojan: secretarul de stat Bogdan Mîndrescu a fost eliberat din funcţie la cerere. Ce funcție i se pregătește

Bogdan Mîndrescu a demisionat din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, la cerere, pentru a prelua conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Guvernul condus de Ilie Bolojan înregistrează prima demisie importantă. Bogdan Mîndrescu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a renunțat la funcție pentru a prelua conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Decizia a fost publicată luni, 2 septembrie, în Monitorul Oficial și prevede eliberarea acestuia din funcție la cerere.

„La data de 2 septembrie 2025, domnul Bogdan-Stelian Mîndrescu se eliberează, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii”, se arată în documentul semnat de premier.

Potrivit informațiilor Economedia, Bogdan Mîndrescu va conduce pentru următorii patru ani CNAB, în urma unei proceduri de selecție care a stârnit controverse, pentru că numele candidaţilor au fost secretizate chiar și pentru membrii Consiliului de Administrație care nu fac parte din Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Bogdan Mîndrescu nu este la prima experiență la conducerea Aeroporturilor București.

În perioada 2017–2018, pe când avea 28 de ani, acesta a ocupat aceeași funcție, dar a demisionat după ce Corpul de Control al premierului a descoperit nereguli grave, precum lipsa investițiilor, falsuri în acte și plăți ilegale.

Compania Națională Aeroporturi București a fost recent în atenția opiniei publice, după ce, în luna mai, acționarii au aprobat o majorare considerabilă a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație: de la 12.600 de lei brut la aproape 70.000 de lei pe lună.

Cine este Bogdan Mîndrescu

Bogdan Mîndrescu are un parcurs profesional și academic complex. Absolvent al Facultății de Administrație și Afaceri (Universitatea București, 2009), a continuat cu studii de management în dezvoltare rurală și agroturism la USAMV (2011), un master în integrare și afaceri europene la Universitatea „Dimitrie Cantemir” (2011), Facultatea de Drept la aceeași universitate (2016) și un master în management aeronautic (2016–2021). Din 2023, urmează cursuri de Teologie Ortodoxă Pastorală la Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Numit secretar de stat la începutul lui 2022, după ce a fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, la acea vreme ministru al Transporturilor, Bogdan Mîndrescu a acumulat și alte poziții în structuri-cheie. Din ianuarie 2022 a devenit membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile Române, cu o indemnizație de 12.000 de lei brut lunar, iar ulterior a fost numit și în Consiliul de Administrație al Registrului Auto Român.