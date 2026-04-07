Se schimbă regulile la avion: ce creșteri sunt confirmate. Cum poți evita să plătești în plus

Tendința de scumpire a bagajelor a devenit o strategie globală în 2026, iar lista companiilor care au ajustat tarifele în sens crescător este lungă și diversificată, incluzând atât operatori low-cost, cât și giganți de linie.

În Statele Unite, primele creșteri semnificative au venit la începutul anului. United Airlines a majorat taxele pentru primul și al doilea bagaj de cală cu aproximativ 10 dolari, iar al treilea bagaj poate costa acum chiar 50 de dolari în plus. Motivația oficială a companiei a fost creșterea accelerată a prețului combustibilului și a costurilor operaționale. Totodată, JetBlue a aplicat o ajustare similară, de 4–9 dolari pe bagaj, reflectând aceleași presiuni financiare. Alte companii mari americane, precum American Airlines sau Delta, nu au făcut anunțuri oficiale de creștere în aprilie 2026, însă experții prevăd că acestea ar putea urma tendința, având în vedere contextul global al costurilor.

În Europa, majorările nu sunt generalizate, dar operatorii low-cost precum Ryanair și Wizz Air folosesc modele de tarifare dinamică, ceea ce poate face ca prețul unui bagaj să crească rapid, mai ales pe rutele de vacanță. Companiile tradiționale precum Lufthansa, Air France-KLM și British Airways continuă să practice biletul „Economy Light”, unde bagajul de cală nu este inclus și poate fi taxat suplimentar. În România, TAROM și alți operatori europeni aplică reguli stricte privind dimensiunea și greutatea bagajelor de cabină, ceea ce poate duce la costuri suplimentare.

În paralel, discuția la nivel european între companiile aeriene și instituțiile UE rămâne tensionată. Parlamentul European susține ca bagajul de mână de dimensiuni rezonabile să fie inclus gratuit în prețul biletului, argumentând că această taxare separată poate fi confuză pentru consumatori. Propunerea prevede standardizarea unui bagaj de cabină de până la 7 kg, care să fie permis gratuit, alături de un obiect personal precum rucsacul sau geanta de mână. Pe de altă parte, Comisia Europeană menține o poziție rezervată, subliniind importanța libertății comerciale și avertizând că impunerea bagajului gratuit ar putea duce la scumpirea generală a biletelor de bază și la destabilizarea pieței.

Exemple orientative de tarife pentru bagaje la companii aeriene

Potrivit informaţiilor publice, companiile aeriene cunoscute în Europa au următoarele tarife, care însă pot varia în funcție de rută, sezon și momentul achiziției:

Wizz Air

– Bagaj de mână mare (cu WIZZ Priority): ~ €6‑€60 pe sens (online), mai mult la aeroport.

– Bagaj de cală (exemplu):

• 10 kg: ~ €7‑€14

• 20 kg: ~ €20‑€45

• 32 kg: ~ €45‑€70

• În sezon aglomerat, prețul poate ajunge și peste €100/bagaj.

În practică, bagajele de cală pot costa aproape cât biletul dacă sunt adăugate separat.

Ryanair

– Bagaj gratuit inclus doar un rucsac mic (~40×30×20 cm).

– Cu Priority & 2 Cabin Bags (inclusiv un troller): ~€9‑€45 (online); tarif mai mare la aeroport.

– Bagaj de cală:

• 10 kg: ~ €13‑€30

• 20 kg: ~ €19‑€60

• 23 kg: ~ €25‑€75

Taxele variază mult în funcție de rută și sezon.

TAROM

– Dacă alegi biletul Light/Economy Light, bagajul de cală nu este inclus — pasagerii pot adăuga un bagaj de cală ulterior, în general pentru circa €40 per zbor.

– Alternativ, tarifele care includ bagaj de cală de 23 kg + bagaj de mână (8 kg) sunt disponibile în clasa Economy Saver sau promo.

Air France

– În tarifele cele mai ieftine (Economy Light), bagajul de cală nu este inclus.

– Pentru un bagaj de cală de 23 kg, taxele suplimentare variază de obicei între ~€55 și €100 pentru fiecare bagaj și pot crește la aeroport.

