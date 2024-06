Chiriile din sectoarele 1 și 2, mai scumpe decât cele din Cluj. Cât costă chiria în marile orașe

Apartamentele de închiriat din sectorul 5 au înregistrat în luna mai cea mai mare creștere de preț comparativ cu anul trecut (+19%), cele mai mici creșteri înregistrându-se în sectorul 1 (+8%).

„Cele mai recente date de pe platforma noastră indică faptul că prețurile medii ale chiriilor din sectoarele 1 și 2 ale Bucureștiului depășesc nivelul prețurilor din Cluj-Napoca, confirmând statutul acestor două sectoare drept cele mai scumpe zone din țară la categoria închirierilor. Pe măsură ce ne apropiem de sezonul chiriilor, anticipăm fluctuații semnificative de preț în următoarele luni, generate de creșterea vizibilă a cererii pe piața închirierilor. În mod tradițional, aceste creșteri sunt amplificate de începutul anului universitar, când cererea de locuințe pentru studenți crește considerabil”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

Cum au evoluat prețurile chiriilor în București

Comparativ cu luna mai 2023, în luna mai 2024 prețurile medii pentru chirii au crescut cel mai mult (+15%) la categoria garsonierelor, unde prețul mediu de închiriere a fost de 349 de euro. De asemenea, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu două camere a fost de 540 de euro în luna mai 2024, cu 10% mai mare față de cel din mai 2023. Totodată, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu trei camere din Capitală a crescut cu 14% de la un an la altul, având o valoare medie de 768 de euro.

La fel ca în ultimele luni, sectorul 1 din Capitală este în continuare cel mai scump sector din București, cu apartamente care se închiriază la un preț mediu de 739 de euro, în timp ce sectorul 4 rămâne cel mai ieftin sector și în luna mai 2024,cu un preț mediu de 457 euro. Astfel, cei care își doresc să locuiască cu chirie în sectorul 1 al Capitalei plătesc cu 62% mai mult decât cei din sectorul 4 al Bucureștiului.

Conform datelor Storia, în luna mai apartamentele de închiriat din sectorul 5 au înregistrat cea mai mare creștere de preț comparativ cu anul trecut (+19%), urmate de apartamentele din sectorul 2 (+16%) și de cele din sectorul 6 (+15%). Cele mai mici creșteri de preț per sectoare s-au înregistrat în sectorul 1 (+8%), în sectorul 4 (+12%) și în sectorul 3 (+13%).

În mai 2024, chiriile medii pentru o garsonieră s-au încadrat între 330 euro (în sectoarele 4 și 5) și 399 euro (sectorul 1). Prețurile medii de închiriere pentru apartamentele cu două camere s-au aflat între 450 de euro (sectorul 4) și 655 de euro (sectorul 1). Apartamentele cu trei camere au avut prețuri medii de închiriere cuprinse între 520 de euro (sectorul 6) și 1000 de euro (sectorul 1).

Cum au evoluat chiriile în alte orașe mari din țară

La nivelul țării, în mai 2024, comparativ cu mai 2023, s-au înregistrat stagnări și creșteri ale prețurilor medii solicitate pe toate categoriile de apartamente de închiriat.

Cea mai mare creștere de la un an la altul, la categoria prețurilor medii de închiriere, s-a înregistrat în Craiova, unde apartamentele cu trei camere au avut o creștere de 28%. Cea mai mare creștere de la o lună la alta (mai 2024 vs. aprilie 2024) a fost de 6% la garsonierele din Cluj-Napoca și Oradea. În schimb, cea mai mare scădere de preț de la o lună la alta s-a înregistrat în Cluj-Napoca, la apartamentele cu trei camere (-7%). Sibiu este singurul oraș în care prețurile medii de închiriere au stagnat în mai vs. aprilie, la toate categoriile de apartamente.

CLUJ-NAPOCA

În luna mai 2024 prețurile medii solicitate pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu două sau trei camere au variat.

Comparativ cu luna mai 2023, prețurile medii ale chiriilor din mai 2024 au crescut cu 12% în cazul garsonierelor, cu 10% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 8% la apartamentele cu trei camere.

Astfel, în luna mai 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 371 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 550 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 650 de euro.

IAȘI

În mai 2024, prețurile medii solicitate pentru închirierea apartamentelor din Iași au variat de la un an la altul, dar au fost aproape similare comparativ cu luna anterioară.

