Piața muncii caută începători. Ce salarii li se oferă

Publicat:

Angajatorii caută cu preponderență, în această perioadă, candidați din segmentul entry level, dar și muncitori calificați, în condițiile în care peste 60% din numărul total de poziții deschise în această perioadă se adresează celor două categorii.

Foaie de hârtie pe care este tipărit cuvântul Angajăm, peste care este pus un pix albastru
Piața muncii caută începători. Foto arhivă

Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase în piață în ultima lună și, dintre acestea, aproximativ 7.500 au fost postate de la începutul lunii septembrie. 

Vorbim despre segmente în care nevoia mare de candidați este generată de două motive: pentru entry level, companiile se confruntă cu o rată mare de fluctuație a angajaților și, prin urmare, au permanent nevoie să facă înlocuiri, în timp ce muncitorii calificați au devenit o categorie cu un număr din ce în ce mai mic de candidați. Angajatorii se plâng de ani buni de lipsa instalatorilor, electricienilor, zugravilor, faianțarilor, a operatorilor de utilaje grele și, în general, a celor care au o calificare de acest tip. Asta pentru că tinerii nu mai sunt atrași de aceste meserii și, prin urmare, nu apar suficienți candidați noi, iar cei care au deja experiență au fost atrași, în ultimii ani, de salariile din străinătate și au plecat să lucreze în afara țării. Vedem deci, inclusiv candidați care au peste 40 de ani și care alică pentru job-uri entry level”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Deficit de personal în retail și call-center

Pentru cei care intră în zona entry level și de muncitori calificați, cele mai multe joburi sunt disponibile în retail, call – center / BPO, servicii, industria alimentară, producție, construcții, transport / logistică și turism. Pe lângă locurile de muncă postate pentru ei pe eJobs.ro, alte 2.200 de joburi care se adresează aproape exclusiv candidaților fără prea multă experiență și fără studii superioare au fost postate de angajatori pe iajob.ro. În cazul acestora, jumătate dintre poziții vizează inclusiv candidații care nu au niciun fel de calificare.

„Trebuie menționat însă faptul că, în acest moment, anajatorii nu mai pun în mod obligatoriu semn de egalitate între entry level și tineri. Datele ne arată că, dacă ne uităm strict la categoria celor care nu au deloc experiență, procentul de joburi adresate lor este de aproximativ 25% din total. Se află pe a treia poziție în preferințele angajatorilor, după entry level (0 – 2 ani de experiență) și mid level (2 – 5 ani de experiență). Ce înseamnă acest lucru, mai exact: mai mult decât oricând, angajatorii caută oameni care au măcar un nivel minimal de experiență, care să aibă nevoie de o perioadă cât mai scurtă de familiarizare cu job-ul și care să ofere perspectiva stabilității la locul de muncă”, explică Bogdan Badea.

3.500 lei pentru entry level, 9.000 lei pentru calificați

Pentru a reuși să recruteze mai rapid, a crescut și numărul de anunțuri de angajare care au salariul afișat astfel încât candidații să aibă o imagine clară și un orizont de așteptări realiste cu privire la salariul pe care ar putea să îl câștige. Astfel, potrivit datelor iajob.ro, 58,5% dintre pozițiile disponibile în ultima lună au avut salariul publicat în anunțul de angajare. Mediile salariale pornesc de la 3.500 de lei în cazul candidaților entry level și pot ajunge chiar până la 8.000 sau 9.000 de lei în cazul muncitorilor calificați precum instalatori sau electricieni cu un nivel avansat de experiență.

Datele privind aplicările se află în corelație cu cele privind job-urile – în ultima lună, cel mai mult au aplicat candidații entry-level. În ceea ce privește nivelul de studii, pe primul loc se află absolvenții, însă locul al doilea este ocupat de muncitorii calificați, care au aplicat mai mult decât studenții și muncitorii necalificați la un loc.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 23.000 de joburi. Alte 7.000 de locuri de muncă sunt deschise pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

