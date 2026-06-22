După luni de scumpiri, motorina din Germania costă mai puțin decât înaintea conflictului din Iran

Prețurile la motorină din Germania au scăzut în weekend sub nivelul înregistrat înainte de izbucnirea conflictului dintre Israel și Iran, potrivit datelor publicate luni de Automobil Clubul German (ADAC), relatează DPA, citată de Agerpres.

La nivel național, prețul mediu al motorinei înregistrat vineri, sâmbătă și duminică a fost mai mic decât cel din 27 februarie, ziua de dinaintea începerii conflictului.

Cea mai ieftină zi a fost vineri, când un litru de motorină a costat în medie 1,733 euro, cu 1,3 cenți mai puțin decât pe 27 februarie. Duminică, prețul mediu a fost de 1,738 euro pe litru, cu 0,8 cenți sub nivelul de referință.

În schimb, benzina E10 costa duminică 1,822 euro pe litru, cu 4,4 cenți mai mult decât înainte de declanșarea conflictului.

În perioada Sărbătorilor Pascale, prețurile au atins niveluri mult mai ridicate. Motorina a fost temporar cu peste 70 de cenți mai scumpă decât la sfârșitul lunii februarie, iar benzina cu peste 40 de cenți.

Scăderea prețurilor este pusă pe seama reducerii cotațiilor petrolului și a diminuării tensiunilor geopolitice. De asemenea, autoritățile germane au redus temporar taxele aplicate carburanților în lunile mai și iunie.

Măsura a redus taxarea benzinei și motorinei cu aproximativ 17 eurocenți pe litru și reprezintă un sprijin estimat la 1,6 miliarde de euro pentru gospodării și companii.

Potrivit datelor preliminare publicate de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), inflația din Germania a coborât la 2,7% în mai, de la 2,9% în aprilie. Analiștii de la Capital Economics estimează că, fără reducerea taxelor pe carburanți, inflația ar fi ajuns la 3%.