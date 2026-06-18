De ce par Polonia și România tot mai departe una de alta în Europa de Est

Diferențele dintre București și Varșovia sunt tot mai des invocate în spațiul public, de la infrastructură și administrație până la economie și calitatea vieții. În timp ce comparațiile din mediul online surprind mai ales elemente vizibile, o analiză economică amplă arată că distanța reală dintre România și Polonia nu ține doar de dezvoltare urbană, ci de modul în care funcționează instituțiile, economia și politicile publice în cele două state.

„Polonia a avut mai multă continuitate și a băgat bani în infrastructură ani la rând. Au tras masiv fonduri europene, au investit în transport, spații publice și modernizare orașelor. La noi, Bucureștiul s-a dezvoltat mai mult din inerție: cârpeli, proiecte abandonate și fiecare administrație cu altă idee”, spune un participant la o dezbatere care încearcă să răspundă întrebării „cum a ajuns capitala Poloniei să fie atât de bine pusă la punct comparativ cu Bucureștiul”.

Un alt internaut leagă diferențele dintre cele două capitale europene de traiectorii politice și istorice post-comuniste. „Odată ce dizidentul lor Lech Walesa a câștigat premiul Nobel și a ajuns președinte în timp ce nu l-am avut pe Iliescu necondamnat și a ajuns președinte și el, este normal să fie diferențe astea. Iar diferențele vor fi din ce în ce mai mari pentru că ei vor concura Germania în timp ce nu ne îndreptăm către industria calului mânați de niște analfabeți mânați la rândul lor de niște securiști”, a spus el.

„Au furat, dar au și făcut mai mult decât ai noștri”, i-a răspuns un altul.

Nici modul în care au fost folosite fondurile europene, nu a scăpat observațiilor. „Am avut acces la aceleași fonduri. La noi se văd în Maybach-urile de pe străzi și borduri schimbate anual. Nu ai nevoie de facultate să schimbi borduri, dar să faci urban planning bun și muncă serioasă necesită cunoștință”, spune un comentator.

Dimensiunea istorică și educațională este, de asemenea, invocată de un participant la discuție, care consideră că rădăcinile decalajului dintre cele două țări sunt mult mai vechi decât perioada postcomunistă. În opinia sa, diferențele pornesc din dezvoltarea timpurie a instituțiilor de educație și din nivelul de alfabetizare al populației: „Polonia are universități de la 1400, noi pe la 1860+. Și acum 100 de ani 80% din populația României erau țărani analfabeți. Asta e diferența.”

Există însă și voci care contestă însăși comparația dintre România și Polonia. Un internaut susține că cele două state fac parte din categorii diferite de dezvoltare și că raportarea României la modelul polonez este, din start, discutabilă. „Totuși de ce compari Polonia cu România? Adică ne putem compara cu Serbia, Albania sau Bulgaria. Polonezii se compară cu nemții, nu cu țările din Balcani”, spune acesta.

Un alt participant la dezbatere aduce în discuție un factor istoric major, respectiv distrugerea aproape completă a Varșoviei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, argumentând că reconstrucția ulterioară a permis o regândire profundă a orașului. „Varșovia a fost la pământ în 1939 când i-au atacat naziștii, ei practic au început să construiască ca pe teren deja nivelat și așa au regândit arhitectura orașului. Asta dacă vrei să vezi singura parte bună a războiului”, consideră el.

Explicațiile culturale și religioase sunt prezente în numeroase comentarii. Un utilizator consideră că etica muncii și accentul pus pe interesul colectiv reprezintă diferențe importante între cele două societăți: „Sunt catolici. Munca le aduce demnitate și respect, ceea ce nu prea se poartă pe la noi. Plus au și conceptul de «bine comun».”

