search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum a reacționat internetul la noile taxe. Pachetul II, între realitate și parodie

0
0
Publicat:

De la interdicția de a-ți recupera permisul de conducere dacă ai datorii la stat, la taxa de 25 de lei pe fiecare colet comandat din afara Uniunii Europene și până la panica legată de POS-urile obligatorii inclusiv la tarabă, Pachetul II de măsuri a aprins forumurile online. În spatele ironiilor și glumelor, apare însă aceeași întrebare: cât de pregătit este statul să facă reforme fără să transforme absurdul în politică publică?

calculator, mâini, stilou, bonuri, calcule, buget
FOTO Arhivă

Pe Reddit, un utilizator a publicat o postare amplă intitulată „Pachetul 2 de măsuri explicat pe înțelesul tuturor”, care a strâns mii de voturi și sute de comentarii. În mesajul inițial, autorul crede că „presa face o treabă extraordinar de proastă și dă pachetul de măsuri cu țârâita pentru click-uri”.

Textul adună, în peste 20 de pagini, cele mai importante articole din proiectele publicate de Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Muncii. Toate aceste documente se află încă în dezbatere publică, iar forma finală poate fi modificată.

Permisul de conducere, condiționat de plata taxelor

Una dintre cele mai discutate prevederi este articolul care leagă recuperarea permisului de achitarea datoriilor locale:

Art. 104²: „La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul.”

Un utilizator a rezumat: „Ești analfabet (...) n-ai plătit în viața ta impozit, ți-a luat poliția permisul și după aia… nu-l mai recuperezi.”

Altul a întrebat concret: „Plătesc impozitul pe motor de 3.0 eșalonat. Dacă îmi ia permisul, nu-l pot recupera decât dacă plătesc totul integral?” , o întrebare la care nu s-au adus clarificări suplimentare.

Ce spune avocatul - „Pentru permisul care se poate recupera după plata impozitelor, ce pot să spun este că e, într-adevăr, cred eu, o modalitate care va avea efecte, da, să se plătească dările la stat un pic mai eficient. Cred totuși că atunci când se iau genul ăsta de măsuri ar trebui să aibă legătură una cu alta, și aici nu mi se pare că există neapărat o legătură de cauzalitate între cele două. Spre exemplu, dacă vrei să scoți de la ANAF un atestat de certificare fiscală, într-adevăr, trebuie să ai impozitul plătit. Sau dacă vrei un imobil - să ai taxele locale plătite, să ai totul achitat. Ei bine, în cazul acesta, nu există neapărat o legătură între cele două și cred că pentru a exista predictibilitate în ceea ce privește taxele și impozitele ar trebui măsurile de genul acesta, sancțiunile, cum ar veni, să fie strâns legate între ele. De exemplu, să nu fie afectat felul în care îmi plătesc eu impozitul pe clădire de permisul meu de conducere”, declară Ruxandra Vișoiu, avocat, pentru Adevărul. 

Taxa de 25 de lei pe colete non-UE

La fel de controversată a fost și „taxa logistică” introdusă pentru fiecare colet venit din afara Uniunii Europene, cu valoare sub 150 de euro.

Proiectul spune: „Se instituie o taxă logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, în valoare de 25 de lei pentru fiecare colet poștal cu valoare comercială… a cărei valoare declarată se situează sub pragul de 150 de euro.”

Guvernul justifică măsura prin cele 78 de milioane de colete non-UE estimate anual, majoritatea cu produse ieftine din China.

Pe Reddit însă, reacțiile au fost virulente: „La electronice e criminală taxa asta. Dacă ai nevoie de 5 rezistori de 50 de bani, plătești 90 de lei transport și încă 25 de lei pentru portofelul guvernului. E ridicol.”

Citește și: Cum se încearcă manipularea diasporei pe Facebook pentru viitoare mobilizări politice: "Grupul este pregătit pentru a fi activat la momentul oportun"

Altul a adăugat: „Nu o să cumpăr niciodată de la bișnițarii locali care vând la 10 ori prețul. Tot de afară iau, chiar dacă plătesc taxa.”

Ce spune avocatul - „La taxa cu coletele externe, impresia mea este că s-a căutat pur și simplu pe piață: de unde putem să mai obținem bani, și s-a găsit faptul că românii cumpără foarte mult produse din afara Uniunii Europene, ceea ce este cumva firesc pentru că ele au un preț mai avantajos și se face reselling în țară, sau, după caz, ajung direct la consumatori la prețuri mai bune. Și atunci au considerat că pot profita de acest trend, să spunem, să obțină ceva mai mulți bani. Nu văd de ce ar trebui taxat mai mult acest non-UE decât ceea ce este UE, deși finalitatea, ca și la prima măsură, cred că se va obține. Mai exact, se vor aduce mai mulți bani la stat, dar din nou nu văd neapărat o legătură logică între cele două”, explică Ruxandra Vișoiu.

