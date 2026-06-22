România, singurul stat din UE unde motorina s-a scumpit în luna mai

Prețul combustibililor pentru transportul personal în Uniunea Europeană a fost cu 20,7% mai mare în mai 2026 față de aceeași lună a anului trecut. În același timp, România a fost singurul stat membru în care prețul motorinei a continuat să crească.

În ritm anual, scrie Agerpres, în luna mai 2026 preţurile combustibililor şi lubrifianţilor au crescut în toate ţările UE, iar în patru din statele membre creşterile de preţuri au fost de peste 30%: Bulgaria (33,9%), Luxemburg (32,2%), Lituania (30,8%) şi România (30,4%).

Cea mai mică majorare anuală de preţuri a fost înregistrată în Ungaria (3,5%), iar în restul ţărilor creşterile de preţuri au variat între 12,7% în Polonia şi 29,2% în Franţa.

Prețurile la motorină în Uniunea Europeană au fost cu 29% mai mari în mai 2026 față de aceeași lună a anului trecut, iar cele la benzină au crescut cu 16,2%.

Comparativ cu aprilie 2026, motorina s-a ieftinit în medie cu 5,8% la nivelul UE, însă România a fost singurul stat membru în care prețul acesteia a crescut, cu 1,6%.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Germania, Grecia, Estonia și Irlanda.

La benzină, prețurile au crescut în 23 de state membre între aprilie și mai 2026. În România, benzina s-a scumpit cu 6,2%, una dintre cele mai mari creșteri din UE, în timp ce doar Germania, Irlanda și Suedia au raportat ieftiniri.

În România, prețul benzinei standard era luni de aproximativ 8,47 lei pe litru, în timp ce motorina se vindea cu 9,03 - 9,09 lei pe litru, în funcție de companie. Prețul mediu al GPL era de circa 4,5 lei pe litru, potrivit Peco Online.

Benzina premium se vinde, la pompă, cu 8,95 lei pe litru, iar motorina premium costă 9,8 lei pe litru.

Prețurile carburanților au început să scadă în Europa după acordul de pace anunțat de președintele american Donald Trump cu Iranul, care a dus la calmarea pieței internaționale a petrolului și la reluarea fluxurilor din zona Strâmtorii Ormuz.

Pe piața internațională, prețul țițeiului Brent a scăzut la aproximativ 82 de dolari pe baril, în timp ce WTI s-a apropiat de 80 de dolari, niveluri mai reduse cu peste 5% față de maximele recente.

În timpul crizei, barilul ajunsese la aproximativ 122 de dolari, ceea ce înseamnă o corecție de peste 30%.