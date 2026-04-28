Criza combustibililor determină încă o companie aeriană să anuleze unele zboruri programate

Încă o companie aeriană a anunțat anularea unor zboruri programate pentru lunile mai și iunie, pe fondul creșterii bruște a costurilor combustibilului de aviație și al tensiunilor din piața energetică globală.

Operatorul low-cost Transavia, parte a grupului Air France-KLM, a precizat într-un comunicat că decizia a fost luată în „contextul geopolitic actual din Orientul Mijlociu și al efectelor acestuia asupra prețului kerosenului”, subliniind că fluctuațiile recente ale pieței au făcut imposibilă menținerea întregului program de zboruri fără ajustări.

Potrivit presei franceze, anulările reprezintă mai puțin de 2% din totalul operațiunilor planificate pentru lunile mai și iunie, ceea ce indică o reducere punctuală, dar preventivă, a capacității de operare. Compania încearcă astfel să limiteze pierderile generate de creșterea costurilor, fără a afecta semnificativ rețeaua de rute.

Pasagerii afectați vor putea alege între rambursarea integrală a biletului, primirea unui voucher sau reprogramarea gratuită a călătoriei. În majoritatea cazurilor, compania a anunțat că va încerca să ofere o alternativă de zbor în termen de 24 de ore, pentru a reduce impactul asupra călătoriilor planificate.

Decizia vine într-un moment de presiune puternică asupra industriei aeriene globale, după ce prețul kerosenului a înregistrat creșteri accelerate în ultimele săptămâni, pe fondul tensiunilor geopolitice din zona Orientului Mijlociu și al perturbărilor din lanțurile de aprovizionare. În aviație, combustibilul reprezintă în mod obișnuit între 20% și 30% din costurile totale de operare, ceea ce face companiile extrem de sensibile la variațiile de preț.

Și Lufthansa a anulat multe zboruri

Cel mai mare grup aviatic din Europa, Lufthansa Group, anunță o decizie fără precedent: aproximativ 20.000 de zboruri vor fi anulate în sezonul de vară, pe fondul scumpirii accelerate a combustibilului pentru aviație, al cărui preț s-a dublat de la debutul conflictului din Iran.

Potrivit unui comunicat oficial al companiei, măsura vizează în principal cursele pe distanțe scurte, care vor fi eliminate treptat din program până în luna octombrie. Reprezentanții grupului susțin că această ajustare este necesară pentru a limita pierderile generate de rutele devenite nerentabile.

În același timp, reducerea numărului de zboruri ar urma să aducă economii semnificative, estimate la circa 40.000 de tone de combustibil. Per ansamblu, capacitatea totală de transport a companiei — măsurată în locuri disponibile pe kilometru — va înregistra o scădere de aproximativ 1% în această vară.

Optimizarea rețelei afectează toate cele șase huburi majore ale grupului: Frankfurt, Munich, Zurich, Viena, Bruxelles și Roma.

Cu toate acestea, oficialii Lufthansa dau asigurări că rețeaua globală și zborurile pe distanțe lungi nu vor fi afectate, iar pasagerii vor continua să aibă acces la principalele destinații internaționale.

Primele efecte ale deciziei sunt deja vizibile. Începând de săptămâna trecută, aproximativ 120 de zboruri zilnice au fost anulate, acestea fiind programate inițial până la finalul lunii mai. De asemenea, au fost suspendate temporar unele rute din Frankfurt către orașe precum Bydgoszcz și Rzeszów, din Polonia, precum și Stavanger, din Norvegia.

Contextul este unul tensionat la nivel european. Comisia Europeană analizează posibilitatea de a cere statelor membre să împartă rezervele de combustibil pentru aviație, în condițiile în care există temeri privind apariția unor penurii în aeroporturile din regiune.

Mai mult, Consiliul Internațional al Aeroporturilor a avertizat încă din 10 aprilie că Europa s-ar putea confrunta cu o criză a combustibilului aviatic în doar câteva săptămâni, dacă traficul prin Strîmtoarea Ormuz nu va fi reluat complet.

În acest context, decizia Lufthansa pare să fie nu doar o măsură economică, ci și un semnal clar al presiunilor tot mai mari cu care se confruntă industria aviatică europeană.