Deficitul de cont curent al României s-a redus la aproape 8 miliarde de euro în primele patru luni din 2026

Deficitul de cont curent al balanței de plăți a României s-a redus la 7,98 miliarde de euro în primele patru luni ale anului 2026, comparativ cu 9,1 miliarde de euro în perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate luni de Banca Națională a României.

BNR arată că reducerea deficitului a fost susținută în principal de îmbunătățirea balanței bunurilor și serviciilor. Deficitul comercial s-a diminuat cu 698 milioane de euro, în timp ce excedentul serviciilor a crescut cu 197 milioane de euro.

Pe de altă parte, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 204 milioane de euro față de aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, balanța veniturilor secundare a avut o contribuție pozitivă de 430 milioane de euro.

Investițiile străine directe au scăzut

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 1,529 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie 2026, comparativ cu 2,232 miliarde de euro în primele patru luni din 2025.

Din această sumă, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au totalizat 2,02 miliarde de euro, în timp ce creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 491 milioane de euro.

Datoria externă a depășit 229 de miliarde de euro

Potrivit BNR, datoria externă totală a României a crescut cu 1,087 miliarde de euro în primele patru luni ale anului, ajungând la 229,55 miliarde de euro la 30 aprilie 2026.

Datoria externă pe termen lung a însumat 182,77 miliarde de euro, reprezentând 79,6% din totalul datoriei externe, în creștere cu 1,4% față de sfârșitul anului 2025.

În același timp, datoria externă pe termen scurt a scăzut la 46,78 miliarde de euro, reprezentând 20,4% din total, cu 2,8% sub nivelul înregistrat la 31 decembrie 2025.

BNR mai arată că rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 14,9% în perioada ianuarie-aprilie 2026, față de 18,4% în anul 2025.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii s-a situat la 6,2 luni la sfârșitul lunii aprilie, comparativ cu 6 luni la finalul anului trecut. Totodată, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale BNR a urcat la 105%, de la 104,4% la 31 decembrie 2025.