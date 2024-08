Chiriile se scumpesc în ritm accelerat: cu cât se închiriază apartamentele în marile orașe

Chiriile au înregistrat o creștere de 14% de la un an la altul (iulie 2024 vs. iulie 2023), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (iulie 2024 vs. iunie 2024) au crescut cu 3%, potrivit unei analize de profil.

Astfel, prețul mediu solicitat pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu două și trei camere a fost de 500 euro în iulie 2024.

„Am observat că există variații semnificative de preț în cazul apartamentelor cu suprafețe mai mici, în special în marile orașe, unde cererea pentru închirierea de apartamente depășește oferta disponibilă. Ne așteptăm ca această tendință să crească în următoarele luni, având în vedere că peste jumătate din piața chiriilor este reprezentată de studenți care preferă apartamentele de dimensiuni reduse”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

3 camere în București se închiriază cu 758 de euro

Comparativ cu luna iulie 2023, în luna iulie 2024 prețurile medii pentru chiriile din București au crescut cel mai mult (+14%) la categoria garsonierelor, unde prețul mediu de închiriere a fost de 356 de euro, dar și la categoria apartamentelor cu trei camere (+14%), în cazul cărora prețul mediu de închiriere a fost de 758 euro. De asemenea, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu două camere a fost de 564 de euro în luna iulie 2024, cu 9% mai mare față de cel din iulie 2023.

Sectorul 1 din Capitală este în continuare cel mai scump sector din București, cu apartamente care se închiriază la un preț mediu de 731 de euro. În același timp, sectorul 6 a devenit cel mai ieftin sector în luna iulie 2024, cu un preț mediu de 463 de euro, devansând sectorul 4, anterior cel mai ieftin sector timp de câteva luni. Așadar, cei care își doresc să locuiască cu chirie în sectorul 1 al Capitalei plătesc cu 58% mai mult decât cei din sectorul 6 al Bucureștiului.

Conform datelor Storia, în luna iulie apartamentele de închiriat din sectorul 5 au înregistrat cea mai mare creștere de preț comparativ cu anul trecut (+16%), urmate de apartamentele din sectorul 3 (+12%) și de cele din sectoarele 4 și 6 (+11%). Cele mai mici creșteri de preț per sectoare s-au înregistrat în sectorul 1 (+8%) și în sectorul 2 (+9%).

În iulie 2024, chiriile medii pentru o garsonieră s-au încadrat între 349 euro (în sectorul 5) și 424 de euro (sectorul 1). Prețurile medii de închiriere pentru apartamentele cu două camere s-au aflat între 464 de euro (sectorul 4) și 675 de euro (sectorul 1). Apartamentele cu trei camere au avut prețuri medii de închiriere cuprinse între 550 de euro (sectorul 6) și 997 de euro (sectorul 1).

Scăderi ale chiriilor la apartamente cu 3 camere

La nivelul țării, în iulie 2024, comparativ cu iulie 2023, s-au înregistrat atât stagnări, cât și creșteri ale prețurilor medii solicitate pe toate categoriile de apartamente de închiriat, în timp ce de la o lună la alta (iulie vs. iunie 2024) au apărut atât scăderi de prețuri, cât și creșteri și stagnări.

Cea mai mare creștere de la un an la altul, la categoria prețurilor medii de închiriere, s-a înregistrat în Constanța, unde garsonierele au avut o creștere de 27%. Cea mai mare creștere de la o lună la alta (iulie 2024 vs. iunie 2024) a fost de 7% la garsonierele din Craiova. În schimb, cea mai mare scădere de preț de la o lună la alta s-a înregistrat în Iași, la apartamentele cu trei camere (-3%). Cluj-Napoca este singurul oraș în care prețurile medii de închiriere au crescut în iulie vs. iunie, la toate categoriile de apartamente.

Garsoniere cu 14% mai scumpe în Cluj Napoca

În luna iulie 2024 prețurile medii solicitate pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu două sau trei camere au crescut.

Comparativ cu luna iulie 2023, prețurile medii ale chiriilor din iulie 2024 au crescut cu 14% în cazul garsonierelor și cu 4% în cazul apartamentelor cu două și trei camere.

Astfel, în luna iulie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 400 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 573 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 698 de euro.

Iași - prețuri cu 7% mai mari pentru garsoniere

În iulie 2024, prețurile medii solicitate pentru închirierea apartamentelor din Iași au înregistrat fie creșteri, fie stagnări comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, deși au variat în raport cu luna precedentă. Comparativ cu luna iulie 2023, prețurile medii solicitate în iulie 2024 au crescut în cazul garsonierelor (+7%) și în cazul apartamentelor cu două camere (+13%), dar au stagnat în cazul apartamentelor cu trei camere.

Așadar, în luna iulie 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 320 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 450 de euro, iar apartamentele cu trei camere au avut un preț mediu de închiriere de 500 de euro.

Brașov +12%

În luna iulie 2024, prețurile medii solicitate pentru închiriere au înregistrat variații față de luna iunie 2024, înregistrând fie stagnări, fie scăderi. În contrast, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, prețurile au avut o tendință de creștere sau au rămas constante.