POS obligatoriu, inclusiv la tarabă

Un alt articol prevede că toate persoanele fizice autorizate și persoanele juridice înregistrate la Registrul Comerțului trebuie să accepte plata cu cardul. Excepție fac doar zonele fără rețea de comunicații.

Pe internet, reacțiile au fost ironice: „Și asociațiile de proprietari trebuie să aibă POS? This should be fun.”

Alții au atras atenția la micii producători din piețe: „Statul n-a înțeles că de la un nivel în jos e comerț de supraviețuire. Dacă îi obligi pe țărani să ia POS și cont la bancă, îi scoți din piață.

Ce spune avocatul - „În ceea ce privește obligativitatea POS-urilor, vom vedea dacă va fi cu adevărat implementată. Nu cred că este o măsură rea în sine, mai ales că a început de mai mult timp. Există în ziua de azi mai multe modalități prin care să pui POS-uri moderne, care să nu fie foarte complicat de instalat, spre exemplu există variante prin care poți plăti direct pe mobil cu anumite aplicații și mobilul să funcționeze ca un POS. Sper ca ANAF-ul va vedea și această variantă ca fiind bună, fezabilă și cred că se evită astfel evaziunea fiscală”, susține Ruxandra Vișoiu, pentru Adevărul.

Pe de altă parte, spune ea, rămâne întrebarea de la care s-a luat această măsură probabil: de la cine vrem să obținem mai mulți bani?

„Și până acum nu văd o opțiune de a obține mai mulți bani decât de la populație sau mici întreprinzători, cum ar fi ideea de tarabă. Dacă vom elimina produsele locale de la piață doar pentru că doamna Georgiana, venită din mediul rural, nu-și mai poate vinde ardeii și roșiile eco, nu știu dacă este ceva sustenabil pe termen lung. Pur și simplu vom schimba economia în avantajul celor mai mari și în defavoarea celor mai mici. Pentru că e clar că magazinele precum Mega Image, Carrefour, ele au deja POS-uri. Aici se va lovi în mici întreprinzători, care deja nu cred că aveau foarte multe modalități să se susțină pe termen lung, și din nou nu cred că aceasta ar trebui să fie finalitatea genului acesta de măsuri”, completează avocata.

Citește și: Un an de școală privată poate costa cât o mașină. Merită sacrificiul?

Avocata Ruxandra Vișoiu atrage atenția că, deși autoritățile anunță constant că vizează corporațiile și firmele mari, „se ajunge să fie afectate tot persoanele fizice și IMM-urile”. Ea explică faptul că nu discutăm neapărat despre o măsură corectă sau incorectă, însă „pur și simplu nu cred că este sustenabil pe termen lung”.

În opinia sa, genul acesta de politici „sunt eficiente pe termen scurt, dar nu pe termen lung” și riscă să blocheze dezvoltarea unei societăți care, în viziunea Guvernului, ar trebui „să înflorească”.

Pilonul II

În fine, discuțiile s-au aprins și pe tema Pilonului II de pensii private. Proiectul permite retragerea a doar 30% din bani, restul fiind eșalonat pe minimum 8 ani. „Lucrez o viață întreagă și tu îmi dai banii în 8 ani, cu țârâita? Sunt ai mei, nu ai statului,”  a scris un utilizator.

La pensiile speciale, proiectul schimbă formula de calcul, plafonând pensiile la 70% din venitul net avut înainte de pensionare. Reforma nu se aplică însă tuturor categoriilor: judecătorii CCR rămân cu statut separat.

Pachetul II e încă în dezbatere, dar discuțiile din online.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
stirileprotv.ro
image
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
gandul.ro
image
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
mediafax.ro
image
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
fanatik.ro
image
Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
libertatea.ro
image
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
antena3.ro
image
Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă încurci benzina cu motorina la pompă sau invers. Ai vreo șansă să-ți repari mașina pe CASCO sau RCA
playtech.ro
image
Patru zodii care intră sub protecție divină de pe 29 august, de la ora 9.00. Noroc din plin, oportunități, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Zlatan Ibrahimovic a apărut la tragerea la sorți a UCL și a surprins pe toată lumea cu noul său look
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Încă o tragedie în Cosmopolis! O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din complex
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
O nouă lovitură pentru românii care stau la bloc. Vor plăti taxe duble CALCULE
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!