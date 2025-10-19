search
Cum poți economisi inteligent chiar și atunci când pare că nu îți ajung banii

0
0
Publicat:

Creșterea costurilor și nesiguranța economică îi forțează pe tot mai mulți români să-și regândească bugetul. Economisirea nu mai e un lux, ci o strategie de supraviețuire. Specialiștii în finanțe personale vorbesc despre un nou tip de echilibru: acela care îți permite să-ți acoperi nevoile, să te bucuri de viață și, în același timp, să-ți construiești un viitor stabil.

Copil, bani, pușculiță
Sursă foto: Shutterstock

Pentru cei care vor să-și recâștige controlul asupra propriilor finanțe, unul dintre cele mai folosite repere internaționale rămâne regula 50-30-20, care împarte bugetul lunar în 50% pentru nevoi, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii. Totuși, într-o economie cu costuri de trai în continuă creștere, adaptarea acestei formule devine esențială.

„Regula 50-30-20 este un reper util pentru o viață financiară echilibrată, însă în România ea trebuie privită cu flexibilitate. În orașele mari, costurile de trai pot depăși cu ușurință jumătate din venit. Chiriile, ratele și utilitățile au crescut semnificativ, iar acest lucru face dificilă aplicarea exactă a proporției clasice”, declară pentru „Adevărul” Ciprian Sandu, mentor în investiții și venituri pasive.

El recomandă ca regula să fie ajustată în funcție de contextul fiecăruia: „Pentru unii, formula 60-25-15 sau chiar 55-25-20 poate fi mai realistă. Important nu este să respecți cifrele în mod rigid, ci să păstrezi echilibrul: să îți acoperi nevoile de bază, să te bucuri cu măsură de dorințe și să economisești constant pentru viitor”, punctează acesta.

De altfel, Ciprian Sandu subliniază că scopul nu este perfecțiunea matematică, ci conștientizarea. „Regula 50-30-20 trebuie privită ca o busolă care te ajută să iei decizii mai bune, nu ca o constrângere care te limitează.”

„Economisirea nu e o opțiune, e o prioritate”

Mentorul financiar atrage atenția că una dintre cele mai frecvente greșeli ale românilor este lipsa unui buget clar și a monitorizării cheltuielilor. „Mulți oameni nu își notează cheltuielile și nu au o imagine de ansamblu asupra veniturilor lor, ceea ce duce la pierderea controlului financiar. În plus, cumpărăturile impulsive și cheltuielile neplanificate afectează echilibrul bugetului lunar”, explică el.

O altă greșeală frecventă ține de mentalitate: „Economisirea este privită adesea ca o opțiune secundară, ceva ce se face doar dacă mai rămâne ceva la sfârșitul lunii. În realitate, economisirea ar trebui tratată ca o prioritate, nu ca o consecință.”

Lipsa unui fond de urgență și folosirea excesivă a creditelor de consum completează tabloul. „Problemele financiare nu apar doar din lipsa banilor, ci mai ales din lipsa disciplinei și a unei planificări conștiente. Cu alte cuvinte, nu venitul determină stabilitatea financiară, ci modul în care îl gestionezi”, mai spune Ciprian Sandu.

„Plătește-te pe tine primul”

Pentru un tânăr aflat la început de carieră, adaugă specialistul, cu venituri medii, alocarea a 20% din venit pentru economii și investiții poate părea dificilă. „Totuși, este un obiectiv realizabil dacă este abordat treptat. Poți începe cu 5% din venit, apoi cu 10%, crescând proporția pe măsură ce venitul crește sau cheltuielile se stabilizează”, completează el.

Secretul, spune acesta, este disciplina: „Adoptă principiul plătește-te pe tine primul. Adică separă o parte din venit pentru tine imediat ce îl primești, înainte de orice altă cheltuială. Este o schimbare de mentalitate care mută economisirea din zona intenției în cea a acțiunii.”

Chiar și sume mici, puse deoparte constant, pot genera rezultate mari în timp. „Ceea ce contează mai mult decât procentul este consecvența. Obiceiul de a economisi în fiecare lună, oricât de puțin, îți schimbă complet relația cu banii și îți crește sentimentul de control asupra propriei vieți”, adaugă el.

În opinia sa, cheia pe termen lung este automatizarea. „Cel mai eficient mod de a economisi este să transformi procesul într-un obicei automat. Poți face acest lucru prin stabilirea unor transferuri periodice către un cont dedicat economiilor sau prin contribuții recurente în produse de economisire sau investiții.”

Automatizarea elimină deciziile impulsive și transformă economisirea într-o prioritate firească. „Când suma se transferă automat, fără să mai depindă de voința de moment, economisirea devine un reflex sănătos. În timp, această rutină financiară creează stabilitate, iar stabilitatea generează progres”, explică Ciprian Sandu.

„O familie cu obiective comune are, de fapt, un proiect de viață”

Regula 50-30-20 poate fi aplicată și în cuplu, însă cu adaptări. „Într-o familie, regula funcționează cel mai bine ca principiu comun, nu ca formulă fixă. Fiecare familie are dinamici și responsabilități diferite, iar proporțiile trebuie ajustate în funcție de acestea.”

De asemenea, mai spune mentorul, este important ca partenerii să își analizeze împreună veniturile, să stabilească un buget comun pentru nevoi, un plan clar de economii și un spațiu personal pentru cheltuielile individuale. „Cheia este comunicarea. Discuțiile deschise despre bani, fără reproșuri, consolidează încrederea și creează o strategie comună”, susține el.

„O familie care își stabilește obiective financiare împreună are, de fapt, un proiect comun de viață, nu doar un buget.” Pentru Ciprian Sandu, disciplina financiară este și o formă de echilibru psihologic. „Odată ce știi exact unde se duc banii, ce obiective urmărești și cum îți gestionezi resursele, scade semnificativ nivelul de stres și anxietate. O bună organizare financiară aduce claritate, siguranță și un sentiment autentic de control.”

„Disciplina financiară nu este doar o chestiune de bani, ci una de echilibru personal. Odată ce îți stăpânești finanțele, începi să simți că îți stăpânești viața”, conchide mentorul.

