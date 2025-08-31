Cultura care ar putea revoluționa agricultura românească, odată cu anunțul construcției unei fabrici de pulberi la Brașov

România se pregătește să reintre pe harta europeană a producătorilor de bumbac, odată cu anunțul construcției unei fabrici de pulberi la Brașov, în parteneriat cu gigantul german Rheinmetall.

Miercuri, 27 august, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a anunțat că România va construi, în colaborare cu Rheinmetall, cea mai performantă fabrică de pulberi pentru muniție din regiune, la Victoria, județul Brașov. „Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate «bătute în cuie». Nu am putut accepta condiții mai puțin avantajoase decât avem azi pentru România. Am demonstrat că, dacă negociezi corect și ferm, se poate schimba și ceea ce alții spuneau că e imposibil”, a declarat Miruță, potrivit Agrointel.ro.

Investiția, estimată la 535 de milioane de euro, va începe în 2026 și se va finaliza în aproximativ trei ani, creând 700 de locuri de muncă directe în zonă. Fabrica va asigura atât necesarul intern, cât și cel regional de pulbere pentru muniție, consolidând rolul României ca jucător important în industria de apărare.

Ceremonie de lansare cu oficiali de rang înalt

Evenimentul de semnare a contractului a avut loc în Germania, în prezența CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, a secretarului general NATO, Mark Rutte, a ministrului Apărării din Germania, Boris Pistorius, a vicecancelarului german Lars Klingbeil și a președintelui Bulgariei, Rumen Radev.

Bumbacul, cheia succesului fermierilor români

Principala materie primă pentru producția de pulbere de pușcă este bumbacul, ceea ce transformă această cultură într-o oportunitate economică uriașă pentru fermieri. În prezent, bumbacul tehnic este cultivat în Europa în special în Spania și Grecia, iar la nivel global, principalele țări producătoare sunt India, SUA, China, Egipt și fostele republici sovietice asiatice. România are acum șansa să intre pe această piață.

Un raport al Comisiei Europene arată că UE are o nevoie imensă de bumbac, depinzând în mare parte de importuri. Prețurile mondiale ale bumbacului au crescut semnificativ după 2021, de la 415,85 euro pe tonă în 2019-2020, la 684,47 euro pe tonă în 2021-2022, atingând un vârf de 759,03 euro în 2022-2023. În 2023-2024, prețul s-a stabilizat la aproximativ 598 de euro pe tonă.

Sprijin european și beneficii multiple

Fermierii din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) sunt eligibili pentru plăți directe și sprijin suplimentar prin eco-scheme, cu condiția respectării criteriilor de mediu impuse de legislația UE. Plățile speciale pentru bumbac se aplică pe hectar și sunt limitate la suprafețele stabilite pentru fiecare stat membru, având ca scop protejarea producției și reducerea riscurilor.

Pe lângă avantajele economice evidente, agricultura bumbacului oferă și beneficii de mediu, prin adoptarea practicilor ecologice, precum agricultura de precizie și gestionarea integrată a dăunătorilor. Aceasta contribuie la sănătatea solului, reducerea consumului de apă și menținerea biodiversității.

Beneficiile sociale includ crearea de locuri de muncă în comunitățile rurale și garantarea unor condiții de muncă corecte, în timp ce avantajele economice se reflectă în stimularea economiilor locale, susținerea sectoarelor auxiliare precum filarea și prelucrarea bumbacului și consolidarea competitivității pe piața globală.