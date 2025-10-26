Premierul Ilie Bolojan, vizită la un producător român din industria alimentară. „Ei sunt coloana vertebrală a economiei româneşti!”

Premierul Ilie Bolojan afirmă, după vizita făcută la un producător român din industria alimentară, Unicarm Satu Mare, că are un mare respect pentru antreprenorii care, prin muncă şi pricepere, reuşesc să dezvolte afaceri, să ofere locuri de muncă şi să plătească „corect” taxele şi impozitele.

„Am un mare respect pentru antreprenorii care, prin munca şi priceperea lor, reuşesc să dezvolte afaceri, să ofere locuri de muncă şi să plătească corect taxele şi impozitele. Ei sunt coloana vertebrală a economiei româneşti. O astfel de companie este Unicarm, din Satu Mare, producător român din industria alimentară, pe care am vizitat-o recent”, afirmă premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul precizează că a discutat cu „familia Lucuţ”, cea care „a pus pe picioare această afacere”, despre cum poate fi susţinut sectorul agroalimentar şi întreaga industrie de procesare, pentru a oferi românilor hrană de calitate, iar firmele naţionale să fie competitive pe pieţele externe.

„Mulţumesc familiei Lucuţ şi tuturor angajaţilor pentru modul în care au dezvoltat acest proiect de afaceri reprezentativ pentru regiune şi pentru întreaga industrie naţională agroalimentară”, mai afirmă Ilie Bolojan.