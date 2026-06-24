Analiză De ce nu se ieftinesc carburanții în România, deși prețul petrolului a scăzut

Cotațiile internaționale ale petrolului au coborât marți cu peste un dolar pe baril, după ce tensiunile din Orientul Mijlociu s-au mai temperat. Cu toate acestea, șoferii români nu văd nicio reducere la pompă. Motorina standard continuă să coste între 9,08 și 9,14 lei pe litru, deși petrolul este mai ieftin decât în urmă cu câteva zile. Explicația ține atât de structura prețului carburanților, cât și de particularitățile pieței românești și de intervențiile recente ale statului.

Prețul petrolului Brent era cotat marți dimineață la 76,88 dolari pe baril, cu puțin peste un dolar sub nivelul de luni. Și petrolul american WTI a coborât la 72,98 dolari pe baril, cu aproape un dolar mai puțin față de ziua precedentă.

În mod normal, mulți consumatori s-ar aștepta ca această scădere să fie urmată de ieftiniri la pompă. În România însă, prețul motorinei standard a rămas neschimbat, între 9,08 și 9,14 lei pe litru.

Situația pare cu atât mai greu de înțeles cu cât, înainte de escaladarea conflictului dintre Israel și Iran, carburanții erau semnificativ mai ieftini. Pe 27 februarie, când petrolul Brent era cotat la aproximativ 73 de dolari pe baril, iar WTI la 67 de dolari, prețul mediu al motorinei era de 8,25 lei pe litru. Pe 28 februarie acesta era de 8,27 lei, iar la 1 martie de 8,28 lei.

Astăzi, deși petrolul se află la niveluri apropiate de cele din acea perioadă, motorina este cu aproape 90 de bani mai scumpă.

Prețul de la pompă nu urmează în timp real cotația petrolului

Prima explicație este una tehnică și ține de modul în care se formează prețul final al carburanților.

Expertul în energie Silviu Gresoi arată că există o percepție greșită potrivit căreia prețul de la pompă ar trebui să se miște simultan cu cel al petrolului.

„La pompă nu cumpărăm petrol brut. Acesta este rezultatul unui produs rafinat, transportat, distribuit și taxat în lei. Este o chestiune de durată. Chiar dacă petrolul scade pe piețele internaționale, efectul nu se vede automat de pe o zi pe alta în prețul motorinei”, a explicat Gresoi pentru „Adevărul”.

Cu alte cuvinte, între momentul în care petrolul este extras și cel în care motorina ajunge în rezervorul mașinii există un întreg lanț economic. Rafinăriile lucrează cu stocuri cumpărate anterior, companiile au contracte de aprovizionare pe termen mai lung, iar costurile de transport și distribuție nu se modifică de la o zi la alta.

Prin urmare, o scădere de câteva procente a cotației petrolului nu produce instantaneu o reducere similară la pompă.

Aproape jumătate din prețul motorinei reprezintă taxe

Un alt motiv important este ponderea foarte mare a taxelor în prețul final.

Potrivit lui Silviu Gresoi, la un preț mediu de aproximativ 9,12 lei pe litru de motorină, acciza și TVA însumează aproape 4,4 lei pe litru. Cu alte cuvinte, aproximativ 48% din suma plătită de șoferi reprezintă taxe.

Acciza la motorină este de 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri, iar peste aceasta se aplică TVA de 21%.

În aceste condiții, chiar dacă petrolul se ieftinește, reducerea se transmite doar asupra unei componente a prețului final, nu asupra întregii sume plătite de consumator.

Acesta este motivul pentru care o scădere de câțiva dolari a cotației petrolului produce, în cel mai bun caz, efecte limitate asupra prețului afișat la pompă.

Contează și cursul dolarului

Prețul petrolului este exprimat în dolari, însă carburanții sunt vânduți în România în lei.

Din acest motiv, cursul de schimb joacă un rol important. Chiar dacă petrolul se ieftinește pe piețele internaționale, o eventuală apreciere a dolarului poate reduce sau chiar anula efectul pozitiv al scăderii.

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„Petrolul este cotat în dolari, iar prețul final se plătește în lei, deci cursul USD/RON contează și el”, subliniază Gresoi.

Există și o explicație legată de intervenția statului

Dincolo de evoluția cotațiilor internaționale și de costurile incluse în prețul final, expertul în energie Dumitru Chisăliță atrage atenția asupra unui factor mai puțin discutat: efectele pe care măsurile de reglementare adoptate de stat le pot avea asupra concurenței din piață.

Acesta susține că o măsură guvernamentală introdusă pentru protejarea consumatorilor ar putea avea efectul invers celui urmărit.

Prin OUG nr. 19/2026, completată ulterior prin OUG nr. 24/2026, Guvernul a instituit o stare de criză pe piața carburanților și a plafonat adaosul comercial la nivelul mediei din anul 2025.

Măsura a fost prezentată ca un instrument care ar trebui să reducă prețurile cu aproximativ 5 până la 15 bani pe litru și să prevină eventualele speculații generate de tensiunile internaționale.

Potrivit lui Chisăliță, problema este că un plafon poate deveni în practică un reper de piață.

„Atunci când statul stabilește că adaosul maxim permis este cel practicat în medie în anul precedent, acel plafon încetează să mai fie doar o limită superioară. El poate deveni o referință de piață, o țintă spre care operatorii economici tind în mod natural”, explică specialistul.

Cum poate o plafonare să împiedice ieftinirea

Într-o piață liberă, atunci când costul materiei prime scade, companiile sunt stimulate de concurență să reducă prețurile pentru a atrage clienți.

În opinia lui Chisăliță, plafonarea adaosului comercial poate reduce această presiune concurențială.

Dacă prețul petrolului crește, plafonul poate limita extinderea marjelor de profit și poate proteja consumatorii. Dacă însă petrolul scade, companiile nu sunt obligate să transfere integral reducerea către clienți.

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„Ceea ce a fost conceput ca un plafon poate deveni un prag de referință. Este un fenomen cunoscut în teoria economică și observat în numeroase piețe reglementate”, afirmă expertul.

Acesta subliniază că nu există dovezi publice care să arate că majorările recente de preț au fost provocate direct de plafonarea adaosului comercial. Totuși, consideră că ipoteza este plauzibilă și poate explica de ce prețurile nu reacționează așa cum s-ar aștepta consumatorii.

De ce motorina este cu aproape un leu mai scumpă decât la finalul lui februarie

Compararea situației actuale cu cea de la sfârșitul lunii februarie arată că prețul petrolului nu este singurul factor care influențează carburanții.

La finalul iernii, când Brent era la aproximativ 73 de dolari și WTI la 67 de dolari pe baril, motorina costa în jur de 8,25 lei pe litru.

Astăzi, în condițiile în care petrolul se află la niveluri apropiate, șoferii plătesc peste 9 lei pe litru.

Diferența este explicată prin cumulul mai multor factori: accizele și TVA-ul ridicat, decalajele dintre evoluția cotațiilor și actualizarea prețurilor la pompă, costurile de rafinare și distribuție, evoluția cursului valutar, dar și eventualele efecte indirecte ale măsurilor administrative adoptate de stat.