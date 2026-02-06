Dan Șucu avertizează că „sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize”

Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, a transmis vineri, după ședința Consiliului National Tripartit, că „sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize.” Declarațiile au loc după ședința Consiliului National Tripartit de la Palatul Victoria, unde s-a discutat despre măsurile cuprinse în planul de relansare economică.

Proiectul, propus iniţial de PSD şi finalizat de cabinetul Bolojan, conţine ajutoare de stat, facilităţi fiscale şi stimulente pentru investiţii, impactul bugetar al măsurilor prevăzute fiind estimat la circa 2,2 miliarde de lei în primul an de aplicare.

Potrivit autorităţilor, banii vor veni în principal din reducerile de cheltuieli din administraţie. Planul de redresare economică a fost analizat joi în primă lectură de Guvern.

„Noi știm exact despre ce avem nevoie. multe dintre ele au fost deja preluate. probabil că în viitor vom discuta și alte din măsurile respective. Toate măsurile pe care le-am trimis au ținut cont că nu există un spațiu bugetar important și am încercat să propunem măsuri care aduc rezultate și fără costuri mari pentru implementare.

Pe partea cealaltă, dacă vorbim de principii nu se poate discuta despre relansare economică fără să discuți despre responsabilitate fiscal-bugetară”, a transmis Dan Șucu în fața Guvernului.

Acesta a avertizat că, în prezent, multe firme simt „mugurii unei crize.”

„Este o criză pe care noi o resimțim. Nu este cum a fost cea din 2009, este legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public.

Este o criză care pleacă dintr-o birocratizare excesivă și cu un cost extrem de mare al acestei birocratizări. Se discută de ani de zile despre eliminarea acestei poveri a costurilor de funcționare ale statului român. Vedem în clipa de față foarte multe proiecte, dorințe, declarații, dar extrem de puține rezultate.

În mediul privat, noi nu premiem niciodată încercarea, ci întotdeauna reușita. Sperăm, din punctul nostru de vedere, să vedem niște pași serioși și în această direcție”, a mai punctat acesta.

Florin Jianu: „Este cam puternic folosit acest termen de relansare economică”

Florin Jianu, președintele IMM România, consideră că discuția de vineri a fost utilă, însă este „cam mult spus și cam puternic folosit acest termen de relansare economică.”

„IMM-urile (n.r. Întreprinderile mici și mijlocii) contribuie cu peste 50% la PIB, pui în programe 0,01% din PIB, adică 2,2 miliarde de euro cumulat raportat la un PIB de 375 de miliarde. Încă o dată, semnalul este bun că se discută despre relansare economică, însă impactul este limitat, pentru că nu ai cifre mari, nu atingi zeci de mii de IMM-uri.

Pentru micro-întreprinderi, respectiv IMM-uri, se ating 200-300 din programele prezentate astăzi de Ministerul Finanțelor”, a precizat acesta.

Florin Jianu spune că pachetul de măsuri este incomplet. Există și soluții care nu costă bani la buget, dar care ar fi trebuit incluse.

Unele propuneri ale IMM România au fost preluate, mai ales pentru microîntreprinderi: de exemplu, prelungirea termenului de la 30 la 90 de zile pentru angajarea unui salariat fără a pierde statutul de microîntreprindere și reguli mai flexibile privind plafonul de vânzări.

„Ceea ce noi avem nevoie este de impact, de numere mari, de zeci de mii de IMM-uri impactate, așa cum a fost programul IMM Invest. Astăzi am văzut o susținere pentru Banca de Investiții și Dezvoltare, am menționat Ministerului Finanțelor faptul că uităm de fondul de garantare pentru IMM-uri pe care îl avem.

Așa cum spuneam, măsuri privind simplificarea birocratizării nu costă nimic, ba chiar simplifică viața IMM-urilor, a companiilor în general și a cetățenilor. Credem în continuare că dialogul trebuie dus”, a explicat președintele IMM România.

Jianu avertizează că concurența neloială a devenit una dintre cele mai grave probleme ale IMM-urilor și riscă să ajungă principala în acest an.

Spune că fenomenul sufocă mediul de afaceri și cere statului să intervină mai ferm, prin controale și măsuri concrete, nu prin a lăsa corectarea situației în seama firmelor corecte.

El arată că problema apare în tot mai multe domenii, turism, construcții, service-uri auto și altele, din cauza lipsei de implicare a autorităților, subliniind că statul este responsabil să combată concurența neloială, nu mediul privat.