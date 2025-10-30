De ce se sunt atât de mulți tineri șomeri. Ce abilități caută angajatorii

Numărul tinerilor șomeri a crescut alarmant în România, atingând 23,5% din total, acest lucru putând fi explicat de transformările din piața muncii care determină angajatorii să caute noi abilități ale candidaților.

Datele publicate joi de Institutul Național de Statistică semnalează gradul ridicat de șomaj în rândul tinerilor (15 - 24 ani), consemnat în perioada aprilie - iunie 2025, care a atins 23,5% din total.

Rata şomajului în România a ajuns la 5,9%, în luna septembrie, valorile fiind 6,1% la persoanele de sex masculin, respectiv de 5,6% în cazul celor de sex feminin.

Totodată, numărul şomerilor în vârstă de 15-74 ani, estimat pentru luna septembrie a acestui an, s-a situat la 482.500 de persoane, în creştere faţă de luna precedentă (481.000 de şomeri), dar şi comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, când s-au consemnat 465.800 de şomeri.

Topul celor mai căutate abilități

Un studiu dat publicității joi de una dintre cele mai cunoscute firme de recrutare din România arată că tot mai mulți angajatori au început să introducă pe lista de cerințe din anunțurile de angajare competențe digitale și cunoștințe de AI, atât pentru job-urile care au legătură directă cu acestea, precum cele din domeniul IT sau digital marketing, cât și pentru cele conexe, cum ar fi inginerie, vânzări, analiză de date, web design sau marketing.

„Deși există un interes evident și în creștere al angajatorilor de a cere angajaților să dobândească abilități digitale și să se folosească de instrumentele de inteligență artificială, unul dintre sondajele pe care le-am realizat anul acesta ne arată că doar 4 din 10 angajați folosesc în mod regulat inteligența artificială în sarcinile de la birou pentru a reduce volumul de muncă sau pentru a obține rezultate mai rapide. Rata de adopție este mai ridicată în cazul job-urilor zona white collar (absolvenți de studii superioare) și a specialiștilor. Pe de altă parte, jumătate dintre angajatori spun că angajații și candidații nu sunt familiarizați cu instrumentele de inteligență artificială și că nu sunt suficient digitalizați. Asta în contextul în care consideră că abilitățile digitale vor fi cele mai căutate în următorii 5 ani”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.

Munca tinerilor, înlocuită de digitalizare

În acest context, numărul de joburi care cer competențe AI și digitale este în creștere, cea mai pregnantă evoluție fiind pe zona de IT și marketing digital. Apare însă nevoia de adaptare la progresul tehnologic și în domeniile conexe, precum vânzări, financiar, dezvoltare de produs, inginerie, contabilitate sau chiar HR. Deja în multe dintre aceste domenii au fost automatizate o serie de activități care presupuneau o muncă repetitivă și cronofagă. „Este vorba, în cea mai mare parte, de task-uri pe care le făceau angajații juniori sau, în cazul seniorilor, sarcini repetitive, care țin mai degrabă de partea de execuție decât de cea de strategie”, mai spune Bogdan Badea. Pe eJobs.ro sunt disponibile, în momentul de față, aproximativ 1.500 de job-uri care cer, în fișa postului, și skill-uri digitale. Alte 5.000 de locuri de muncă au specificate competențe de AI sau machine learning în descrierea job-ului. Cele mai căutate competențe digitale specifice și de AI sunt legate de generarea de conținut, editare de imagini, analiză de date, business intelligence ori cloud computing.

„Și candidații știu cât de importante au devenit pentru angajatori aceste cunoștințe și, mai mult decât atât, înțeleg faptul că este un capitol la care încă mai au destul de mult de lucrat. Aproximativ 20% dintre angajați și candidați spun că le lipsesc întru totul abilitățile digitale, asta în timp ce date la nivel european arată că România se plasează pe ultimul loc în UE la gradul de utilizare a inteligenței artificiale în companii”, detaliază Bogdan Badea. De altfel, aceasta este, în momentul de față, principala direcție de învățare sau chiar reconversie profesională pe care și-o doresc pentru a putea față mai ușor cerințelor de pe piața muncii din următorii ani. În ceea ce-i privește pe angajatori, aceștia au început deja să introducă programe de învățare și training-uri pentru echipe, pe zona competențelor digitale.