O altă opinie pune accentul pe felul în care cele două țări au gestionat tranziția de după căderea comunismului. Un participant la discuție apreciază că Polonia a reușit să se desprindă mai rapid de vechile structuri de putere. „Caracterul lor național plus că ei au scăpat de comuniști din conducere. Noi i-am lăsat tot pe aia, cu securiști cu tot. Atât de simplu. Totul a derivat din asta în timp”, adaugă un altul.

În aceeași direcție merge și intervenția unui alt internaut, care adaugă o dimensiune religioasă și educațională explicației sale: „Au avut un Papă, susținerea nu a fost doar politică. Apoi educația. Plus diferențele între catolicism și ortodoxie care au rămas mari și azi.”

Nu lipsesc nici argumentele economice care temperează imaginea unei Polonii fără probleme. Un utilizator amintește că statul polonez se confruntă, la rândul său, cu dezechilibre bugetare importante. „Anul trecut, Polonia a înregistrat al doilea cel mai mare deficit bugetar al Uniunii Europene în raport cu dimensiunea economiei sale. Deficitul a ajuns la 7,3% din PIB în 2025, mai mult decât dublul mediei UE de 3,1% și al doilea după România (7,9%)”, spune un participant la discuţie.

O altă idee care revine constant în discuție este însă aceea că investițiile publice și fondurile europene sunt mai vizibile și mai bine valorificate în Polonia. Un participant rezumă această percepție astfel. „Ideea e că acolo se văd unde se duc banii. Inclusiv fonduri europene, ai peste tot afișe cu asta. La noi se duc pe căcaturi, tone de bani cheltuite pe mizerii făcute de mântuială ori care nu funcționează”, conchide un alt internaut.

România și Polonia: două economii care par apropiate, dar merg pe drumuri diferite

O analiză economică realizată de Victor Iancu, consultant internațional de strategie și transformare de business, pornește de la o observație esențială. Deși diferențele de PIB pe cap de locuitor dintre România și Polonia par reduse la prima vedere, cele două economii sunt construite pe fundamente diferite și evoluează în direcții distincte.

Potrivit datelor citate de acesta, PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare a fost de 49.077 de dolari în România și de 51.263 de dolari în Polonia în 2024, un decalaj de mai puțin de 5%. Totuși, consultantul avertizează că acest indicator nu spune nimic despre structura economiei, stabilitatea creșterii sau capacitatea instituțională a statului.

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„România și Polonia nu se află pe aceeași traiectorie, separate doar de câțiva ani de decalaj. Se află pe traiectorii diferite, construite pe fundamente diferite, modelate de culturi politice diferite, mergând în direcții tot mai diferite pe variabilele structurale care determină dacă creșterea este durabilă sau fragilă”, spun e el, adăugând că povestea potrivit căreia România recuperează rapid decalajul față de Polonia este seducătoare, dar incompletă, deoarece ignoră diferențele structurale dintre cele două state.

Finanțele publice: unde începe adevăratul decalaj

Una dintre cele mai importante diferențe identificate de Victor Iancu este legată de disciplina fiscală.

România a înregistrat în 2024 și 2025 cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, de 9,3%, respectiv 7,9% din PIB. Datoria publică a urcat de la 35% din PIB în 2019 la 59,3% în 2025 și este estimată să depășească 63% până în 2027. În același timp, costurile de finanțare ale statului român au trecut de 7%, iar ratingul de țară se află la BBB-, ultima treaptă recomandată investițiilor.

Autorul susține că această situație nu este rezultatul unor șocuri externe, ci al unor decizii politice repetate. „Cum s-a ajuns aici? Ei bine, nu prin vreun șoc extern, ci printr-o expansiune deliberată a salariilor și pensiilor publice, constant alimentată înainte de ciclurile electorale și plătită, invariabil, cu bani împrumutați”, spune Iancu, adăugând că, în contrapondere, Polonia este prezentată drept un stat care și-a păstrat spațiul fiscal pentru investiții productive și care și-a construit instituții capabile să limiteze derapajele bugetare.