– Bagaje supraponderale sau suplimentare pot costa de la €55 până la €285 în funcție de condiții.

British Airways

– Pentru clasa Economy, un singur bagaj de cală de ~23 kg poate fi inclus sau contra cost, iar taxa pentru a doua piesă de bagaj poate fi de aprox. £40 (sau mai mult, în funcție de rută).

TAROM operează zboruri zilnice către SUA, cu escală și în colaborare cu alte companii

– Taxele pentru bagaje foarte grele (peste ~23 kg) pot ajunge la ~ £30–£90 în plus.

Cum poţi evita taxele

Deși companiile aeriene au devenit extrem de inventive în a taxa fiecare centimetru de bagaj, există încă strategii inteligente prin care poți naviga printre aceste costuri suplimentare în 2026, unele dintre acestea prezentate şi de Washington Post.

Iată cele mai eficiente metode pentru a evita noile taxe:

1. Tehnica „Layering-ului” și vesta de călătorie

Poate părea o soluție extremă, dar este cea mai sigură metodă de a eluda cântarul. Mulți călători folosesc acum veste de călătorie cu buzunare multiple (unele au până la 10-12 buzunare mari). Poți pune în ele încărcătoare, tablete, lenjerie sau chiar haine rulate, care altfel ar cântări 2-3 kg în geantă. De asemenea, poartă pe tine hainele cele mai grele (geaca de iarnă, bocancii) în timpul îmbarcării, chiar dacă este cald în aeroport.

2. Geanta „Underseat” maximizată

Companiile low-cost îți permit încă un obiect personal gratuit (ghiozdan/geantă) care trebuie să intre sub scaunul din față. Secretul este să investești într-un rucsac special proiectat pentru dimensiunile exacte ale companiei cu care zbori (ex: 40x20x25 cm pentru Ryanair). Aceste rucsaci sunt pătrați, fără cadru rigid, și maximizează fiecare milimetru de spațiu permis, oferind un volum surprinzător de mare fără a plăti „Priority”.

3. Cardurile de fidelitate și co-branded

Multe companii aeriene de linie (Lufthansa, Air France, KLM) oferă scutiri de taxe pentru bagaje dacă deții un card de credit co-branded sau dacă ai un anumit nivel de fidelitate în programul lor (Frequent Flyer). Uneori, merită să plătești o mică taxă anuală pentru un card bancar partener dacă acesta îți oferă un bagaj de cală gratuit la fiecare zbor.

Companiile aeriene majorează taxele pentru bagaje pentru a-și maximiza profitul: care este motivul

4. Metoda „Duty Free”

Aceasta este o portiță legală pe care multe companii încă o acceptă: produsele cumpărate din Duty Free sunt permise la bord pe lângă bagajul de mână. Dacă ai câteva obiecte mici care nu mai încap în rucsac, poți încerca să le pui într-o pungă de la magazinele din aeroport (totuși, atenție, unele companii low-cost au început să devină stricte și aici dacă punga este vizibil supradimensionată).

5. Rezervarea „la pachet” (Bundle vs. A la carte)

În 2026, a devenit adesea mai ieftin să cumperi biletul direct la o clasă superioară (ex: Wizz Smart sau Priority) decât să cumperi cel mai ieftin bilet și să adaugi bagajul ulterior. Algoritmii penalizează dur adăugarea serviciilor după ce biletul a fost emis.

6. Trimite bagajul prin curier

Sună contra-intuitiv, dar pentru bagaje foarte grele sau voluminoase (echipament sportiv, mutări), serviciile internaționale de curierat door-to-door au început să fie mai ieftine și mult mai comode decât taxele de „excess baggage” ale companiilor aeriene, care pot ajunge la peste 15-20 euro per kilogram suplimentar.

Sfat de aur: Nu încerca să „păcălești” dimensiunile cu genți rigide. Dacă un rucsac textil este puțin mai mare, îl poți comprima să intre în cadrul metalic de măsurare de la poartă. Dacă un troller rigid este cu 2 cm mai lung din cauza roților, vei fi taxat fără drept de apel.