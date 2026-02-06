search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dan Șucu avertizează că „sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, a transmis vineri, după ședința Consiliului National Tripartit, că „sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize.” Declarațiile au loc după ședința Consiliului National Tripartit de la Palatul Victoria, unde s-a discutat despre măsurile cuprinse în planul de relansare economică.

Florin Jianu și Dan Șucu/FOTO: Captură video/Digi24
Florin Jianu și Dan Șucu/FOTO: Captură video/Digi24

Proiectul, propus iniţial de PSD şi finalizat de cabinetul Bolojan, conţine ajutoare de stat, facilităţi fiscale şi stimulente pentru investiţii, impactul bugetar al măsurilor prevăzute fiind estimat la circa 2,2 miliarde de lei în primul an de aplicare.

Potrivit autorităţilor, banii vor veni în principal din reducerile de cheltuieli din administraţie. Planul de redresare economică a fost analizat joi în primă lectură de Guvern.

„Noi știm exact despre ce avem nevoie. multe dintre ele au fost deja preluate. probabil că în viitor vom discuta și alte din măsurile respective. Toate măsurile pe care le-am trimis au ținut cont că nu există un spațiu bugetar important și am încercat să propunem măsuri care aduc rezultate și fără costuri mari pentru implementare.

Pe partea cealaltă, dacă vorbim de principii nu se poate discuta despre relansare economică fără să discuți despre responsabilitate fiscal-bugetară”, a transmis Dan Șucu în fața Guvernului.

Acesta a avertizat că, în prezent, multe firme simt „mugurii unei crize.”

„Este o criză pe care noi o resimțim. Nu este cum a fost cea din 2009, este legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public.

Este o criză care pleacă dintr-o birocratizare excesivă și cu un cost extrem de mare al acestei birocratizări. Se discută de ani de zile despre eliminarea acestei poveri a costurilor de funcționare ale statului român. Vedem în clipa de față foarte multe proiecte, dorințe, declarații, dar extrem de puține rezultate. 

În mediul privat, noi nu premiem niciodată încercarea, ci întotdeauna reușita. Sperăm, din punctul nostru de vedere, să vedem niște pași serioși și în această direcție”, a mai punctat acesta.

Florin Jianu: „Este cam puternic folosit acest termen de relansare economică”

Florin Jianu, președintele IMM România, consideră că discuția de vineri a fost utilă, însă este „cam mult spus și cam puternic folosit acest termen de relansare economică.”

„IMM-urile (n.r. Întreprinderile mici și mijlocii) contribuie cu peste 50% la PIB, pui în programe 0,01% din PIB, adică 2,2 miliarde de euro cumulat raportat la un PIB de 375 de miliarde. Încă o dată, semnalul este bun că se discută despre relansare economică, însă impactul este limitat, pentru că nu ai cifre mari, nu atingi zeci de mii de IMM-uri.

Pentru micro-întreprinderi, respectiv IMM-uri, se ating 200-300 din programele prezentate astăzi de Ministerul Finanțelor”, a precizat acesta.

Florin Jianu spune că pachetul de măsuri este incomplet. Există și soluții care nu costă bani la buget, dar care ar fi trebuit incluse.

Unele propuneri ale IMM România au fost preluate, mai ales pentru microîntreprinderi: de exemplu, prelungirea termenului de la 30 la 90 de zile pentru angajarea unui salariat fără a pierde statutul de microîntreprindere și reguli mai flexibile privind plafonul de vânzări.

„Ceea ce noi avem nevoie este de impact, de numere mari, de zeci de mii de IMM-uri impactate, așa cum a fost programul IMM Invest. Astăzi am văzut o susținere pentru Banca de Investiții și Dezvoltare, am menționat Ministerului Finanțelor faptul că uităm de fondul de garantare pentru IMM-uri pe care îl avem.  

Așa cum spuneam, măsuri privind simplificarea birocratizării nu costă nimic, ba chiar simplifică viața IMM-urilor, a companiilor în general și a cetățenilor. Credem în continuare că dialogul trebuie dus”, a explicat președintele IMM România.

Jianu avertizează că concurența neloială a devenit una dintre cele mai grave probleme ale IMM-urilor și riscă să ajungă principala în acest an.

Spune că fenomenul sufocă mediul de afaceri și cere statului să intervină mai ferm, prin controale și măsuri concrete, nu prin a lăsa corectarea situației în seama firmelor corecte.

El arată că problema apare în tot mai multe domenii, turism, construcții, service-uri auto și altele, din cauza lipsei de implicare a autorităților, subliniind că statul este responsabil să combată concurența neloială, nu mediul privat.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om
digi24.ro
image
Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!
stirileprotv.ro
image
Mașina lui IOHANNIS, scoasă la vânzare! Cât te costă să deții Audi-ul fostului președinte
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
mediafax.ro
image
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
fanatik.ro
image
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
libertatea.ro
image
Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație. Care e prețul de pornire
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
digisport.ro
image
Daniel David a demisionat de la Educație și lansează o profeție sumbră pentru România: Riscăm să ajungem o colonie!
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Mercedesuri și BMW-uri, lăsate pe butuci de 5 români în Austria. Le demontau roțile și le trimiteau în țară
observatornews.ro
image
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Drepturile soțului supraviețuitor în 2026. Ce poate face după moartea partenerului
playtech.ro
image
Mesajul pe care Mircea Lucescu i l-a trimis din spital lui Giovanni Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu s-au suportat, dar acum sunt cele mai bune prietene: "Am crezut că e o nenorocită!"
digisport.ro
image
Accelerează mega proiectul care va face din România principalul jucător din Europa: Din 2027 se schimbă total datele jocului
stiripesurse.ro
image
Dinu, un român stabilit în Italia, și-a pierdut viața în timp ce se afla la muncă. Bărbatul a fost strivit de o placă metalică
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
Primele stenograme din dosarul lui Robert Negoiță! Urmărirea penală, începută încă din noiembrie 2025: „Uite se întâmplă nenorocire ca la Rahova, acolo, și dai dracu’ de belea”
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Regele Charles, înrudit cu Contele Dracula! Care e miza secretă a vizitelor monarhului în Transilvania

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?