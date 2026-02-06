Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate

Numeroase plângeri privind activitatea unor case de pensii, inclusiv din străinătate, au fost trimise anul trecut Avocatului Poporului, în general fiind semnalate greșeli de calcul sau neefectuarea recalculării pensiilor în baza noii legi, dar și întârzieri majore de aplicare a acesteia.

Cele mai multe petiţii adresate de pensionari se referă la aplicarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, mai precis la disfuncții în implementarea unui sistem informatic integrat, acestea și volumul mare de lucrări de la nivelul caselor de pensii generând mari întârzieri în soluționarea cererilor.

Prin petiţiile trimise către Avocatul poporului au fost exprimate critici vizând:

- întârzieri în soluţionarea cererilor de revizuire a pensiei, de stabilire a drepturilor de pensie sau de trecere de la un tip de pensie la altul;

- maniera în care unele case teritoriale de pensii au procedat la calcularea sau recalcularea pensiilor cu calcularea greșită a punctajului sau neluarea în considerare de către casele de pensii a tuturor documentelor depuse;

- modul de stabilire a cuantumului pensiei persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale/deosebite de muncă;

- dificultăți în obţinerea unor adeverinţe care să ateste vechimea ori cuantumul salariilor şi al sporurilor cu caracter permanent necesare la recalcularea pensiilor;

- întârzieri în plata drepturilor de pensie stabilite;

- suspendarea plăţii pensiilor;

- refuzul caselor de pensii de a pune în executare hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au stabilit drepturi de pensie;

- dificultăţi în obţinerea în România a unei pensii internaţionale sau comunitare;

- comportamentul abuziv al unor angajaţi ai caselor de pensii.

Studii de caz

Avocatul Poporului a dat și câteva dintre cele mai concludente cazuri soluționate în urma intervenției sale. Spre exemplu, o persoană care se pensionase anticipat a reclamat că, la împlinirea vârstei de pensionare, Casa de Pensii Ilfov nu i-a făcut recalcularea. La presiunea Avocatului Poporului, Casa de Pensii Ilfov a răspuns că va emite o decizie, fără să precizeze și în cât timp. Așadar, Avocatul Poporului a cerut Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) să soluționeze problemele. În urma acestei solicitări, CNPP a cerut ca toate petițiile legate de pensii să îi fie remise, dând asigurări că va interveni pentru buna funcționare a activității caselor de pensii.

Un alt caz reclama că pensia sa nu include anumite perioade lucrate, pentru care a plătit contribuții, precum și stagiul militar, deși depusese documentele justificative și formulase mai multe sesizări la Casa Locală de Pensii Sector 1, fără răspuns. În urma demersurilor, Casa Locală de Pensii Sector 1 a emis Decizia de revizuire prin care au fost incluse perioadele de cotizare și serviciul militar, cu recalcularea drepturilor începând cu data înscrierii inițiale la pensie și aplicarea prevederilor Legii nr. 360/2023, începând cu 1 septembrie 2024. CNPP a confirmat că drepturile restante vor fi plătite integral.

O altă persoană din sector 3 a solicitat sprijin pentru soluționarea contestației depuse împotriva deciziei de pensionare, arătând că documentul emis de Casa Locală de Pensii reflecta un stagiu de cotizare mult diminuat față de cel stabilit anterior și că instituția nu i-a răspuns în termenul legal.

În urma demersurilor întreprinse de Avocatul Poporului, CNPP a informat că dosarul de pensie a fost reevaluat, iar decizia contestată a fost revizuită printr-o nouă decizie, emisă în temeiul legislației aplicabile. În cadrul recalculării au fost aplicate corecțiile legale, rezultând un punctaj mediu anual majorat și stabilirea unor diferențe bănești importante pentru perioada 2020-2025, în cuantum de 7.968 lei, sumă achitată în luna iulie 2025.

Probleme majore și pentru românii care au muncit în străinătate

Raportul Avocatului Poporului privind valorificarea dreptului la pensie de către cetățenii români care muncesc în străinătate a avut în vedere identificarea deficiențelor în domeniul pensiilor europene/internaționale, respectiv a soluțiilor de îmbunătățire a situației cetățenilor români care au efectuat activitate în muncă în străinătate și solicită recunoașterea dreptului la pensie. „Instituția Avocatul Poporului a fost în mod frecvent sesizată de cetățenii români care au desfășurat activitate în muncă și au efectuat un stagiu de cotizare în străinătate”, se arată în raport.

Cele mai multe probleme legate de pensiile internaționale privesc români care au muncit și au virat contribuții în Italia, Grecia, Israel, Spania, Germania, Marea Britanie, Franța, Republica Moldova, Cipru și Serbia.

Avocatul Poporului cere introducerea buletinului de calcul anexat deciziilor de pensie

Avocatul Poporului arată că, în multe situații, pensionarii primesc decizii de pensionare sau de recalculare fără a avea posibilitatea de a înțelege modul concret în care au fost stabilite drepturile, ceea ce îngreunează inclusiv formularea unor contestații.

În acest context, instituția a adresat Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) o recomandare privind „necesitatea modificării sau completării legislației de ordin terțiar din domeniul pensiilor, în vederea emiterii buletinului de calcul ca anexă la decizia de pensionare sau de recalculare”. Avocatul Poporului a apreciat că lipsa acestui document afectează transparența procedurii și dreptul beneficiarilor de a cunoaște modul de stabilire a cuantumului pensiei.