Comparativ cu luna iulie 2023, prețurile medii de închiriere au crescut cu 12% pentru garsoniere și cu 11% pentru apartamentele cu două camere, în timp ce prețurile apartamentelor cu trei camere au rămas stabile.

Așadar, cei care au închiriat garsoniere în luna iulie 2024 au plătit un preț mediu de 350 de euro, cei care au închiriat apartamente cu două camere au alocat un preț mediu de 500 de euro, iar cei care au preferat apartamentele cu trei camere le-au închiriat pentru aproximativ 600 de euro pe lună.

Constanța a majorat chiriile cu 27% într-un an

În iulie 2024 s-au înregistrat ajustări distincte în prețurile pentru închirierea apartamentelor comparativ cu luna precedentă. Astfel, chiriașii au achitat cu 6% mai mult pentru garsoniere și cu 4% mai mult pentru apartamentele cu trei camere, în timp ce prețul pentru apartamentele cu două camere a rămas constant.

Pe de altă parte, comparativ cu luna iulie 2023, prețurile medii de închiriere au înregistrat creșteri semnificative: garsonierele au avut o majorare de 27%, apartamentele cu două camere au crescut cu 25%, iar apartamentele cu trei camere au înregistrat o creștere de 5%.În iulie 2024, prețurile medii de închiriere au fost de 331 de euro pentru garsoniere, 500 de euro pentru apartamentele cu două camere și 683 de euro pentru apartamentele cu trei camere.

Timișoara - prețuri cu 2% mai mari

În luna iulie 2024, prețurile pentru închirierea apartamentelor au variat față de luna anterioară, garsonierele și apartamentele cu trei camere fiind cu 2% mai scumpe, în timp ce prețurile apartamentelor cu două camere au stagnat.

Comparativ cu iulie 2023, chiriile medii au fost mai ridicate în iulie 2024 atât în cazul garsonierelor (+2%), dar și în cazul apartamentelor cu două camere (+3%) și al celor cu trei camere (+10%).

Așadar, prețurile medii de închiriere din luna iulie 2024 au fost de 256 de euro în cazul garsonierelor, de 402 euro în cazul apartamentelor cu două camere și de 495 de euro în cazul apartamentelor cu trei camere.

Sibiu, mai scump cu 15%

În Sibiu, prețurile medii de închiriere solicitate în luna iulie 2024 (vs. iunie 2024) au înregistrat creșteri în cazul apartamentelor cu două și trei camere, în timp ce prețurile pentru închirierea garsonierelor au stagnat.

Față de luna iulie 2023, prețurile medii solicitate în iulie 2024 pentru închiriere au crescut atât în cazul garsonierelor (+15%), cât și în cazul apartamentelor cu două camere (+6%) și cu trei camere (+4%).

În iulie 2024, chiriașii au plătit, în medie, 300 de euro pentru închirierea unei garsoniere, 400 de euro pentru un apartament cu două camere și 520 de euro pentru un apartament cu trei camere.

Oradea, cea mai mică majorare de preț

Comparativ cu luna iunie 2024, prețurile medii solicitate în luna iulie 2024 pentru închiriere au crescut în cazul garsonierelor (+1%) și apartamentelor cu trei camere (+2%), în timp ce prețurile apartamentelor cu două camere au stagnat.

Citește și: Cât poți cere chirie pe apartamentul tău și care sunt zonele cele mai dorite de chiriași

Față de luna iulie 2023, prețurile medii solicitate în iulie 2024 au crescut cu 21% în cazul garsonierelor, cu 14% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 26% la apartamentele cu trei camere.

În luna iulie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 242 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 400 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 487 de euro.

Craiova, creștere cu 7%

În luna iulie 2024, comparativ cu iunie 2024, prețurile medii de închiriere au rămas constante în cazul apartamentelor cu trei camere, dar au crescut în cazul garsonierelor (+7%) și apartamentelor cu două camere (+4%).

Față de luna iulie 2023, prețurile medii solicitate în iulie 2024 au crescut în cazul garsonierelor (+20%), apartamentelor cu două camere (+13%) și în cazul apartamentelor cu trei camere (+25%).

În luna iulie 2024, chiriașii au plătit, în medie, 300 de euro pentru garsoniere, 397 de euro pentru apartamentele cu două camere și 500 de euro pentru apartamentele cu trei camere.

Arad, scumpiri cu 26%

Față de luna iunie 2024, prețurile medii solicitate în iulie 2024 au stagnat în cazul apartamentelor cu două camere, în timp ce prețurile de închiriere pentru garsoniere și apartamente cu trei camere au crescut.

Comparativ cu luna iulie 2023, prețurile medii solicitate în iulie 2024 au crescut la garsoniere (+26%) și la apartamentele cu trei camere (+13%), în timp ce prețurile apartamentelor cu două camere au stagnat.

Așadar, în luna iulie 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 226 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat în medie, cu 350 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 510 euro.