Bujduveanu taie din privilegii la Primăria Capitalei: 1 milion de euro economisiți după scăderea salariilor generoase. Urmează concedieri masive la Poliția locală

Publicat:

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță o economisire de peste 1 milion de euro pe an la buget, după ce a redus salariile uriașe ale directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administrație. Edilul consideră „aberant” ca un director de companie municipală să câștige 40.000 de lei pe lună și promite noi reforme și restructurări în aparatul administrativ al Bucureștiului. 

Primarul general interimar al Bucureștiului anunță economii drastice / Sursa foto: Hepta
Primarul general interimar al Bucureștiului anunță economii drastice / Sursa foto: Hepta

Stelian Bujduveanu (PNL), primarul general interimar al Capitalei, a declarat în emisiunea Talk B1, moderată de Alex Vlădescu, că, au fost reduse salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administrație.

A subliniat că este absurd ca un director de companie municipală să aibă un salariu de 40.000 de lei pe lună. Ca rezultat al acestei măsuri, s-a reușit economisirea a un milion de euro pe an, ceea ce reprezintă peste 4,5 milioane de lei la buget. 

Un milion de euro care vor merge spre investițiile din oraș

Bujduveanu a menționat că aceste economii au fost realizate înainte de a începe reformele în interiorul companiilor, adăugând și că sunt în discuții pentru a restructura companiile mai mici și a le menține doar pe cele mari.

“În primul rând, era aberant ca un director dintr-o companie municipală să aibă un salariu de 40.000 de lei. De aceea, în urmă cu 45 de zile, am venit cu o hotărâre în Consiliul General, agreată de toate grupurile politice, prin care am plafonat salariile la nivelul viceprimarului general, așa cum spune legea, conform legii.

Prin această reducere, pentru că i-am monitorizat, companiile respective le-am monitorizat în ultima perioadă, până când cu toate și-au îndeplinit această obligație, mai puțin o companie care are contract de mandat pe 4 ani de zile, dar și-a luat angajamentul că, de bunăvoie, directorul va reduce salariile respective la acest nivel, am reușit să economisim un milion de euro pe an.

Un milion de euro este suma, peste 4,5 milioane de lei, suma care s-a economisit la buget din această măsură. Și gândiți-vă că nici măcar nu au început reformele în interiorul companiilor, deci această”. a declarat primarul. 

Întrebat câte companie mai are PMB acum, primarul general interimar al Capitalei a spus că 11 companii mai sunt în acest moment. 

Chestionat și dacă va mai reduce numărul acestora, Bujuveanu a răspuns:

“Ba da, suntem în discuții interne pentru a le reduce, le vom ține doar pe cele mari, STB-ul, compania de transport, compania care asigură livrarea de agent termic, companiile care au delegat un serviciu public”.

“(…) Trebuie să ne gândim foarte bine cum facem aceste reforme în interiorul companiilor, și avem un plan de restructurare la companiile mici, în primă fază, iar la companiile mari, directorii, împreună cu tot personalul, vorbim de 10.000 de angajați la transport, 4000 de angajați, contribuie cu toții la îmbunătățirea calității serviciului”.

Jumătate din polițiștii locali din București vor fi dați afară 

Potrivit b1.ro, Stelian Bujduveanu a anunțat că în urma noilor măsuri, se preconizează o reducere drastică a numărului de polițiști locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului București. În prezent, municipiul are 400 de angajați în poliția locală, dar cu noile modificări, se estimează că numărul acestora va scădea între 270 și 280.

„Considerăm că, la nivelul Municipiului București, este atipic, e diferit față de alte UAT-uri, pentru că la noi se raportează la 6500, conform noii prevederi, iar populația Municipiului București a scăzut în recensământ la 1,7 milioane. Și atunci, cu aceste 2 componente, vom avea o scădere drastică a Poliției Locale a Municipiului București” a declarat acesta. 

“Astăzi, avem 400 de angajați la nivelul poliției locale, dintr-o schemă totală de 500 de posturi. Cu noua modificare, ne ducem undeva la 270-280 pe calculele noastre, ceea ce ne-ar face greu să ne ducem la îndeplinire obiectivele, acelea de a elibera trotuarele de mașini, aceea de a nu a lăsa construcții ilegale să se întâmple la nivelul Municipiului București.

Și aici avem o propunere, pentru că Municipiul București este atipic, am spus-o. Nu este ca un alt UAT, chiar dacă primarii de sector au propriile poliției locale și sunt binevenite în contextul actual. Noi, Municipiul București, avem foarte, foarte mult teren de acoperit și atunci avem nevoie de o poliție locală mult mai întărită și mult mai numeroasă”, a mai precizat Bujduveanu.

Politică

