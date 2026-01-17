search
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas

0
0
Publicat:

Formula de calcul pentru stabilirea vechimii în muncă la pensionare a fost schimbată radical de la 1 ianuarie, ținându-se cont de numărul de zile calendaristice, nu de numărul de zile lucrătoare ca până acum.

Cineva transferă datele din cartea de muncă într-un registru
Astfel, din 2026 a fost modificată modalitatea de calcul care stabilește vechimea în muncă, dat fiind că angajatorii raportează numărul de zile lucrătoare pentru care s-a plătit cotizația, în timp ce stagiul de cotizare din noua lege a pensiilor se referă la zile calendaristice.

Un ordin al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), publicat în Monitorul Oficial luna trecută, stabilește procedura tehnică pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice, necesară calculării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Documentul include și formulele de conversie ce vor fi aplicate în acest proces.

Astfel, pentru perioada aprilie 2001-februarie 2003, suma zilelor lucrate în lună în condiţii normale se calculează astfel:

image png

Adică suma zilelor declarate în lună de către angajator/angajatori în condiţii normale, calculată în funcţie de norma şi de numărul de ore lucrate pe zi (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin) - Z_NN_T - este egală cu numărul de zile lucrate în condiţii normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin), înscris în declaraţia nominală de asigurare (NN).

Pentru perioada martie 2003-iunie 2005, suma zilelor lucrate în lună în condiţii normale se calculează astfel:

image png

Adică suma zilelor declarate de angajator (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin) = suma orelor de lucru de împărțit la norma - programul normal de lucru specific locului de muncă, exprimat în ore (poate avea valorile 8, 7 sau 6), înscris în declaraţia nominală de asigurare, de împărțit la numărul de zile lucrate în condiții normale.

Orele de lucru înseamnă numărul de ore lucrate/zi, astfel:

- în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă este egal cu norma;

- în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial este egal cu numărul de ore prevăzut în contractul individual de muncă, înscris în declaraţia nominală de asigurare (poate lua valorile 1,2,3,4,5,6,7);

Citește și: Noul program de guvernare schimbă regulile de pensionare anticipată și ajutor social. Ce taxe cresc

Începând cu iulie 2005, suma zilelor lucrate în lună în condiţii normale nu se mai calculează în funcţie de norma şi de numărul de ore lucrate pe zi:

image png

unde:

- Z_NN_T = suma zilelor declarate de angajator/angajatori în condiţii normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin);

- NN = numărul de zile lucrate în condiţii normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin), înscris în declaraţia nominală de asigurare.

Cu respectarea prevederilor legale, în mod similar se calculează:

- Z_SS_T = suma zilelor lucrate în lună în condiţii speciale;

- Z_DD_T = suma zilelor lucrate în lună în condiţii deosebite;

- Z_PP_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale în condiţii normale;

- Z_PPS_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale în condiţii speciale;

- Z_PPD_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale în condiţii deosebite;

- Z_SOM_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin;

- Z_PP_SOM_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale declarate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (ANOFM/AJOFM).

Ordinul stabilește și plafonarea numărului de zile lucrate la numărul de zile lucrătoare din lună.

Exemplu de calcul

Dacă un angajat a muncit 20 de zile într-o lună care de fapt are 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice stabilirea numărul de zile calendaristice de stagiu se face prin înmulțirea numărul de zile muncite efectiv (20) cu numărul de zile canendaristice (30), de împărțit la numărul de zile lucrătoare din acea lună (22) rezultând că numărul de zile calendaristice de stagiu este 27,27 zile.

Pentru angajații care au lucrat pe tot parcursul anului, fără nicio întrerupere în afara concediului de odihnă, numărul de zile lucrate va fi egal cu cel al zilelor calendaristice, rezultând un stagiu de cotizare complet.

Pentru angajații care au lucrat cu jumătate de normă sau cu întreruperi ori a avut mai multe locuri de muncă în același timp, stagiul de cotizare se calculează proporțional pentru fiecare zi de muncă, fără a depăși însă numărul de zile lucrătoare din acea lună/an.

Procedura tehnică de transformare a zilelor lucrătoare în zile calendaristice, în vederea determinării stagiului de cotizare realizat de asiguraţii sistemului public de pensii poate fi citită integral AICI