Două motoare economice diferite

Potrivit economistului, diferența dintre cele două economii nu este doar una de ritm, ci și de model de dezvoltare.

Polonia și-a construit în ultimele trei decenii o economie diversificată, bazată pe industrie, servicii cu valoare adăugată ridicată, exporturi de software și centre de cercetare și inovare ale unor companii globale. Sectorul serviciilor avansate generează peste 42 de miliarde de dolari anual din exporturi și contribuie cu aproape 6% la PIB.

România a avut, la rândul său, o creștere economică rapidă, însă aceasta a fost susținută într-o măsură mai mare de consum. Autorul afirmă că „România a crescut rapid, dar nu a crescut inteligent, fiind mai fragilă, bazată pe consum, alimentat la rândul său de creșteri salariale din sectorul public, mai degrabă decât de productivitate sau sofisticarea exporturilor.”

Diferențele sunt vizibile și în domeniul cercetării și inovării. România alocă doar 0,46% din PIB pentru cercetare-dezvoltare, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană, în timp ce Polonia și-a majorat constant investițiile în acest sector și și-a consolidat ecosistemul tehnologic.

Industria auto: succes real, dar cu limite evidente

Analiza acordă un spațiu important și industriei auto, unul dintre marile puncte forte ale economiei românești.

Investițiile realizate la uzinele de la Mioveni și Craiova sunt considerate succese incontestabile, însă Victor Iancu atrage atenția că valoarea strategică a sectorului este limitată de faptul că principalele decizii sunt luate în afara țării.

Renault controlează marca Dacia și strategiile de investiții, iar în 2025 investițiile la Mioveni au scăzut cu 64%, după abandonarea unor planuri de extindere. Deși România găzduiește numeroși furnizori pentru industria auto europeană, majoritatea sunt filiale ale unor grupuri străine.

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Diferența față de Polonia este că aceasta a reușit să dezvolte și companii autohtone care dețin tehnologii proprii, brevete și produse exportate independent.

Fondurile europene: avantajul pe care Polonia l-a valorificat mai bine

Un alt punct central al analizei este modul în care cele două state au utilizat fondurile europene.

Polonia a atras aproape 250 de miliarde de euro de la aderarea la Uniunea Europeană, mai mult decât orice alt stat membru. Potrivit estimărilor Polish Economic Institute, fără apartenența la UE, PIB-ul pe cap de locuitor al Poloniei ar fi fost cu aproximativ 31% mai mic.

În schimb, România a avut constant probleme de absorbție. La începutul anului 2020, absorbise doar 29% din fondurile disponibile, față de 43,5% în cazul Poloniei.

Victor Iancu identifică aceleași cauze care se repetă de două decenii: „corupție în achiziții publice, administrație regională fără capacitate reală, politizarea deciziilor de finanțare”.

Analistul avertizează și asupra riscurilor legate de PNRR, unde toate jaloanele trebuie îndeplinite până la 31 august 2026. Proiecte de 6,3 miliarde de euro au fost deja eliminate din plan, iar alte miliarde de euro sunt în continuare sub semnul întrebării.

Capacitatea de autocorecție a sistemului politic

Pentru Victor Iancu, diferența fundamentală dintre cele două state este una instituțională.

Polonia a trecut prin opt ani de tensiuni politice și dispute cu Uniunea Europeană în perioada guvernării PiS, însă a demonstrat capacitatea de a se corecta prin mecanisme democratice. Schimbarea politică produsă în 2023 a permis închiderea procedurii europene prevăzute de articolul 7 și reluarea relațiilor normale cu Bruxelles-ul.

În schimb, România este caracterizată de ceea ce autorul numește o disfuncționalitate cronică, manifestată prin amânarea reformelor, utilizarea resurselor publice în scop electoral și lipsa unor consecințe politice pentru deciziile greșite.

„Sistemul nu eșuează din ignoranță, ci pentru că în România nimeni nu plătește niciun preț pentru eșec.”, spune economistul.