Bancherii devin profesori pentru AI. Fostele creiere din sistemul bancar, plătite cu ora să învețe roboții meserie

Peste 100 de foști bancheri de investiții de la unele dintre cele mai mari bănci din lume antrenează inteligența artificială în privința modului de construire a modelelor financiare, în încercarea de a înlocui orele de muncă efectuate de bancherii juniori din industrie.

Grupul, care include foști angajați ai JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley și Goldman Sachs Group Inc., face parte dintr-un proiect secret din cadrul OpenAI cu numele de cod Mercury.

Participanții sunt plătiți cu 150 de dolari pe oră pentru a scrie materiale și a construi modele financiare pentru o gamă largă de tranzacții, inclusiv restructurări și oferte publice inițiale, potrivit unor surse din interior, citate de Bloomberg. De asemenea, compania le-a acordat contractorilor acces timpuriu la inteligența artificială pe care o creează, ce își propune să înlocuiască sarcinile enntry-level din băncile de investiții.

Proiectul subliniază urgența OpenAI a lui Sam Altman de a face tehnologia sa puternică de inteligență artificială mai utilă pentru companiile dintr-o gamă largă de industrii, de la consultanță la finanțe, juridic și tehnologie. Deși a atins o evaluare de 500 de miliarde de dolari la începutul acestei luni, cel mai mare startup din lume nu a înregistrat încă profit.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat că firma lucrează cu o serie de experți „pentru a îmbunătăți și evalua capacitatea modelelor noastre în diferite domenii. Experții sunt recrutați, gestionați și compensați de furnizori terți”.

Analiștii din domeniul bancar de investiții petrec de obicei peste 80 de ore pe săptămână la birourile lor atunci când lucrează la tranzacții reale, construind modele detaliate în programul Excel al Microsoft Corp. atât pentru fuziuni, cât și pentru achiziții cu efect de levier. Aceștia se confruntă adesea cu un flux constant de solicitări din partea superiorilor pentru a face modificări la prezentările de diapozitive PowerPoint, iar apoi modificări la aceste modificări - o cultură care a generat meme-ul „pls fix ” de pe Wall Street.

Deja, o mulțime de startup-uri încearcă să intervină și să doteze băncile cu inteligență artificială care poate ajuta în toate aceste situații. În timp ce analiștii s-au plâns de mult timp de această corvoadă, ascensiunea inteligenței artificiale stârnește acum îngrijorări cu privire la siguranța locurilor de muncă.

Procesul de aplicare pentru Proiectul Mercury nu implică aproape nicio interacțiune umană, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, care a cerut să nu fie numită în legătură cu discuțiile despre informații nepublice.

Primul pas este un interviu de aproximativ 20 de minute cu un chatbot bazat pe inteligență artificială, care pune întrebări bazate pe CV-ul candidatului. A doua fază testează cunoștințele candidaților despre situațiile financiare. Etapa finală este un test de modelare.

„Slujba este flexibilă, iar contractorii trebuie să trimită un model pe săptămână”, a spus persoana respectivă. Cerințele includ scrierea unor instrucțiuni în termeni simpli, apoi executarea modelului. Participanții primesc feedback de la un recenzent și sunt așteptați să remedieze orice problemă înainte ca munca lor să fie în cele din urmă integrată în sistemele OpenAI, a spus persoana respectivă.

Până acum, Proiectul Mercury a atras participanți care au lucrat anterior la diverse sedii de pe Wall Street, inclusiv Brookfield Corp. , Mubadala Investment Co. , Evercore Inc. și KKR & Co. , arată documentele. La acest efort participă și câțiva candidați actuali la MBA de la Universitatea Harvard și Institutul de Tehnologie din Massachusetts.

Participanții sunt rugați să își creeze modelele în Excel și, de asemenea, să respecte normele din industrie pentru formatarea modelelor, inclusiv pentru domenii precum dimensiunile marginilor și procentele de scriere cu caractere cursive.