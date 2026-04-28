Miercuri, 29 Aprilie 2026
Compania Lufthansa introduce un nou tarif pentru bagajul de mână. De când intră măsura în vigoare

Lufthansa introduce un nou tarif economic începând cu luna mai, eliminând gratuitatea pentru bagajul de mână pe zborurile pe distanțe scurte și medii. Noul tarif „Economy Basic” permite pasagerilor să ia la bord un singur obiect personal de mici dimensiuni, regula aplicându-se tuturor companiilor aeriene din cadrul Lufthansa Group.

Avion Lufthansa în zbor
Lufthansa introduce un nou tarif pentru bagajul de mână. Foto arhivă

Începând cu 28 aprilie, călătorii pot rezerva noul tarif, primele zboruri începând cu 19 mai. Prețul include un singur articol personal, cum ar fi o geantă de laptop sau un rucsac cu dimensiuni maxime de 40 × 30 × 15 centimetri. Cei care doresc să aducă un bagaj de mână sau de cală suplimentar vor plăti cel puțin 15 euro în plus.

În practică, noul sistem de tarifare face parte dintr-o tendință mai largă din industria aviatică europeană, în care companiile aeriene fragmentează tot mai mult serviciile incluse în prețul de bază al biletului, scrie BusinessInsider, precizând că obiectivul este creșterea veniturilor auxiliare, cunoscute drept „ancillary revenues”, care includ taxe pentru bagaje, alegerea locului în avion sau îmbarcare prioritară. Grupuri aeriene mari precum Lufthansa Group au adoptat această strategie pentru a rămâne competitive în fața transportatorilor low-cost precum Ryanair sau easyJet, care au construit deja un model de business bazat pe tarife de bază foarte reduse și taxe suplimentare pentru servicii.

În același timp, noul model tarifar aduce și o apropiere de structura deja folosită de alți operatori tradiționali precum Air France, care au introdus de mai mult timp bilete „light” fără bagaj de cabină inclus. Diferența este că acest tip de tarif devine acum standard în tot grupul Lufthansa, ceea ce îl transformă într-o opțiune de bază pentru zborurile europene.

Avertismentul organizației europene a consumatorilor 

Organizația europeană a consumatorilor BEUC avertizează că astfel de politici pot reduce transparența prețurilor și pot face mai dificilă compararea reală a ofertelor. Potrivit organizației, eliminarea bagajului de mână din tariful standard ridică întrebări privind dreptul pasagerilor de a transporta gratuit un bagaj rezonabil la bord, mai ales în contextul în care acest serviciu era anterior inclus în prețul biletului.

BEUC a criticat în repetate rânduri practicile companiilor low-cost și analizează în prezent posibilitatea unor acțiuni legale pentru a standardiza regulile privind bagajele de cabină la nivel european. Argumentul principal este că pasagerii ar trebui să beneficieze de un minim de servicii incluse, indiferent de compania aeriană aleasă.

De cealaltă parte, asociația companiilor aeriene A4E (Airlines for Europe), din care face parte și Lufthansa, respinge aceste critici. Reprezentanții industriei susțin că modelul actual oferă mai multă flexibilitate, permițând pasagerilor să plătească doar pentru serviciile pe care le folosesc efectiv. În această viziune, un bilet mai ieftin, fără bagaj inclus, este o alegere voluntară a consumatorului, nu o pierdere de drepturi.

Top articole

Partenerii noștri

image
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Vânzarea acțiunilor unor firme de stat profitabile este strategia unor dependenți de droguri
gandul.ro
image
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
mediafax.ro
image
Ministrul Apărării, anunț bombă despre Steaua! S-a rezolvat ultimul obstacol din calea promovării în SuperLiga
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cazul femeii moarte după lifting facial. Medicul, acuzat şi de alte paciente: "M-a strâmbat"
observatornews.ro
image
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
cancan.ro
image
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Cât costă o noapte de cazare în hotelul Simonei Halep din Mamaia. Preţurile pentru 1 mai 2026 nu sunt deloc mici
playtech.ro
image
PSG – Bayern Munchen a intrat în istoria fotbalului!
fanatik.ro
image
Fenomenul pensionarilor care renunță la case și apartamente pentru servicii de îngrijire. Țara europeană în care a crescut numărul de con­tracte de rentă viageră
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Se recomandă cetățenilor să facă rezerve în casă. Bani cash în caz de colaps digital
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
bărbat și femeie în anii 70 foto profimedia 0896515473 jpg
„Criminalul blondelor”, Ion Rîmaru a învățat de la tatăl lui cum să ucidă femei. De ce i se spunea „Vampirul din București”
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
image
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”

OK! Magazine

image
”Donald Trump se descompune!” Îngrijorări pentru președintele american după ce a apărut cu mâinile umflate

Click! Pentru femei

image
Sydney Sweeney a aruncat cu lenjerie intimă în publicul unui festival. Momentul a devenit viral!

Click! Sănătate

image
Cârnaţi şi aproape un carton de ouă. Ce mănâncă Tom Cruise când face cascadorii