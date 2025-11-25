Analiză De ce legea pensiilor private a fost declarată neconstituțională: discriminare pe criterii de boală și amenințarea pentru Pilonul 3

Curtea Constituțională consideră neconstituțional proiectul privind plata în rate a pensiilor private. Analiștii consultați de „Adevărul” explică principalele probleme de neconstituționalitate și propun cum ar putea fi modificat documentul pentru a primi avizul favorabil.

„Introducerea excepției privind bolile oncologice în plata pensiilor private era de așteptat să ridice probleme de constituționalitate.

Pare că cei care au construit și aprobat această lege nu au noțiuni elementare privind drepturile constituționale, de exemplu privind instituirea unei legislații care să facă discriminări pe criterii de boală. Legea era de așteptat să cadă la CCR și sper ca parlamentarii, ulterior, să o refacă.

Eu am dubii și în privința reglementarilor pe pilonul 3, acolo unde nu există o obligativitate privind participarea oamenilor și, cu toate acestea, statul vine și introduce reguli cum s-ar spune în timpul jocului.

Reglementarea strictă a Pilonului 3 nu va face altceva decât să îl transforme într-un vehicul investițional inutil, în condițiile în care există o mulțime de alte tipuri de plasamente mult mai profitabile pe termen lung”, a declarat analistul Adrian Negrescu pentru „Adevărul”.

Codîrlașu: Rolul unui sistem de pensii este de a da flexibilitate

La rândul său, analistul Adrian Codîrlașu a explicat pentru „Adevărul” că „rolul unui sistem de pensii este de a da flexibilitate, iar pensiile private își îndeplinesc acest rol” și prin proiectul de lege declarat neconstituțional de CCR.

„Sistemul nostru de pensii private este flexibil în măsura în care se plătesc 30% din venituri la momentul ieșirii la pensie și restul în rate. Ar trebui să contribuim mai mult la Pilonul 2, să crească contribuțiile la peste 6%, pentru că Pilonul 1 cu pensiile de stat devine nesustenabil”, a explicat Codîrlașu.

Întrebat cum ar trebui construit proiectul privind plata eșalonată a pensiilor private astfel încât să treacă de CCR, analistul economic a explicat că proiectul a fost declarat neconstituțional din cauza prevederilor privind exceptarea persoanelor bolnave. „Rolul pensiei este de a fi încasată în timpul vieții, iar persoanele bolnave de cancer ar fi trebuit să îi poată lua pe toți odată, așa cum era prevăzut în proiectul de lege declarat neconstituțional de CCR. Cu atât mai mult cu cât la Pilonul 2 contribuția este de sub 5%, dar la sănătate este mai mult decât dublă. Asta înseamnă că statul deține un monopol ineficient. Ar trebui să se facă și la contribuțiile de sănătate un sistem asemănător pensiilor private, ceva asemănător Pilonului 2 care vine în completarea Pilonului 1”, a declarat Codîrlașu pentru „Adevărul”.

Marius Stanciu: Se restrânge libertatea de a dispune pe loc de bani

Avocații consultați de „Adevărul” explicau recent că proiectul legii care reglementează plata în rate a pensiilor private are unele lacune, cu atât mai mult cu cât modificările au fost făcute din mers.

„Ceea ce se restrânge este libertatea imediată de dispoziție, justificată de stat prin interesul general de a asigura un venit constant pe termen lung. Modelul nu este izolat, ci se regăsește și în alte state europene, unde retragerea integrală nu este permisă.

Criticabil rămâne însă caracterul brusc al schimbării, care modifică „din mers” regulile pentru cei ce au contribuit zeci de ani sub alte premise. Deși aplicarea va fi doar pentru viitor, mulți se apropie de pensionare cu planuri financiare bazate pe posibilitatea retragerii integrale sau pe perioade mai scurte de plată. Această ajustare poate fi percepută ca o limitare a așteptărilor legitime și poate genera discuții privind echitatea și predictibilitatea cadrului legislativ”, a precizat avocatul Marius Stanciu.

Oana Dinu, avocat: Trebuie aplicat principiul neretroactivității

Modificările propuse privind plata pensiilor private – fie printr-o plată programată pe 8 ani, fie prin varianta pensiei viagere – trebuie analizate inclusiv din perspectiva principiilor de drept constituțional și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, a explicat la rândul său Oana Dinu, avocat partener al Casei de avocatură Demsorean Popescu Dinu și Asociații

„Discuția nu vizează oportunitatea politică a acestor măsuri, ci compatibilitatea lor cu drepturile individuale consacrate de Constituție și de Convenția Europeană.

Un prim reper juridic este principiul neretroactivității legii civile, prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituție. Orice modificare care afectează situațiile juridice deja formate – cum sunt contribuțiile efectuate într-un sistem de pensii private în baza unui cadru legal anterior – trebuie analizată atent, întrucât poate afecta drepturi câștigate.

De asemenea, este relevant conceptul de „așteptare legitimă”, prevăzut de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană. Participanții care au contribuit în baza unor norme clare pot avea o așteptare legitimă că vor beneficia de sumele acumulate în condițiile cunoscute”, a declarat avocatul Oana Dinu pentru „Adevărul”.

Pe de alta parte, a adăugat aceasta, trebuie avut în vedere că, în domeniul politicilor fiscale și sociale, statele dispun de o marjă largă de apreciere, recunoscută inclusiv de Curtea de la Strasbourg.

„În acest context, statul are atât rolul de reglementator, cât și responsabilitatea de a se asigura că participanții ajung efectiv să beneficieze de pensia privată pe durata vieții.

Politicile publice, oricât de necesare, trebuie să fie compatibile cu angajamentele constituționale și internaționale, pentru a asigura echilibrul între interesul general și protejarea drepturilor individuale”, a încheiat avocatul.

CCR a admis excepțiile formulate de AUR și judecătorii Înaltei Curți

Amintim că, judecătorii Curții Constituţionale a României (CCR) au decis marţi, 25 noiembrie, asupra sesizărilor făcute de AUR şi ÎCCJ în ceea ce priveşte neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private.

Potrivit legii, beneficiarii pensiilor private pot încasa maximum 30% din banii acumulați la pilonul II într-o singură tranșă, iar restul în plăți lunare timp de 8 ani. O excepție majoră vizează pacienții oncologici, care pot retrage integral banii.

Judecătorii CCR ar fi decis că sunt neconstituționale chiar prevederile care includ excepții pentru pacienții cu afecțiuni oncologice. Decizia ar fi fost luată cu majoritate de voturi.

Mai exact, judecătorii au vizat prevederile din articolul 55, alineatul 2, care permite retragerea sumei integrale de către pacienții oncologici.