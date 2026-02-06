search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate

0
0
Publicat:

Numeroase plângeri privind activitatea unor case de pensii, inclusiv din străinătate, au fost trimise anul trecut Avocatului Poporului, în general fiind semnalate greșeli de calcul sau neefectuarea recalculării pensiilor în baza noii legi, dar și întârzieri majore de aplicare a acesteia.

Oamen i la coadă la o casă de pensii
Multe case de pensii au încălcat în 2025 drepturile pensionarilor. Foto arhivă

Cele mai multe petiţii adresate de pensionari se referă la aplicarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, mai precis la disfuncții în implementarea unui sistem informatic integrat, acestea și volumul mare de lucrări de la nivelul caselor de pensii generând mari întârzieri în soluționarea cererilor.

Prin petiţiile trimise către Avocatul poporului au fost exprimate critici vizând:

- întârzieri în soluţionarea cererilor de revizuire a pensiei, de stabilire a drepturilor de pensie sau de trecere de la un tip de pensie la altul;

- maniera în care unele case teritoriale de pensii au procedat la calcularea sau recalcularea pensiilor cu calcularea greșită a punctajului sau neluarea în considerare de către casele de pensii a tuturor documentelor depuse;

- modul de stabilire a cuantumului pensiei persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale/deosebite de muncă;

- dificultăți în obţinerea unor adeverinţe care să ateste vechimea ori cuantumul salariilor şi al sporurilor cu caracter permanent necesare la recalcularea pensiilor;

- întârzieri în plata drepturilor de pensie stabilite;

- suspendarea plăţii pensiilor;

- refuzul caselor de pensii de a pune în executare hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au stabilit drepturi de pensie;

- dificultăţi în obţinerea în România a unei pensii internaţionale sau comunitare;

- comportamentul abuziv al unor angajaţi ai caselor de pensii.

Studii de caz

Avocatul Poporului a dat și câteva dintre cele mai concludente cazuri soluționate în urma intervenției sale. Spre exemplu, o persoană care se pensionase anticipat a reclamat că, la împlinirea vârstei de pensionare, Casa de Pensii Ilfov nu i-a făcut recalcularea. La presiunea Avocatului Poporului, Casa de Pensii Ilfov a răspuns că va emite o decizie, fără să precizeze și în cât timp. Așadar, Avocatul Poporului a cerut Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) să soluționeze problemele. În urma acestei solicitări, CNPP a cerut ca toate petițiile legate de pensii să îi fie remise, dând asigurări că va interveni pentru buna funcționare a activității caselor de pensii.

Citește și: Ce poți face dacă angajatorul nu ți-a plătit drepturile pentru pensie. Care sunt pârghiile legale

Un alt caz reclama că pensia sa nu include anumite perioade lucrate, pentru care a plătit contribuții, precum și stagiul militar, deși depusese documentele justificative și formulase mai multe sesizări la Casa Locală de Pensii Sector 1, fără răspuns.  În urma demersurilor, Casa Locală de Pensii Sector 1 a emis Decizia de revizuire prin care au fost incluse perioadele de cotizare și serviciul militar, cu recalcularea drepturilor începând cu data înscrierii inițiale la pensie și aplicarea prevederilor Legii nr. 360/2023, începând cu 1 septembrie 2024. CNPP a confirmat că drepturile restante vor fi plătite integral.

O altă persoană din sector 3 a solicitat sprijin pentru soluționarea contestației depuse împotriva deciziei de pensionare, arătând că documentul emis de Casa Locală de Pensii reflecta un stagiu de cotizare mult diminuat față de cel stabilit anterior și că instituția nu i-a răspuns în termenul legal.

În urma demersurilor întreprinse de Avocatul Poporului, CNPP a informat că dosarul de pensie a fost reevaluat, iar decizia contestată a fost revizuită printr-o nouă decizie, emisă în temeiul legislației aplicabile. În cadrul recalculării au fost aplicate corecțiile legale, rezultând un punctaj mediu anual majorat și stabilirea unor diferențe bănești importante pentru perioada 2020-2025, în cuantum de 7.968 lei, sumă achitată în luna iulie 2025.