Comparativ cu luna mai 2023, prețurile medii solicitate în mai 2024 au crescut atât în cazul garsonierelor (+19%), cât și în cazul apartamentelor cu două camere (+8%) și cu trei camere (+5%).

Astfel, în luna mai 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 320 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 430 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 525 euro.

BRAȘOV

În luna mai 2024, comparativ cu luna aprilie 2024, prețurile medii solicitate pentru închiriere au rămas constante în cazul garsonierelor și apartamentelor cu trei camere, dar au crescut în cazul apartamentelor cu două camere (+2%).

Comparativ cu luna mai 2023, prețurile de închiriere au crescut, în medie, cu 17% pentru garsoniere și cu 11% în cazul apartamentelor cu două camere, în timp ce în cazul apartamentelor cu trei camere prețurile au stagnat.

Astfel, în luna mai 2024 prețul mediu pentru închirierea garsonierelor a fost de 350 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 500 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 600 de euro.

CONSTANȚA

În luna mai 2024, comparativ cu luna aprilie 2024, prețurile pentru închirierea garsonierelor au scăzut cu 2%, în timp ce prețurile pentru închirierea apartamentelor cu două și trei camere au stagnat.

Comparativ cu luna mai 2023, prețul mediu al chiriilor a crescut cu 14% la categoria garsonierelor și a rămas constant în cazul apartamentelor cu două și trei camere.

Astfel, în luna mai 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 343 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 500 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 650 de euro.

TIMIȘOARA

În luna mai 2024, prețurile apartamentelor cu două camere au stagnat față de luna anterioară, în timp ce prețurile garsonierelor au crescut cu 4%, iar prețul apartamentelor cu trei camere a scăzut cu 1%.

Comparativ cu mai 2023, chiriile medii au fost mai ridicate în mai 2024 atât în cazul garsonierelor (+20%), dar și în cazul apartamentelor cu două camere (+8%) și al celor cu trei camere (+13%).

Astfel, în luna mai 2024, prețurile medii de închiriere au fost de 275 euro în cazul garsonierelor, de 400 de euro în cazul apartamentelor cu două camere și de 473 de euro în cazul apartamentelor cu trei camere.

SIBIU

În Sibiu, prețurile medii de închiriere solicitate în luna mai 2024 (vs. aprilie 2024) au înregistrat stagnări atât la categoria garsonierelor, cât și la categoria apartamentelor cu două și trei camere.

Față de luna mai 2023, prețurile medii solicitate în mai 2024 pentru închiriere au crescut atât în cazul garsonierelor (+20%), cât și în cazul apartamentelor cu două camere (+9%), în timp ce prețurile de închiriere pentru apartamentele cu trei camere au stagnat.

Astfel, în luna mai 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 300 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 380 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 500 de euro.

ORADEA

Comparativ cu luna aprilie 2024, prețurile medii solicitate în luna mai 2024 pentru închiriere au crescut în cazul garsonierelor (+6%), au rămas constante în cazul apartamentelor cu două camere și au scăzut în cazul apartamentelor cu trei camere (-3%).

Față de luna mai 2023, prețurile medii solicitate în mai 2024 au crescut cu 17% în cazul garsonierelor, cu 14% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 27% la apartamentele cu trei camere.

Astfel, în luna mai 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 230 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 400 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 458 de euro.

CRAIOVA

În luna mai 2024, comparativ cu aprilie 2024, prețurile medii de închiriere au stagnat în cazul apartamentelor cu două camere și au scăzut în cazul garsonierelor (-3%) și al apartamentelor cu trei camere (-2%).

Față de luna mai 2023, prețurile medii solicitate în mai 2024 au crescut în cazul garsonierelor (+21%), apartamentelor cu două camere (+14%) și în cazul apartamentelor cu trei camere (+28%).

Astfel, în luna mai 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 292 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 400 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 511 euro.

ARAD

Față de luna aprilie 2024, prețurile medii solicitate în mai 2024 au stagnat în cazul garsonierelor și al apartamentelor cu două camere, în timp ce prețurile de închiriere pentru apartamentele cu trei camere au scăzut (-2%).

Comparativ cu luna mai 2023, prețurile medii solicitate în mai 2024 au crescut la toate categoriile de locuințe, astfel: garsoniere (+24%), apartamente cu două camere (+17%), apartamente cu trei camere (+20%).

Astfel, în luna mai 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 210 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat în medie, cu 350 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 479 de euro.