Luni, 24 Noiembrie 2025
Analiștii estimează o scădere a inflației și deficitului în următoarele 12 luni. Ce se va întâmpla cu leul

Publicat:

Inflația ar urma să scadă semnificativ în următoarele 12 luni, de la aproape 10% la 6,26%, estimează analiștii. În același interval, deficitul bugetar s-ar putea reduce spre 7%, însă creșterea economică va rămâne modestă, sub pragul de 1%.

În concordanță cu evoluția economiei, indicatorul de încredere a continuat să se reducă. Este de remarcat că, pentru prima oară în acest episod inflaționist, anticipațiile de evoluție a ratei inflației pentru următoarele 12 luni s-au redus față de exercițiul anterior. De asemenea, sunt de remarcat anticipațiile de reducere lentă a deficitului bugetar. Practic, politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare și în anul următor”,  a declarat Adrian Codîrlașu, președintele CFA România.

Sondajul realizat lunar de CFA România arată că rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (noiembrie 2026) a scăzut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă şi a atins nivelul de 6,26%, iar 75% dintre participanţi anticipează reducerea ratei inflaţiei în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia.

În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 83% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1410 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,2045 lei pentru un euro.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a înregistrat valoarea medie a anticipaţiilor de 8,3% din PIB. Pentru anul 2026, deficitul bugetar anticipat este de 7%.

Anticipaţiile de creştere economică pentru anul 2025 s-au redus comparativ cu exerciţiul anterior şi se situează la valoarea medie de 0,6%. Pentru anul 2026 economia este anticipată să crească sub 1%.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni.

Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 54% dintre participanţi, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea, 67% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supra-evaluate, iar 33% că sunt corect evaluate.

O întrebare suplimentară introdusă în sondaj se referă la anticipaţiile privind retrogradarea României în categoria de rating nerecomandată investiţiilor ("junk"). Astfel, conform rezultatelor, aproximativ 96% dintre participanţi anticipează menţinerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investiţiilor.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a scăzut cu 7,3 puncte în luna octombrie. Cele două componente ale sale au înregistrat scăderi semnificative. Astfel, componenta de anticipaţii a scăzut cu 7,8 puncte, până la valoarea de 29,2, în timp ce componenta de condiţii curente a scăzut cu 6,3 puncte, până la valoarea de 32,3.

Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 14 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni iar participanţii sunt membri ai Asociaţiei CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.

Economie