Probleme majore și pentru românii care au muncit în străinătate

Raportul Avocatului Poporului privind valorificarea dreptului la pensie de către cetățenii români care muncesc în străinătate a avut în vedere identificarea deficiențelor în domeniul pensiilor europene/internaționale, respectiv a soluțiilor de îmbunătățire a situației cetățenilor români care au efectuat activitate în muncă în străinătate și solicită recunoașterea dreptului la pensie. „Instituția Avocatul Poporului a fost în mod frecvent sesizată de cetățenii români care au desfășurat activitate în muncă și au efectuat un stagiu de cotizare în străinătate”, se arată în raport.

Cele mai multe probleme legate de pensiile internaționale privesc români care au muncit și au virat contribuții în Italia, Grecia, Israel, Spania, Germania, Marea Britanie, Franța, Republica Moldova, Cipru și Serbia.

Avocatul Poporului cere introducerea buletinului de calcul anexat deciziilor de pensie

Avocatul Poporului arată că, în multe situații, pensionarii primesc decizii de pensionare sau de recalculare fără a avea posibilitatea de a înțelege modul concret în care au fost stabilite drepturile, ceea ce îngreunează inclusiv formularea unor contestații.

În acest context, instituția a adresat Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) o recomandare privind „necesitatea modificării sau completării legislației de ordin terțiar din domeniul pensiilor, în vederea emiterii buletinului de calcul ca anexă la decizia de pensionare sau de recalculare”. Avocatul Poporului a apreciat că lipsa acestui document afectează transparența procedurii și dreptul beneficiarilor de a cunoaște modul de stabilire a cuantumului pensiei. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev
digi24.ro
image
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
stirileprotv.ro
image
România a pierdut alte 231 de milioane de euro din PNRR. Ministrul Fondurilor Europene a recunoscut public dezastrul. Bolojan încearcă să arunce vina pe CCR
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
mediafax.ro
image
LIVE / Ceremonia de deschidere JO 2026. Președintele Italiei a declarat deschise Jocurile Olimpice de iarnă
fanatik.ro
image
Doi soți au cumpărat o casă în care știu că vor fi inundați, dar nu regretă nimic: „Ridicăm prizele și mobila”
libertatea.ro
image
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
digisport.ro
image
Germania face descoperirea anului. Resursa, care a fost bine ascunsă până acum, ar putea schimba viitorul energetic al Europei
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Românii care trăiesc jumătate de an la cea mai înaltă aşezare. Au 8 luni de iarnă şi fac 6 ore până la "birou"
observatornews.ro
image
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Cât timp se coace un chec la airfryer. Diferențe importante față de cuptorul clasic
playtech.ro
image
Sportiva de la Jocurile Olimpice de iarnă care a apărut pe coperta unei reviste pentru adulți. E admirată de femei pentru îndrăzneala sa
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
digisport.ro
image
Daniel David a demisionat de la Educație și lansează o profeție sumbră pentru România: Riscăm să ajungem o colonie!
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Test nuclear secret efectuat de China. SUA acuză camuflarea exploziilor nucleare
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Locul spectaculos din România care rezistă la 126 de ani după ce a fost construit în Franța. Ce mistere ascunde cel mai impunător viaduct de pe Valea Oltului
click.ro
image
Divertis are interzis pe micul ecran: „Nu ne acceptă la tv din cauza conținutului politic.” Unde vor juca, de fapt: „Banii se câștigă greu”
click.ro
image
Revine Mircea Lucescu pe teren, după externare? Rică Răducanu își laudă nașul în vârstă de 80 de ani: „Era om serios, nu mergea cu noi la gagici”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul lui Inter
image
Locul spectaculos din România care rezistă la 126 de ani după ce a fost construit în Franța. Ce mistere ascunde cel mai impunător viaduct de pe Valea Oltului

OK! Magazine

image
Kate și William, confruntare cu scântei! De ce Prințul și Prințesa de Wales vor avea un sfârșit de săptămână tensionat

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?