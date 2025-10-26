Comisarul european pentru economie, vizită timp de două zile în România. Cu cine are întâlniri programate

Comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, vizitează luni și marți România. Se va întâlni cu ministrul Proiectelor Europene, cu ministrul Finanțelor, cu guvernatorul BNR, cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, în perioada 27-28 octombrie, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis se va afla într-o vizită oficială în România pentru a discuta despre evoluțiile bugetare și economice ale României, despre punerea în aplicare a PNRR și despre principalele priorități politice ale Uniunii Europene, scrie Mediafax.

Luni, comisarul european va vizita proiecte finanțate prin PNRR, alături de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru, și se va întâlni cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

Marți, comisarul Dombrovskis se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul finanțelor Alexandru Nazare, și membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanțe si afaceri europene din cadrul Senatului și Camerei Deputaților.

La ora 11.30, comisarul european Valdis Dombrovskis va participa la o conferință de presă comună alături de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.