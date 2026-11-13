 Cumpărături online fără capcane: ce schimbări propune Comisia Europeană pentru clienți și comercianți | adevarul.ro
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Cumpărături online fără capcane: ce schimbări propune Comisia Europeană pentru clienți și comercianți

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Consumatorii ar putea avea mai mult control asupra cumpărăturilor și abonamentelor online, în timp ce comercianții ar trebui să renunțe la tehnicile care îi presează artificial să cumpere.

Cineva ține un card în mână în fața unui laptop, poza sugerând cumpărături online
Comisia Europeană a emis noi reguli pentru cumpărăturile online Foto: arhivă

Comisia Europeană a prezentat pe 11 noiembrie un pachet de propuneri pentru protejarea clienților în mediul digital, potrivit Adevărul Financiar.

Deocamdată, schimbările nu sunt reguli în vigoare. Propunerile trebuie discutate de Parlamentul European și Consiliul UE înainte de a putea fi adoptate.

Presiunea de a cumpăra imediat, în vizorul noilor reguli

Unul dintre obiective este limitarea așa-numitelor „dark patterns”: tehnici de design și marketing care influențează decizia de cumpărare. Sunt vizate, de exemplu, mesajele care anunță că mai există doar câteva produse sau că o ofertă expiră imediat, atunci când informațiile nu sunt reale și sunt folosite doar pentru a grăbi achiziția.

Propunerile urmăresc și o prezentare mai transparentă a costurilor. În aplicațiile care folosesc monede ori credite virtuale, cumpărătorii ar trebui să poată înțelege cât plătesc în bani reali pentru bunurile și serviciile alese.

Pentru biletele la evenimente culturale și sportive cu prețuri dinamice, companiile ar trebui să afișeze, în cazul cozilor virtuale, atât prețul actualizat în timp real, cât și cel mai mare preț posibil. Astfel, clientul ar avea o imagine mai clară asupra costului înainte să finalizeze tranzacția.

Abonamente mai simplu de închis

O altă componentă a pachetului privește serviciile la care înscrierea este simplă, dar renunțarea devine complicată. Comisia urmărește să faciliteze anularea abonamentelor digitale și să prevină reînnoirile automate nedorite ori transformarea perioadelor gratuite de încercare în capcane de abonament.

Schimbările ar putea viza platformele de streaming, publicațiile digitale și aplicațiile cu plată. Propunerile includ și clarificarea drepturilor clienților care se retrag din contracte pentru servicii media digitale în perioada legală de retragere.

Relații cu clienții dincolo de chatbot

Pachetul prevede dreptul consumatorilor de a comunica cu o persoană în serviciul de relații cu clienții. Totodată, Comisia vrea drepturi mai clare pentru cei care folosesc agenți de inteligență artificială pentru a cumpăra produse în numele lor.

Reclame mai transparente și protecție pentru minori

Publicitatea prin influenceri este, de asemenea, vizată. Creatorii de conținut ar trebui să indice clar caracterul comercial al postărilor, iar regulile urmăresc să împiedice exploatarea încrederii minorilor. Sunt propuse și restricții privind publicitatea personalizată și stabilirea neloială a prețurilor atunci când sunt vizați minorii sau sunt exploatate date sensibile.

Amenzi de până la 6% din cifra de afaceri mondială

În cazurile de încălcare a drepturilor consumatorilor cu amploare și impact major pe piața unică, Comisia ar urma să primească atribuții directe de investigare. Potrivit materialului citat, sancțiunile ar putea ajunge la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial a unei companii.

Propunerile prevăd și o cooperare mai rapidă între autoritățile naționale în investigațiile transfrontaliere. Companiile din afara Uniunii Europene ar trebui să desemneze un reprezentant legal în UE, care să colaboreze cu autoritățile și cu Executivul european.

Ghid de cumpărături

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