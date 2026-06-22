Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie. Bogdan Ivan cere prelungirea reducerii accizei cu încă trei luni

Șoferii din România ar putea plăti mai mult pentru un litru de motorină începând cu 1 iulie, dacă Guvernul nu va prelungi măsura de reducere a accizei introdusă în primăvară. Ministrul propus al Energiei, Bogdan Gruia Ivan, a declarat luni, după audierile din comisiile parlamentare reunite, că susține continuarea facilității pentru încă cel puțin trei luni, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor de pe piața petrolului.

În prezent, prețul motorinei standard în România se situează în jurul valorii de 9,08 - 9,14 lei pe litru. Dacă reducerea accizei expiră la 30 iunie și nu va fi prelungită, carburanții s-ar putea scumpi cu aproximativ 36 de bani pe litru, ceea ce ar împinge prețurile spre pragul de 9,5 lei pe litru.

Bogdan Ivan: Măsura ar trebui prelungită cu încă trei luni

Ministrul propus al Energiei în Guvernul Veștea a explicat că actualul context geopolitic justifică menținerea facilității fiscale acordate consumatorilor de motorină.

„Acel act normativ l-am iniţiat ca ministru al Energiei şi îl cunosc foarte bine. Din punctul meu de vedere, dată fiind situaţia din Orientul Mijlociu şi faptul că acel conflict militar din strâmtoarea Ormuz nu a fost finalizat aşa cum am sperat cu toţii, cred că se impune ca această măsură să fie continuată pentru o perioadă de cel puţin încă trei luni”, a declarat Bogdan Ivan.

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante rute globale pentru transportul petrolului, iar orice escaladare a tensiunilor din zonă poate influența direct prețul internațional al țițeiului și, implicit, costul carburanților.

Ce se întâmplă cu prețul motorinei de la 1 iulie

În luna aprilie, Guvernul a decis reducerea temporară a accizei la motorina standard comercializată pe piața internă.

Potrivit actului normativ, acciza a fost diminuată cu 30 de bani pe litru, respectiv cu aproximativ 36 de bani pe litru dacă este inclus și efectul TVA.

Măsura a intrat în vigoare la 7 aprilie 2026 și este aplicabilă până la 30 iunie, fiind justificată de situația de criză de pe piața petrolului și a produselor petroliere.

În lipsa unei prelungiri, reducerea va dispărea automat de la începutul lunii iulie, iar costul suplimentar ar putea fi transferat în prețul final plătit de consumatori la pompă.

La nivelurile actuale de preț, de aproximativ 9,08 - 9,14 lei pe litru, o majorare de 36 de bani ar putea duce motorina standard spre 9,45 - 9,50 lei pe litru.

Cum a fost redusă acciza la motorină

Conform ordonanței de urgență adoptate de Guvern în aprilie, nivelul accizei pentru motorina standard a fost redus temporar de la 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri la 2.504,29 lei pentru 1.000 de litri.

La momentul adoptării măsurii, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, explica faptul că reducerea a fost gândită pentru a limita impactul creșterilor de preț generate de turbulențele de pe piața internațională a petrolului.

Executivul a introdus atunci și o contribuție de solidaritate asupra veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea petrolului extras în România.

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat oficial dacă reducerea accizei va fi prelungită după 30 iunie. Declarațiile lui Bogdan Ivan reprezintă însă primul semnal public că noul Executiv ia în calcul menținerea facilității pentru încă trei luni.