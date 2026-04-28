Compania Lufthansa introduce un nou tarif pentru bagajul de mână. De când intră măsura în vigoare

Lufthansa introduce un nou tarif economic începând cu luna mai, eliminând gratuitatea pentru bagajul de mână pe zborurile pe distanțe scurte și medii. Noul tarif „Economy Basic” permite pasagerilor să ia la bord un singur obiect personal de mici dimensiuni, regula aplicându-se tuturor companiilor aeriene din cadrul Lufthansa Group.

Începând cu 28 aprilie, călătorii pot rezerva noul tarif, primele zboruri începând cu 19 mai. Prețul include un singur articol personal, cum ar fi o geantă de laptop sau un rucsac cu dimensiuni maxime de 40 × 30 × 15 centimetri. Cei care doresc să aducă un bagaj de mână sau de cală suplimentar vor plăti cel puțin 15 euro în plus.

În practică, noul sistem de tarifare face parte dintr-o tendință mai largă din industria aviatică europeană, în care companiile aeriene fragmentează tot mai mult serviciile incluse în prețul de bază al biletului, scrie BusinessInsider, precizând că obiectivul este creșterea veniturilor auxiliare, cunoscute drept „ancillary revenues”, care includ taxe pentru bagaje, alegerea locului în avion sau îmbarcare prioritară. Grupuri aeriene mari precum Lufthansa Group au adoptat această strategie pentru a rămâne competitive în fața transportatorilor low-cost precum Ryanair sau easyJet, care au construit deja un model de business bazat pe tarife de bază foarte reduse și taxe suplimentare pentru servicii.

În același timp, noul model tarifar aduce și o apropiere de structura deja folosită de alți operatori tradiționali precum Air France, care au introdus de mai mult timp bilete „light” fără bagaj de cabină inclus. Diferența este că acest tip de tarif devine acum standard în tot grupul Lufthansa, ceea ce îl transformă într-o opțiune de bază pentru zborurile europene.

Avertismentul organizației europene a consumatorilor

Organizația europeană a consumatorilor BEUC avertizează că astfel de politici pot reduce transparența prețurilor și pot face mai dificilă compararea reală a ofertelor. Potrivit organizației, eliminarea bagajului de mână din tariful standard ridică întrebări privind dreptul pasagerilor de a transporta gratuit un bagaj rezonabil la bord, mai ales în contextul în care acest serviciu era anterior inclus în prețul biletului.

BEUC a criticat în repetate rânduri practicile companiilor low-cost și analizează în prezent posibilitatea unor acțiuni legale pentru a standardiza regulile privind bagajele de cabină la nivel european. Argumentul principal este că pasagerii ar trebui să beneficieze de un minim de servicii incluse, indiferent de compania aeriană aleasă.

De cealaltă parte, asociația companiilor aeriene A4E (Airlines for Europe), din care face parte și Lufthansa, respinge aceste critici. Reprezentanții industriei susțin că modelul actual oferă mai multă flexibilitate, permițând pasagerilor să plătească doar pentru serviciile pe care le folosesc efectiv. În această viziune, un bilet mai ieftin, fără bagaj inclus, este o alegere voluntară a consumatorului, nu o pierdere de drepturi.