Pachetul 2 de măsuri, împărțit în șase proiecte de acte normative, nu în cinci cum se vehiculase

Guvernul pregăteşte şase proiecte de acte normative, aflate faza de în avizare interministerială, asupra cărora îşi va angaja răspunderea în Parlament săptămâna viitoare, cel mai probabil luni, a precizat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Aceasta a precizat că un proiect nou elaborat se referă la măsurile privind autorităţile de reglementare, care a fost separat de proiectul referitor la guvernanţa corporativă.

Proiectele desprinse din pachetul 2 intră în procedură de avizare în ministere, urmând ca acest proces să se încheie tot joi.

Vineri, de la ora 10:00, proiectele urmează să intre în avizarea Consiliului Economic şi Social, iar conform planului vineri după-amiază ar urma să fie aprobate într-o şedinţă de Guvern, urmat de un briefing de presă, a mai precizat Dogioiu.

Cele șase proiecte din acest pachet fiscal ar urma să reducă deficitul pe mai multe domenii:

fiscalitate

reforma companiilor de stat

reforma din ASF, ANRE și ANCOM (au fost puse separat pentru că sunt instituții autonome)

sănătate

pensii speciale

reforma administrativă

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că s-a ajuns la un acord în coaliţie privind susţinerea Pachetului 2 de măsuri de redresare fiscal-bugetară care va cuprinde șase proiecte privind reforma administraţiei publice locale, pensiile magistraţilor, măsuri fiscale, reforma în sănătate şi a companiilor de stat, menţionând că agenda este ca până la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare.

„Am căzut de acord să susţinem proiecte pe cinci domenii importante: pe partea de administraţie publică locală, pe partea de sănătate, pe pensiile magistraţilor, ca un cap de pod pentru a rezolva şi celelalte aspecte care ţin de zona acestor pensii, pe componenta de firme, companii şi firme. Aceste domenii sunt, în momentul de faţă, rezultatul unui acord. Sunt destul de diferite şi e greu să cuplezi sănătatea cu administraţia, pensiile magistraţilor cu companiile de stat. Sunt lucruri şi vor fi cinci ordonanţe de urgenţă, e foarte posibil să avem acest pachet să spunem pe 5 proiecte", a afirmat Bolojan.